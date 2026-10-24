Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Άδεια η βαλίτσα, άνοιξαν οι δρόμοι

Snapshot Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία τωνχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Η βαλίτσα που βρέθηκε ήταν άδεια και δεν πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

Οι δρόμοι Ιπποκράτους και Σόλωνος, που είχαν κλείσει προσωρινά, άνοιξαν ξανά και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ύπαρξης ύποπτου αντικειμένου.

Συναγερμός σήμανε λίγο νωρίτερα στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βαλίτσα ήταν άδεια, ενώ δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη.

Αυτή την ώρα οι δρόμοι έχουν ανοίξει και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Νωρίτερα είχαν κλείσει:

η οδός Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου

η οδός Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.

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