Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο για την εκτίμηση της κατάστασης
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- Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στο Χαϊδάρι το πρωί της Τρίτης.
- Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο για την εκτίμηση της κατάστασης.
- Το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε σε πάρκο στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στο Χαϊδάρι.
Συγκεκριμένα κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κλήθηκε να μεταβεί σε πάρκο στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού.
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