EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

Ο Παπανικολάου είχε συμμετάσχει στις εκλογές του 2021 και είχε λάβει την τρίτη θέση

Newsroom

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άγγελος Παπανικολάου αναδείχθηκε νέος πρόεδρος της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.
  • Η αλλαγή προέδρου σημειώνεται εν μέσω κρίσης στο ελληνικό μπάσκετ λόγω καταγγελιών για στημένα παιχνίδια.
  • Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ υπέβαλαν παραίτηση, με αναπληρωματικούς να καλούνται να αναλάβουν τις θέσεις τους.
  • Παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τη διοικητική λειτουργία της ΕΟΚ και τους μελλοντικούς χειρισμούς στην υπόθεση.
  • Στις ρητές προγραμματίζεται συνάντηση με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την εξέλιξη της διοίκησης της Ομοσπονδίας.
Snapshot powered by AI

Η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, από το οποίο προέκυψε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τη θέση αναλαμβάνει ο Άγγελος Παπανικολάου.

Μετά την παραίτηση του έκπτωτου προέδρου της ομοσπονδίας, η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο προέκυψε ο νέος πρόεδρος, Άγγελος Παπανικολάου. Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω της κρίσης που έχει προκαλέσει στο ελληνικό μπάσκετ η υπόθεση των καταγγελιών για τα στημένα παιχνίδια, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η στάση που θα τηρήσει η Πολιτεία.

Η ανάδειξη του νέου προέδρου δεν αναμένεται να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στην Ομοσπονδία, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τη διοικητική της λειτουργία και τους χειρισμούς που θα ακολουθηθούν στη συνέχεια.

Ο Άγγελος Παπανικολάου ήταν υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ το 2021, όταν είχε καταλάβει την τρίτη θέση, πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα. Στην εκλογική εκείνη αναμέτρηση είχε τη στήριξη του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας, Γιώργου Βασιλακόπουλου. Στο επάγγελμα είναι γιατρός, με ειδικότητα καρδιολόγου.

Ανακοινώθηκε το νέο ΔΣ

Με αλλαγές λόγω παραιτήσεων και κυρίως της αναγκαστικής του Βαγγέλη Λιόλιου, το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη σύνθεσή του, για το διάστημα που θα χρειαστεί να οδηγηθεί το μπάσκετ στην επόμενη μέρα του.

Αναλυτικά:

  • Άγγελος Παπανικολάου: Πρόεδρος
  • Μιχαήλ Μελής: Α' Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Ζομπανάκης: Β' Αντιπρόεδρος
  • Λάμπρος Τάκης: Γενικός Γραμματέας
  • Ελισσάβετ Χατζηαγγέλη - Φασούρα: Ταμίας
  • Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)
  • Ιωάννης Ηλιόπουλος: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ
  • Δημοσθένης Ντικούδης: Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων
  • Δημήτριος Ευαγγέλου
  • Χρήστος Βασιλειάδης
  • Άννα Κωνσταντινίδου
  • Βασίλειος Ντακούρης: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών
  • Αθηνά - Αναστασία Μπούρκα
  • Νικολίτσα Κωστοπούλου
  • Ιωάννης Τσούμης
  • Αναστάσιος Δελημπαλταδάκης
  • Χαράλαμπος Μαρκάκης
  • Λάζαρος Σαββίδης
  • Περικλής Δορκοφίκης
  • Νικόλαος Παπαδόπουλος: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
  • Χρήστος Δεληγιάννης: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
  • Φώτιος Βασιλόπουλος: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ
  • Θεόδωρος Μπολάτογλου: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Αδήλωτα έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ και πιέσεις σε καταστήματα για τα «κεράσματα»

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 0-1: Ούτε η βροχή δεν τον σταματά - Πέρασε και από το Πανθεσσαλικό με Ντέσερς!

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά από σχεδόν έναν χρόνο στην εξορία

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος κατά των... βιαστικών μετεωρολόγων: «Ο καιρός θα είναι πάντα ατίθασος και δυσκολοπρόβλεπτος» - Τι λέει για την επικείμενη κακοκαιρία

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής: Αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα η κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Κλειστός ο δρόμος Ηγουμενίτσα - Πλαταριά λόγω σοβαρής καθίζησης

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Η επίσκεψη σε καθαριστήριο αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή ενός απελπισμένου - «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο»

19:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι αργά πια έχασα τον λεβέντη μου»

19:18LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «Ο γάμος θα γίνει σύντομα, δε θα το κρύψω»

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Υπόθεση «μαμούθ» με 520 εταιρείες - 56 συλλήψεις για απάτη άνω των €100 εκατ.

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το γάλα απαλύνει το κάψιμο από τις καυτερές πιπεριές καλύτερα από το νερό

18:44ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό ψυχιατρική αξιολόγηση ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Τραπ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπιν Σαλμάν: Ενέργεια, άμυνα και ψηφιακές υποδομές στη διμερή ατζέντα

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Υπόθεση «μαμούθ» με 520 εταιρείες - 56 συλλήψεις για απάτη άνω των €100 εκατ.

19:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι αργά πια έχασα τον λεβέντη μου»

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Τι δήλωσε για την πιθανότερη αιτία οσμής αερίου στην Γκράβα - «Δύσκολη η κατάσταση» στην Κυψέλη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

15:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Η επίσκεψη σε καθαριστήριο αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή ενός απελπισμένου - «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής: Αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα η κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου

05:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή τα Βανουάτου

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ