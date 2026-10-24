Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Διακοπή κυκλοφορίας
Στο σημείο έχει μεταβή κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών
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- Υπόπτo αντικείμενο ενπίστηκε στην περιοχή των Εξαείων το βράδυ του Σαββάτου 24/10.
- Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
- Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους από τη Ναυαρίνου και στην οδό Σόλωνος από την Ασκληπιού λόγω των ελέγχων.
Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, το βράδυ του Σαββάτου 24/10.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για μία βαλίτσα, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το περιεχόμενό της.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο αναμένεται να προχωρήσει σε ελεγχόμενη έκρηξη.
Λόγω των απαραίτητων ελέγχων έχει διακοπεί η κυκλοφορία:
- στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου
- στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.
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