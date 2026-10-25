Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε», λέει ο δικηγόρος του

Snapshot Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας Μαυραγάνης προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.

Ο δικηγόρος του Λιόλιου δήλωσε ότι θεωρεί την προσωρινή κράτηση αδικαιολόγητη και κατηγόρησε την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης.

Ο Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι καταγγελίες είχαν στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της ΕΟΚ.

Στην απολογία του, ο Λιόλιος τόνισε ότι απομακρύνθηκε από τη δράση του συγκατηγορουμένου του και παρουσίασε νέο σύστημα ορισμού διαιτητών που μειώνει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από φορολογικούς ελέγχους στην εταιρεία του και ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγούνται ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, Μαυραγάνης, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή. Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους έγινε γνωστή έπειτα από πολύωρη διαδικασία.

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, προχώρησε σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες αμέσως μετά την απόφαση, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για την εξέλιξη της υπόθεσης και υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του είναι αθώος.

«Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος».

Ο κ. Παπαϊωάννου άσκησε κριτική και στην αιτιολογία της απόφασης για την προσωρινή κράτηση, χαρακτηρίζοντάς την «χαμηλών πτήσεων», «δυσανάλογα ρηχή σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης» και «ελλιποβαρή νομικά».

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά σήμερα η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν φοβόμαστε. Τέτοιοι πρώτοι γύροι κερδίζονται πολλές φορές από αυτούς που κατασκευάζουν την πραγματικότητα. Άλλος χαίρεται τελευταίος. Θα το δείτε», δήλωσε, επιμένοντας ότι η υπεράσπιση δεν θεωρεί πως έχει πληγεί από την εξέλιξη.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η πολύωρη αναμονή δεν οδήγησε, κατά την άποψή του, σε μια νομικά επαρκή αιτιολόγηση της απόφασης, τονίζοντας: «Η αλήθεια υπέφερε σήμερα». Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την υπομονή τους, διευκρινίζοντας ότι δεν θα απαντούσε σε ερωτήσεις εκείνη τη στιγμή.

«Δεν έχει στήσει κανέναν αγώνα», ισχυρίζεται ο δικηγόρος του

Από την πλευρά του, ο δεύτερος δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Χρήστος Τσόλκας, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι επηρεάστηκε από το κλίμα που διαμορφώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

«Πιστεύω ότι είναι μια λανθασμένη απόφαση, η οποία υπαγορεύτηκε από το κλίμα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Το σκεπτικό με το οποίο κρατήθηκε ο κ. Λιόλιος είναι ότι έχει πολλούς φίλους στον χώρο του μπάσκετ. Ποινικοποιείται και η φιλία, ποινικοποιούνται και οι κοινωνικές σχέσεις και οδηγούν στην κράτηση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Είναι ένας τεράστιος επιχειρηματίας, πολύτεκνος οικογενειάρχης και, εντούτοις, θα βρεθεί στη φυλακή με καταγγελίες κάποιων προσώπων, τα οποία δεν έχουν και το καλύτερο προφίλ, τουλάχιστον στα ειδησεογραφικά sites», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσόλκας υποστήριξε ότι η υπεράσπιση επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο με στοιχεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το έχει καταφέρει.

«Το βασικότερο στοιχείο που προσκομίσαμε είναι ότι, τελικά, με ενέργειες του κ. Λιόλιου, οι ορισμοί των διαιτητών δεν γίνονται πλέον από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αλλά μέσω ενός αλγορίθμου που δημιούργησε ο ίδιος και στον οποίο δεν μπορεί να παρέμβει κανείς.

Αυτό, δυστυχώς, δεν ελήφθη υπόψη. Έχει δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος. Δεν γίνονται πλέον ορισμοί ούτε κληρώσεις διαιτητών από φυσικά πρόσωπα. Οι διαιτητές όλων των εθνικών κατηγοριών προκύπτουν μέσω υπολογιστή, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και με τη χρήση του αλγορίθμου. Άρα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο κατηγορητήριο για τη χειραγώγηση 49 αγώνων, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, ο δικηγόρος απάντησε ότι ο εντολέας του δεν έχει χειραγωγήσει κανέναν αγώνα.

«Δεν έχει στήσει κανέναν αγώνα», τόνισε, ενώ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές του Βαγγέλη Λιόλιου με διαιτητές, επανέλαβε τη θέση του, θέτοντας το εξής ερώτημα:

«Θα σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό: Ο κ. Λιόλιος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας επί πέντε χρόνια και πρόεδρος του Προμηθέα για άλλα δέκα χρόνια. Έχετε μία φωτογραφία του με έναν διαιτητή;»

Τι υποστήριξε ο Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες για την απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και φέρεται να υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της ΕΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Κεντρικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής φέρεται να αποτελεί ο ισχυρισμός ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί μια εικόνα σε βάρος του, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι στόχος του ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, φέρεται να κράτησε αποστάσεις από τη δράση του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία Μαυραγάνη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος εμφανιζόταν να υπόσχεται σε πρόσωπα πως θα εξασφάλιζε τον ορισμό τους ως διαιτητών. Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, οι σχετικοί ορισμοί ανακοινώνονταν από τη Δευτέρα, γεγονός που, όπως φέρεται να υποστήριξε, άφηνε περιθώρια διαρροής πληροφοριών.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στο σύστημα ορισμού διαιτητών, το οποίο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Το σύστημα βασίζεται σε ειδικό λογισμικό, με στόχο τον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης, και εφαρμόζεται σε πρωταθλήματα, με εξαίρεση, προς το παρόν, την Α1.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος επικαλέστηκε επίσης φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν διατυπωθεί παρατηρήσεις από τις φορολογικές Αρχές. Μεταξύ των στοιχείων που φέρεται να προσκόμισε περιλαμβάνεται έλεγχος του 2025 για τη διετία 2019-2020, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του, επεκτάθηκε στην προσωπική του περιουσία, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θυρίδες, στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς και στον Προμηθέα.

Τέλος, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά.

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