Λήξη συναγερμού στην Κερατέα: Δεν εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών έκανε έλεγχο σε βαλίτσα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου
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- Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε ύποπτο αντικείμενο στην Κερατέα από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών.
- Δεν βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός μέσα στη βαλίτσα που εντοπίστηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.
- Δεν απαιτήθηκαν περαιτέρω ενέργειες μετά τον έλεγχο του αντικειμένου.
- Η κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε από την παρουσία της ύποπτης βαλίτσας στην περιοχή.
Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών σε ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίτερα στην περιοχή της Κερατέας.
Από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε κάποιος εμπρηστικός μηχανισμός, επομένως δεν χρειάστηκαν περαιτέρω ενέργειες.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα βρέθηκε μία βαλίτσα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, κινητοποιώντας τις Αρχές.
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