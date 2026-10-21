Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί

Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Πλάτωνος 117 στην Ακαδημία Πλάτωνος μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα για βαλίτσα με ναρκωτικά.

Η βαλίτσα ήταν ζωσμένη με εκρηκτικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και δύο πολιτών.

Ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίσθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα για την αντιμετώπιση της έκρηξης.

Οι τραυματίες, εκτός από τον σοβαρά τραυματισμένο αστυνομικό, μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό». Snapshot powered by AI

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, και συγκεκριμένα στην οδό Πλάτωνος 117, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία, για μία βαλίτσα με ναρκωτικά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για την έρευνα. Η βαλίτσα, ωστόσο, ήταν ζωσμένη με εκρηκτικά και από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Ο ένας εκ των δύο έχει τραυματιστεί σοβαρά. Επίσης υπάρχουν και δύο πολίτες τραυματίες.

Ο άνδρας αστυνομικός υπηρετεί στο τμήμα Εξαρχείων και η γυναίκα στο τμήμα Αμπελοκήπων.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ: Πριν από λίγο σταθμοί ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο πολίτες και δύο αστυνομικούς τραυματίες λόγω έκρηξης που σημειώθηκε σε κτίριο στην οδό Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού.

Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ η γυναίκα αστυνομικός και οι δύο πολίτες στον «Ευαγγελισμό».

To κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη Newsbomb

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