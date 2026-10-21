Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ο αστυνομικός επιχείρησε να ανοίξει το δέμα», δήλωσε κάτοικος

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη έξω από πολυκατοικία το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως βγήκε στο μπαλκόνι αφού νόμιζε ότι ο ήχος ερχόταν από κάποιο τρακάρισμα.

Το σημείο ήταν ήδη αποκλεισμένο από την Αστυνομία, αφού ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είχε ειδοποιήσει για ένα ύποπτο δέμα. Στην αρχή ο ίδιος ανέφερε ότι πρόκειται για ναρκωτικά, με έναν από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο να επιχειρεί να το ανοίξει και να ενεργοποιεί τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει χτυπήσει στο μάτι, ενώ παράλληλα επλήγησαν και μία ακόμη γυναίκα αστυνομικός, καθώς και δύο πολίτες. Μεταξύ αυτών είναι και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρία, οι δύο πολίτες είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ οι αστυνομικοί, είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ενώ ο άνδρας αστυνομικός, νοσηλεύεται στο 401.

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και ερευνούν την υπόλοιπη περιοχή για την ύπαρξη τυχόν άλλων εκρηκτικών μηχανισμών.

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