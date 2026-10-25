Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου - Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου διήρκησε περίπου τρεισήμισι ώρες

Άγγελος Βουράκης

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου - Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες
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Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου τρεισήμισι ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο Βαγγέλης Λιόλιος προσκόμισε και φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 10 ετών.

Μετά τον Βαγγέλη Λιόλιο σειρά παίρνει ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης για να περάσει την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του.

Πριν αρχίσει την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Ο ίδιος γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές ότι αποσύρεται από τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του αθλήματος. «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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