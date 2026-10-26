Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

Αναφερόμενος στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, ο Βαγγέλης Τσάπας τη χαρακτήρισε «εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

Μίλτος Τσεκούρας

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Βαγγέλης Τσάπας παραδέχθηκε ότι υπήρξε μέρος κυκλώματος χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και κατέθεσε στις δικαστικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία.
  • Υποστήριξε ότι είχε παραδώσει 5.000 ευρώ στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και είχε κανονίσει τη διαμονή της σε ξενοδοχείο που σχετίζεται με την υπόθεση.
  • Κατήγγειλε χειραγώγηση αγώνα του Άρη από τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη και αναφέρθηκε σε εμπλοκή άλλων διαιτητών όπως οι Παπαπέτρου και Κορομηλάς.
  • Περιέγραψε τον Βαγγέλη Λιόλιο ως πρόσωπο που ήθελε να ελέγξει το ελληνικό μπάσκετ και διέψευσε ότι ο Ιωνικός είχε τις προϋποθέσεις για άνοδο την περίοδο που φέρεται να έλαβε 100.000 ευρώ.
  • Δήλωσε ότι δεν έχει στοιχηματίσει ποτέ και ότι οι ενέργειές του είχαν συγκεκριμένο σκοπό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Basketgate έκανε ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού, Βαγγέλης Τσάπας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους βασικούς μάρτυρες της έρευνας για τους φερόμενους ως χειραγωγημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», αναφέρθηκε σε όσα έχει καταθέσει στις δικαστικές αρχές, παραδεχόμενος ότι στο παρελθόν υπήρξε μέρος του κυκλώματος.

Ο Τσάπας υποστήριξε ότι είχε παραδώσει προσωπικά 5.000 ευρώ στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα για αγώνα που επρόκειτο να διευθύνει, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε κανονίσει και τη διαμονή της στο ξενοδοχείο Costa Navarino, το οποίο περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία.

«Υπήρξα μέρος του προβλήματος, είναι ξεκάθαρο αυτό», δήλωσε, εξηγώντας ότι επέλεξε να απευθυνθεί στις Αρχές, μεταξύ άλλων, ως μια μορφή εξιλέωσης για όσα συνέβαιναν τότε. Όπως ανέφερε, έχει καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία για περιστατικά που αφορούν διαιτητές, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να μιλήσει για υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει προσωπική γνώση.

Οι καταγγελίες για τη Βάσω Τσαρούχα

Αναφερόμενος στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, ο πρώην παράγοντας του Ιωνικού τη χαρακτήρισε «εργαλείο του συστήματος Λιόλιου», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξή της στη διαιτησία συνδέθηκε με τη στήριξη του πρώην διαιτητή και παράγοντα της ελληνικής διαιτησίας, Κώστα Κορομηλά.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σε συγκεκριμένους αγώνες καταβλήθηκαν ποσά ως αντάλλαγμα, αναφέροντας ότι για ορισμένες περιπτώσεις είχε καταθέσει στις δικαστικές αρχές στοιχεία που αφορούν ποσό 5.000 ευρώ. «Με την κυρία Τσαρούχα είχα συναντηθεί έξω, σε ένα καφέ, και της είχα δώσει τα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Τάσο Πηλοΐδη και τον αγώνα του Άρη

Ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε επίσης στον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, υποστηρίζοντας ότι είχε χειραγωγηθεί σε αγώνα του Άρη, κατά τον οποίο αποβλήθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο διαιτητής τού έκλεισε το μάτι την ώρα που καταλογίζονταν οι τεχνικές ποινές.

Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει αναφερθεί στις δικαστικές αρχές σε συγκεκριμένα περιστατικά που αφορούν και τους διαιτητές Παπαπέτρου και Κορομηλά. Όπως υποστήριξε, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί ευκαιρία να σταματήσουν πρακτικές που, κατά την άποψή του, δεν θα είχαν τερματιστεί διαφορετικά.

Τι είπε για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τα 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Βαγγέλη Λιόλιο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), περιγράφοντας τη δική του εμπειρία από την πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ.

«Έχω ζήσει έναν άνθρωπο που ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές και κατέληξε να θέλει να ελέγξει το ελληνικό μπάσκετ», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι τον ενδιέφερε ο έλεγχος της εξουσίας και η χειραγώγηση αγώνων. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκδικητική συμπεριφορά απέναντι σε παράγοντες που, όπως ισχυρίστηκε, δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις του, επικαλούμενος τις μαρτυρίες άλλων προσώπων.

Ερωτηθείς για τα 100.000 ευρώ που, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη, έλαβε από τον Λιόλιο με αντάλλαγμα να μην προβιβαστεί η ομάδα του, ο Τσάπας υποστήριξε ότι ο Ιωνικός δεν είχε τότε τις προϋποθέσεις για την άνοδο. Όπως εξήγησε, το γήπεδο δεν κατασκευάστηκε όπως είχε αρχικά υποσχεθεί και άλλοι χρηματοδότες αποσύρθηκαν.

Για το ποσό που έλαβε, δήλωσε ότι θεωρούσε πως αποτελούσε αντάλλαγμα για τη θέση που, όπως είπε, παραχώρησε. Πρόσθεσε ότι από την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από τον Λιόλιο είχε αποχωρήσει από τον χώρο του μπάσκετ.

«Δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα»

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού αναφέρθηκε στο ζήτημα του στοιχηματισμού, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει στοιχηματίσει ποτέ στη ζωή του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δικές του ενέργειες εξυπηρετούσαν συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να επεκταθεί σε όσα ενδεχομένως αφορούσαν άλλα πρόσωπα.

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