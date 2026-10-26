Γέμισε αρουραίους ο Πειραιάς: Ανεβαίνουν σε μπαλκόνια κατοίκων - Δείτε βίντεο

Snapshot Στον Πειραιά καταγράφηκαν ορδές αρουραίων που κινούνται πάνω σε κατεστραμμένη στέγη και ανεβαίνουν σε μπαλκόνια κατοίκων.

Η στέγη φαίνεται να είναι κατασκευασμένη από αμίαντο, υλικό καρκινογόνο και απαγορευμένο εδώ και δεκαετίες.

Το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Πειραϊκής ζητά διευκρινίσεις για την τοποθεσία του κτιρίου και αν έχει γίνει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπάρχουν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια λόγω της παρουσίας των τρωκτικών κοντά σε κατοικίες.

Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ενέργειες ή μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλούν εικόνες που καταγράφουν δεκάδες αρουραίους να κινούνται πάνω σε κατεστραμμένη στέγη κτιρίου στο κέντρο του Πειραιά, εγείροντας ερωτήματα για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Τα τρωκτικά καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός του Star να κυκλοφορούν πάνω στη στέγη, η οποία φέρεται να είναι κατασκευασμένη από αμίαντο. Μάλιστα, όπως φαίνεται στα πλάνα, οι αρουραίοι ανεβαίνουν από τη στέγη σε γειτονικά μπαλκόνια.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η παρουσία των τρωκτικών κοντά σε κατοικίες μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Πειραϊκής ζητά διευκρινίσεις για την τοποθεσία του κτηρίου και θέτει παράλληλα το ερώτημα αν έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Παρατηρητήριο ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί αν η στέγη περιέχει αμίαντο, υλικό που έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και η χρήση του οποίου έχει απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα τρωκτικά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

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