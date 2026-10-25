EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

Snapshot Ο Άγγελος Παπανικολάου αναδείχθηκε νέος πρόεδρος της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Η αλλαγή προέδρου σημειώνεται εν μέσω κρίσης στο ελληνικό μπάσκετ λόγω καταγγελιών για στημένα παιχνίδια.

Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ υπέβαλαν παραίτηση, με αναπληρωματικούς να καλούνται να αναλάβουν τις θέσεις τους.

Παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τη διοικητική λειτουργία της ΕΟΚ και τους μελλοντικούς χειρισμούς στην υπόθεση.

Στις ρητές προγραμματίζεται συνάντηση με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την εξέλιξη της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Snapshot powered by AI

Η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, από το οποίο προέκυψε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τη θέση αναλαμβάνει ο Άγγελος Παπανικολάου.

Μετά την παραίτηση του έκπτωτου προέδρου της ομοσπονδίας, η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο προέκυψε ο νέος πρόεδρος, Άγγελος Παπανικολάου. Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω της κρίσης που έχει προκαλέσει στο ελληνικό μπάσκετ η υπόθεση των καταγγελιών για τα στημένα παιχνίδια, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η στάση που θα τηρήσει η Πολιτεία.

Η ανάδειξη του νέου προέδρου δεν αναμένεται να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στην Ομοσπονδία, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τη διοικητική της λειτουργία και τους χειρισμούς που θα ακολουθηθούν στη συνέχεια.

Ο Άγγελος Παπανικολάου ήταν υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ το 2021, όταν είχε καταλάβει την τρίτη θέση, πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα. Στην εκλογική εκείνη αναμέτρηση είχε τη στήριξη του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας, Γιώργου Βασιλακόπουλου. Στο επάγγελμα είναι γιατρός, με ειδικότητα καρδιολόγου.

Ανακοινώθηκε το νέο ΔΣ

Με αλλαγές λόγω παραιτήσεων και κυρίως της αναγκαστικής του Βαγγέλη Λιόλιου, το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη σύνθεσή του, για το διάστημα που θα χρειαστεί να οδηγηθεί το μπάσκετ στην επόμενη μέρα του.

Αναλυτικά:

Άγγελος Παπανικολάου: Πρόεδρος

Μιχαήλ Μελής: Α' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Ζομπανάκης: Β' Αντιπρόεδρος

Λάμπρος Τάκης: Γενικός Γραμματέας

Ελισσάβετ Χατζηαγγέλη - Φασούρα: Ταμίας

Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)

Ιωάννης Ηλιόπουλος: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ

Δημοσθένης Ντικούδης: Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων

Δημήτριος Ευαγγέλου

Χρήστος Βασιλειάδης

Άννα Κωνσταντινίδου

Βασίλειος Ντακούρης: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών

Αθηνά - Αναστασία Μπούρκα

Νικολίτσα Κωστοπούλου

Ιωάννης Τσούμης

Αναστάσιος Δελημπαλταδάκης

Χαράλαμπος Μαρκάκης

Λάζαρος Σαββίδης

Περικλής Δορκοφίκης

Νικόλαος Παπαδόπουλος: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

Χρήστος Δεληγιάννης: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

Φώτιος Βασιλόπουλος: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ

Θεόδωρος Μπολάτογλου: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

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