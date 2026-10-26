Συναγερμός στην Κερατέα: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Μεταβαίνει κλιμάκιο ΤΕΕΜ

Snapshot Στην Κερατέα εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε βαλίτσα στην οδό Μεγάλου Αλεξδρου.

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές λόγω του αντικειμένου.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) μεταβαίνει στο σημείο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή της Κερατέας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για βαλίτσα που εντοπίστηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) μεταβαίνει στο σημείο.

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