Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Snapshot Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στο Χαϊδάρι το πρωί της Τρίτης.

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο για την εκτίμηση της κατάστασης.

Το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε σε πάρκο στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στο Χαϊδάρι.

Συγκεκριμένα κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κλήθηκε να μεταβεί σε πάρκο στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού.