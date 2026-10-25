Βαγγέλης Λιόλιος: Ενημέρωσε τον ανακριτή ότι παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του ενώπιον του ανακριτή, επιλέγει να παραμείνει εκτός διοικητικών εξελίξεων έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αθλήματος

Μίλτος Τσεκούρας

Βαγγέλης Λιόλιος: Ενημέρωσε τον ανακριτή ότι παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ και απέχει από κάθε ενασχόληση με το μπάσκετ μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.
  • Στη δήλωσή του ενώπιον του ανακριτή, ο Λιόλιος τόνισε ότι αποσύρεται για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αθλήματος.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδριάζει δύο φορές την ημέρα για να αξιολογεί τις εξελίξεις και να λαμβάνει τις απαραίτητες θεσμικές αποφάσεις.
  • Η ΕΟΚ δηλώνει ότι λειτουργεί με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ.
  • Ο στόχος της ομοσπονδίας είναι η τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.
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Μόλις μπήκε στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Λιόλιος γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές την απόφασή του να απέχει από τα καθήκοντά του στο ελληνικό μπάσκετ μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση. Όπως ανέφερε στη δήλωσή του ενώπιον του ανακριτή, επιλέγει να παραμείνει εκτός μπάσκετ έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αθλήματος. Σε σχετική του δήλωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ».

Νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι ίσως πρόκειται για νομικό ελιγμό ενόψει της απολογίας του και της κρίσης για ενδεχόμενη προφυλάκισή του. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων ή αλλοίωσης στοιχείων της δικογραφίας. Με την (προσωρινή) παραίτηση του ίσως ο Λιόλιος προσπαθεί τουλάχιστον να απαλείψει τουλάχιστον την παραπάνω προϋπόθεση.

Νωρίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας υποστήριξε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ολοκλήρωση έκτακτης συνεδρίασης. ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση,

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το ΔΣ συνεδριάζει πλέον σε καθημερινή βάση, δύο φορές την ημέρα, προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις και να προχωρά στις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες, ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

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