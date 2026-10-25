Basketgate: Έφτασαν στην Ευελπίδων για να απολογηθούν Λιόλιος και Μαυραγάνης

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας καλείται σήμερα να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων. Μαζί με τον Λιόλιο έχει προγραμματιστεί και η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη που θεωρείται το «δεξί χέρι» του προέδρου της ΕΟΚ. Οι δυο τους έχουν το πιο βαρύ κατηγορητήριο σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η υπόθεση περιλαμβάνει 49 επιμέρους περιπτώσεις που φέρονται να εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2026. Οι καταγγελίες αφορούν προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων σε διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες, με στόχο τον επηρεασμό της εξέλιξης ή του αποτελέσματος αγώνων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του έχει υποστηρίξει δημόσια ότι δεν υπάρχουν στη δικογραφία στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με τις καταγγελλόμενες πράξεις, ενώ η υπεράσπιση έχει ζητήσει να εξεταστούν τρεις παράγοντες της διαιτησίας.

Πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τι λένε οι αρχές για τη φερόμενη δράση του προέδρου της ΕΟΚ:

«Από 8.06.2016 έως και 28.03.2026, με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού».

Ήδη ο πρώτος εμπλεκόμενος στο μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει τον ελληνικό αθλητισμό και σπιλώνει τον χώρο του μπάσκετ, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου οδηγήθηκε ήδη στη φυλακή μετά την απολογία του στον ανακριτή. Ο κ. Παπαπέτρου δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του κι έτσι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Σειρά να απολογηθούν παίρνουν σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ τη Δευτέρα θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς κι ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

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