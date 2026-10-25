Γιαννακόπουλος: «Ενδιαφέρουσα Δευτέρα – Σώστε ό,τι έχει απομείνει από την αξιοπρέπειά σας»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αναρτήσεις του σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το μεγάλο σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ

Μίλτος Τσεκούρας

Γιαννακόπουλος: «Ενδιαφέρουσα Δευτέρα – Σώστε ό,τι έχει απομείνει από την αξιοπρέπειά σας»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ μέσω αναρτήσεων στο Instagram.
  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκφράζει την απογοήτευσή του και προβλέπει «ενδιαφέρουσα Δευτέρα» με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων σχετικά με τις εξελίξεις.
  • Ζητά από τους εμπλεκόμενους να σώσουν την αξιοπρέπειά τους ως πατέρες, επιχειρηματίες και μέλη της κοινωνίας.
  • Δηλώνει ότι αγωνίζεται για δίκαιες ευκαιρίες στον αθλητισμό και δεν τρέφει προσωπική έχθρα, παρά μόνο επιθυμεί τη δικαιοσύνη για τις ομάδες του.
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέες αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεγάλο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Για σήμερα (25/10) στις 10 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη, ενώ την Παρασκευή ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στην πρώτη ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«Να είσαι σε απόγνωση βλέποντας το τσουνάμι επί δύο μερόνυχτα… να τάζεις τα πάντα και παντού.

Να νομίζεις ότι βρήκες χρυσάφι, ετοιμάζεσαι για γλέντι, να εκτίθεσαι και να μαθαίνεις ότι τελικά ο χρυσός ήταν γκλίτερ στην καλύτερη και, αφού δεν είδες τη φάκα, θα σε… μέχρι τέλους. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σας.

Ειλικρινά στεναχωριέμαι… και υπόσχομαι να έρθω να καταθέσω υπέρ για λόγους χαμηλού IQ.

Υ.Γ. Αύριο θα είναι ενδιαφέρουσα Δευτέρα… πολλές εναλλαγές συναισθημάτων.

Σαν φιλοξενούμενος σε τέτοιες αίθουσες θα πω άσσο ημίχρονο διπλό τελικό… όπως το 99 και το 19».

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λίγο αργότερα, επανήλθε με νέο story. Αναλυτικά, το δεύτερο μήνυμά του:

«Έχεις ήδη χάσει, αλλά συνεχίζεις να επιστρέφεις και να ξεφτιλίζεσαι.

Δέξου την ανικανότητά σου να ανταγωνιστείς μαζί μου…

Άκουσέ με… δεν θέλω να πληγωθείς. Ο Θεός το έχει κάνει ήδη αυτό εδώ και πολύ καιρό.

Δεν σε μισώ σε προσωπικό επίπεδο… δεν μπορώ, διότι σε όλες τις καθημερινές μου προκλήσεις, παίζοντας μαζί σου κάθε φορά που ονειρεύεσαι και προσπαθείς να με καταστρέψεις, μου δίνεις σίγουρες στιγμές γέλιου.

Απλώς κοιτάζω τα συμφέροντα των ομάδων μου, απαιτώντας δίκαιες ευκαιρίες για να νικήσω. Και το κάνω μέχρι τέλους.

Σώστε ό,τι έχει απομείνει από την αξιοπρέπειά σας ως Πατέρες, Επιχειρηματίες και μέλη της κοινωνίας.

Καληνύχτα και καλά μυαλά».

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