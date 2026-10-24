Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Διακοπή κυκλοφορίας

Snapshot Υπόπτo αντικείμενο ενπίστηκε στην περιοχή των Εξαείων το βράδυ του Σαββάτου 24/10.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους από τη Ναυαρίνου και στην οδό Σόλωνος από την Ασκληπιού λόγω των ελέγχων. Snapshot powered by AI

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, το βράδυ του Σαββάτου 24/10.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για μία βαλίτσα, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το περιεχόμενό της.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο αναμένεται να προχωρήσει σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Λόγω των απαραίτητων ελέγχων έχει διακοπεί η κυκλοφορία:

στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου

στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.

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