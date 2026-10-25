Στασινόπουλος για basketgate: «Το έγκλημα θα τιμωρηθεί, προτείνω Γιαννάκη για την ηγεσία της ΕΟΚ»

Snapshot Ο Δήμος Στασινόπουλος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου και επαγγελματικού συστήματος διαιτησίας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Προτείνει την ανάληψη της ηγεσίας της ΕΟΚ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη με νέα διοίκηση αποτελούμενη από προσωπικότητες κύρους.

Εκφράζει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη για την τιμωρία των υπευθύνων του σκάνδαλου «Basketgate».

Τονίζει την ανάγκη θεσμικής επανάστασης στο ελληνικό μπάσκετ για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Υπογραμμίζει ότι ο σκοπός του είναι η απομάκρυνση των ατόμων που έχουν βλάψει τον ελληνικό αθλητισμό. Snapshot powered by AI

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, ζητώντας ριζικές αλλαγές.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε να αναλάβει την ηγεσία της ΕΟΚ νέα διοίκηση με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ενώ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και επαγγελματικού συστήματος διαιτησίας, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του αθλήματος.

Αναλυτικά η δήλωση του Δήμου Στασινόπουλου:

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει και το έγκλημα θα τιμωρηθεί. Ο σκοπός μου να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό μπάσκετ σήμερα επετεύχθη. Τώρα όσοι αγαπάμε με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και το μπάσκετ πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ξανακάνουμε πάλι το πρώτο στην Ευρώπη.

Προτείνω λοιπόν πρώτο: την ηγεσία της ΕΟΚ να αναλάβει μια νέα διοίκηση υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι ένας άνθρωπος που η ιστορία του έχει ταυτιστεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Δίπλα του να συστρατευθούν πρόσωπα-«διαμάντια», προσωπικότητες και αθλητές αναμφισβήτητου κύρους. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους-«διαμάντια» που μπορούν να βγάλουν το μπάσκετ από τον βούρκο.

Δεύτερο, είναι η ώρα για μια θεσμική επανάσταση. Να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, ανεξάρτητη και αδέσμευτη από επιρροές, στα πρότυπα του NBA, της ισπανικής λίγκας και άλλων προηγμένων οργανισμών στον διεθνή χώρο.

Για να ξεριζωθούν οριστικά τα “άνθη του κακού” από το ελληνικό μπάσκετ. Για πάντα».

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