Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Άκουσα ένα μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να μου λέει «βοήθεια» και πήγα αμέσως, τον πήρα, τον πήγα απέναντι και καλέσαμε ασθενοφόρο κατευθείαν

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος» λέει αυτόπτης μάρτυρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο σακίδιο που πυροδοτήθηκε στα χέρια αστυνομικών στην Ακαδημία Πλάτωνος.
  • Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, με τον έναν αστυνομικό να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Η έκρηξη συνέβη κατά τον έλεγχο ναρκωτικών σε πολυκατοικία ύστερα από καταγγελία και επώνυμη κλήση του διαχειριστή, που επίσης τραυματίστηκε.
  • Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης και έχουν ενισχύσει την έρευνα με αυξημένη προσοχή.
  • Η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ επενέβησαν άμεσα για την παροχή βοήθειας και την ασφάλεια του χώρου.
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Τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνα, περιγράφει στο Newsbomb αυτόπτης μάρτυρας

Οι στιγμές που ακολούθησαν τον εκκωφαντικό θόρυβο αποτυπώνουν την αγριότητα του χτυπήματος στο κέντρο της Αθήνας. Ο Θανάσης είναι ο άνθρωπος που μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο αστυνομικό και περιγράφει τι ακριβώς έγινε τα πρώτα δευτερόλεπτα.

«Είχαν καλέσει την αστυνομία και είχαν πει, απ' ό,τι άκουσα, ότι στην πολυκατοικία βρίσκονται ναρκωτικά» αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο της οδού Πλάτωνος 117 για να ελέγξουν τη συγκεκριμένη καταγγελία.

«Άκουσα ένα μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να μου λέει «βοήθεια» και πήγα αμέσως, τον πήρα, τον πήγα απέναντι και καλέσαμε ασθενοφόρο κατευθείαν» λέει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως λέει, τα ρούχα του γέμισαν και τα ίδια με αίμα καθώς προσπαθούσε να τους κρατήσει. Ο μάρτυρας επιβεβαιώνει πως οι τραυματίες αστυνομικοί έφεραν κανονικά τις στολές της υπηρεσίας τους.

Τονίζει πάντως ότι ο τραυματίας αστυνομικός είχε κανονικά τις αισθήσεις του.

Ο βαρύς απολογισμός

Από το σφοδρό ωστικό κύμα τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, ρίχνοντας φως στο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο μηχανισμός. Ένας άνδρας αστυνομικός από το τμήμα Εξαρχείων μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα. Την ίδια ώρα, η συνάδελφός του από το τμήμα Αμπελοκήπων διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό», μαζί με δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κατά τη στιγμή της πυροδότησης. Οι σταθμοί του ΕΚΑΒ έδρασαν άμεσα, παραλαμβάνοντας τα θύματα μέσα από τους καπνούς. Η Πυροσβεστική ανέπτυξε γρήγορα 18 στελέχη με έξι οχήματα, προκειμένου να ελέγξει τον κίνδυνο και να ασφαλίσει τον χώρο.

Το τηλεφώνημα στο 100

.ύμφωνα με τα στοιχεία, η επώνυμη κλήση στις αρχές φέρεται να έγινε από τον ίδιο τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος είδε τη βαλίτσα και σήμανε συναγερμό. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους τραυματίες. Η βόμβα εξερράγη ακριβώς τη στιγμή που ένας από τους ένστολους άνοιξε το σακίδιο για να ελέγξει το περιεχόμενό του. Η μεθοδολογία της επίθεσης έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό στα κεντρικά της λεωφόρου Κατεχάκη.

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