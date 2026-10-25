Basketgate: Έκτακτο Δ.Σ. της ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου

Snapshot Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υπέβαλε παραίτηση και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το άθλημα της καλαθοσφαίρισης.

Η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για σήμερα στις 16:30 με σκοπό την ανασυγκρότηση του ΔΣ.

Η ανασυγκρότηση θα γίνει σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία και το καταστατικό της ομοσπονδίας.

Η προτεραιότητα του ΔΣ είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΟΚ και των διοργανώσεών της. Snapshot powered by AI

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά τη δημόσια δήλωση του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου, περί παραίτησης και αποχώρησης από το μπάσκετ ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σήμερα στις 16:30

Βασικό αντικείμενο της σύγκλησης θα είναι η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την ανασυγκρότησή του ΔΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία και το καταστατικό της ομοσπονδίας. Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΟΚ και των διοργανώσεών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ , ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».

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