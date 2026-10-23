Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Snapshot Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Νηρηίδων στο Παγκράτι λόγω ύποπτου σάκου σε παγκάκι.

Το ύποπτο αντικείμενο ελέγχεται από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στο σημείο του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές για ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε στο Παγκράτι.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νηρηίδων, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, στο Παγκράτι, λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο.

Πρόκειται για σάκο που βρέθηκε πάνω σε παγκάκι.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για τη διενέργεια ελέγχου, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

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