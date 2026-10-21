Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

Το επώνυμο τηλεφώνημα για ναρκωτικά οδήγησε τις αρχές σε παγιδευμένο αντικείμενο στην οδό Πλάτωνος 117, αφήνοντας πίσω τέσσερις τραυματίες και ανοιχτό το ενδεχόμενο τρομοκρατίας.

Κατερίνα Ρίστα

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επώνυμη κλήση για σακίδιο με ναρκωτικά στην Ακαδημία Πλάτωνος κατέληξε σε παγίδα με εκρηκτικά που τραυμάτισε τέσσερα άτομα.
  • Η βόμβα πυροδοτήθηκε όταν αστυνομικός άνοιξε το σακίδιο, προκαλώντας έκρηξη στον Κολωνό.
  • Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, με έναν αστυνομικό να φέρει σοβαρά τραύματα.
  • Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας τρομοκρατικής επίθεσης.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στο άτομο που έκανε την επώνυμη κλήση, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
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Σε ενέδρα με στόχο αστυνομικούς φαίνεται εξελίχθηκε κλήση για σακίδιο με ναρκωτικά στην Ακαδημία Πλάτωνος το μεσημέρι της Τετάρτης, με τις αρχές πλέον να διερευνουν όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένου και αυτού της τρομοκρατικής επίθεσης, χωρίς να αποκλείεται και οποιοδήποτε άλλο.

Στο σημείο βρίσκεται και η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

ακαδημία πλάτωνος έκρηξη

Η επώνυμη κλήση φαίνεται να έγινε από τον διαχειρίστη της πολυκατοικίας, ο οποίος μάλιστα είναι ανάμεσα στους τραυματίες, καθώς ήταν εκεί όταν έφτασαν οι αστυνομικοί για να διερευνήσουν το περιστατικό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είδε το σακίδιο, πήρε τηλέφωνο το 100. Η δε βόμβα έσκασε όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.

Η συγκεκριμένη κλήση οδήγησε τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. σε ένα παγιδευμένο σκηνικό. Ένα σακίδιο - βαλίτσα, περιείχε εκρηκτικά τα οποία πυροδοτήθηκαν όταν το άνοιξε ένστολος ένστολος, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη στον Κολωνό.

ακαδημία Πλάτωνος

Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες που βρίσκονταν στο κτίριο. Ο άνδρας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα Εξαρχείων, φέρει σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, η συνάδελφός του από το τμήμα Αμπελοκήπων μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» μαζί με τους δύο πολίτες.

ακαδημία Πλάτωνος έκρηξη

Οι σταθμοί του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες απευθείας από τον τόπο του συμβάντος, ενώ η Πυροσβεστική ανέπτυξε 18 στελέχη με έξι οχήματα για τον έλεγχο και την ασφάλιση του χώρου.

ακαδημία πλάτωνος

To κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη

Newsbomb

Στο μικροσκόπιο η τρομοκρατία

Η μεθοδολογία της επίθεσης αλλάζει άρδην τη φύση της έρευνας. Οι αρχές αφήνουν πλέον ορθάνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα, εξετάζοντας σοβαρά την πιθανότητα να πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Η έρευνα επικεντρώνεται στο πρόσωπο που έκανε το επώνυμο τηλεφώνημα.

ακαδημία Πλάτωνος

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