Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο

Snapshot Κινητοποίηση των αρχών στον Πειραιά σημειώθηκε μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή & Δημητρίου.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ελέγχει εξονυχιστικά μια παρατημένη βαλίτσα στην περιοχή.

Η περιοχή αποκλείστηκε και διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Τροχονόμοι κατευθύνουν την κυκλοφορία σε παρακείμενες οδούς, προκαλώντας δυσχέρεια στην κίνηση.

Η επιφυλακή των αρχών εντάθηκε μετά την προηγούμενη παγίδευση εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στις αστυνομικές αρχές για εντοπισμό ενός ακομη ύποπτου αντικειμένου στην καρδιά του Πειραιά μετά την έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσε στο σημείο προκειμένου να ελέγξει εξονυχιστικά μια παρατημένη βαλίτσα. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση γενικευμένης επιφυλακής στον απόηχο της παγίδευσης που προηγήθηκε νωρίτερα σε πολυκατοικία της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή & Δημητρίου. Ενώ στην συνέχεια η κυκλοφορία διακόπηκε και στην Οδό Τσμααδού από το ύψος της οδούς Νοταρά έως το ύψος της οδού Καραϊσκου.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί τροχονόμοι που εκτρέπουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα σε παρακείμενες οδούς, προκαλώντας έντονη δυσχέρεια στην κίνηση. Οι έλεγχοι των ειδικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθεί το περιεχόμενο του αντικειμένου.

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