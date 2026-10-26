Φασούλας για σκάνδαλο ΕΟΚ: «Ήθελαν στρατό διαιτητών» - Τι είπε για την τωρινή διοίκηση

Για τις τελευταίες εκλογές στην ομοσπονδία αναρωτήθηκε: Είναι δυνατόν να παίρνει ο Φάνης Χριστοδούλου λιγότερες ψήφους από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι;

Μάνος Χατζηγιάννης

Φασούλας για σκάνδαλο ΕΟΚ: «Ήθελαν στρατό διαιτητών» - Τι είπε για την τωρινή διοίκηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Παναγιώτης Φασούλας κατήγγειλε ότι στην ΕΟΚ υπήρχε προσπάθεια συγκρότησης «στρατού διαιτητών» που εκβίαζαν σωματεία για ψήφους.
  • Ο Φασούλας χαρακτήρισε τις τελευταίες ημέρες «σκοτεινότατη εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ» και τόνισε ότι η τωρινή διοίκηση πρέπει να παραιτηθεί λόγω των δικαστικών αποδείξεων για εγκληματική ομάδα.
  • Αναφέρθηκε σε αμφισβητούμενες εκλογές με παράνομες πρακτικές, όπως ψηφοδέλτια με πολλαπλούς ίδιους σταυρούς και ύποπτα αποτελέσματα.
  • Υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις της ομοσπονδίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από δικαστικές διεκδικήσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
  • Ο Φασούλας υποστήριξε ότι το μπάσκετ χρειάζεται προσωρινή διοίκηση από ανθρώπους ανεξάρτητους και μη συνδεδεμένους με το υφιστάμενο σύστημα.
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«Υπάρχουν καλοί διαιτητές, προσωπικοί μου φίλοι, δεν διορίζονταν ποτέ. Ήθελαν να κάνουν στρατό διαιτητών», κατήγγειλε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Φασούλας για το σκάνδαλο στην ΕΟΚ.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο επικεφαλής του αντίπαλου συνδυασμού του κ. Λιόλιου στις τελευταίες εκλογές της ΕΟΚ, Παναγιώτης Φασούλας, έκανε λόγο για μια «σκοτεινότατη εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ».

«Είναι αδιανόητα αυτά που έχουν συμβεί, με σχολικούς αγώνες, με στόχευση αθλητών προκειμένου να χάσουν τα συμβόλαιά τους. Ποιος το κάνει αυτό;», σχολίασε.

«Είχα προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για αυτά που έβλεπα. Αλλά λοιδωρήθηκα τόσο πολύ, κατηγορήθηκα τόσο πολύ, που αποφάσισα να σιωπήσω τα τελευταία δύο χρόνια γιατί αισθάνθηκα ότι ήταν σε ώτα μη ακουόντων», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Φασούλας.

«Υπάρχουν δικαστικές κρίσεις που καταδεικνύουν σαφώς την ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, και πρέπει να παραιτηθεί η σημερινή διοίκηση προκειμένου να διευκολύνουν τον υπουργό. Είναι όλα ενεργούμενοι του κ. Λιόλιου. Αυτοί οι άνθρωποι αν δεν είναι συνένοχοι, είναι συμμέτοχοι. Έπρεπε να έχουν φύγει χθες. Συνελήφθησαν κάποια άτομα και άφησαν την ομοσπονδία να λειτουργεί; Έπρεπε να είχε κλειδωθεί εδώ και 5 μέρες. Μπορεί αυτή η διοίκηση να κάνει εκλογές; Τις έχουμε δει τις εκλογές που κάνουν», επισήμανε σε άλλο σημείο.

«Το μπάσκετ πρέπει να αποκτήσει μια διοίκηση Πρωτοδικείου από ανθρώπους που δεν προσκύνησαν το σύστημα αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν διεκδικώ ούτε θέσεις, ούτε θώκους», διευκρίνισε ο κ. Φασούλας και πρόσθεσε:

«Είναι δυνατόν σε εκλογές που εμείς αμφισβητήσαμε και τότε, να παίρνει ο Φάνης Χριστοδούλου λιγότερες ψήφους από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι; Δηλαδή πήγε ο άλλος από το Κιλκίς είδε στο ψηφοδέλτιο τον Φάνη Χριστοδούλου, δεν ήξερε με ποιον συνδυασμό κατέβαινε, και ψήφισε την υπάλληλο του γυμναστηρίου στο Καρπενήσι; Το έλεγα αυτό και με έλεγαν ψεκασμένο και γραφικό. Κι άλλα πολλά! Έχουμε 200 ψηφοδέλτια, τα οποία είναι σαν να τα έχει γράψει ένα χέρι με 12 σταυρούς ίδιους. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε κομματικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αυστηρή κομματική πειθαρχία και γραμμή. Υπήρχαν πολλές ενδείξεις, δεν μας άκουσαν, δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, αισθάνομαι καταρρακωμένος με αυτό που έχει συμβεί στο μπάσκετ. Δεν επιχαίρω για τη σύλληψη του προέδρου αλλά η πραγματικότητα είναι αμείλικτη»

«Η δικογραφία το λέει: “Θέλαμε να κάνουμε στρατό διαιτητών”. Τι κάναν οι διαιτητές, γυρνούσαν όλα τα σωματεία σε όλην την Ελλάδα και έλεγαν ‘αν δεν ψηφίσεις αυτόν που σου λέω στο επόμενο πρωτάθλημα θα δεις τι θα γίνει’ . Έχουμε καλούς διαιτητές, πολύ καλούς διαιτητές, οι οποπιοι είναι ριγμένοι. Προσωπικοί μου φίλοι που δεν διορίζονταν ποτέ»

Για τους εμπλεκόμενους διαιτητές τόνισε με νόημα: «Δηλαδή αν σου δίναμε 5.000 θα κάρφωνες το μαχαίρι στο λαιμό κάποιου; Ενδεχομένως…»

Καταλήγοντας ο κ. Φασούλας έδωσε και μια άλλη παράμετρο του προβλήματος για την επόμενη μέρα της ομοσπονδίας: Υπάρχουν πάνω 1,5 εκ ευρώ σε διεκδικήσεις που έχουν κερδηθεί στα δικαστήρια, ποιος θα τα πληρώσει αυτά; Προσωρινή διοίκηση;

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