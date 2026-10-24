Basketgate: «Οι διαιτητές που συνελήφθησαν με ένταλμα έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν»

Snapshot Η δικογραφία για τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ περιλαμβάνει μηνύματα και στοιχεία που ενισχύουν τις καταγγελίες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και ενδέχεται να αποκαλύψει νέα περιστατικά και εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με στοιχεία που αφορούν διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνες.

Η έρευνα αφορά 49 αγώνες και περιλαμβάνει ανάλυση δεδομένων από κινητά τηλέφωνα, ενώ αναμένονται απαντήσεις από στοιχηματικές εταιρείες για την εξέταση πιθανών παράνομων στοιχημάτων.

Ζητείται η συνεργασία όσων έχουν πληροφορίες και η προσωρινή απομάκρυνση των κατηγορουμένων από αθλητικά όργανα, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος χωρίς να διακοπεί.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι η πλειονότητα των διαιτητών παραμένει έντιμη και κάλεσε τις ομάδες να στηρίξουν τη δικαστική διερεύνηση χωρίς να προδικάζουν ενοχές. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση στην υπόθεση των καταγγελιών για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ έδωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, ενισχύουν τις υπό διερεύνηση καταγγελίες. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι από την αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού ενδέχεται να προκύψουν νέα περιστατικά και εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε, πάντως, ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος των εμπλεκομένων. Αναφερόμενος στους διαιτητές που συνελήφθησαν κατόπιν ενταλμάτων, υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να ενεργούσαν κατόπιν οδηγιών. «Έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκκληση προς τους διαιτητές και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κάλεσε όσους ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες για την υπόθεση να συνεργαστούν με τις δικαστικές αρχές, καθώς, όπως ανέφερε, η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες υποθέσεις και πρόσωπα.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις προβλέψεις της αθλητικής νομοθεσίας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τις αρχές μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να έχει ευνοϊκές συνέπειες για τη νομική τους μεταχείριση.

«Κανένας δεν μπορεί να αποδράσει από την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση για την παροχή στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πώς άρχισε η έρευνα μετά την καταγγελία του Αμαρουσίου

Σύμφωνα με την περιγραφή του δικηγόρου, η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αρχικό αντικείμενο ήταν ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, με τον κ. Δημητρακόπουλο να θέτει το ερώτημα κατά πόσο είναι θεσμικά και ηθικά συμβατή η διοίκηση της ομοσπονδίας με την ιδιοκτησιακή σχέση προς ομάδα που συμμετέχει στις διοργανώσεις της.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο υλικό που κατατέθηκε περιλαμβάνονταν γραπτά μηνύματα τα οποία αποδίδονται στον πρόεδρο της ομοσπονδίας και απευθύνονταν στον τότε προπονητή του Προμηθέα, Παπαθεοδώρου. Κατά τον δικηγόρο, τα μηνύματα περιείχαν πληροφορίες για διαιτητές που επρόκειτο να οριστούν σε επόμενους αγώνες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Όπως εξήγησε, η καταγγελία υποβλήθηκε και μέσω της πλατφόρμας για την αθλητική ακεραιότητα, με αποδέκτη το Υπουργείο Αθλητισμού, και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ακολούθησε η ανάθεσή της στον αρμόδιο αθλητικό εισαγγελέα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος.

Οι αναφορές σε αγώνα παιδικού πρωταθλήματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δικηγόρος σε καταγγελλόμενη παρέμβαση σε αγώνα σχολικού πρωταθλήματος, στον οποίο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, φέρεται να υπήρξε προσπάθεια να ευνοηθεί ομάδα από την Πάτρα εις βάρος ομάδας νεαρών αθλητών από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης είναι σήμερα μάρτυρας κατηγορίας. Ο κ. Δημητρακόπουλος χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς, κατά την άποψή του, τέτοιου είδους καταγγελίες πλήττουν την εμπιστοσύνη των παιδιών στις αρχές της ισονομίας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε θετικά στην ανακοίνωση των γονέων των νεαρών αθλητών από τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την ένδειξη ηθικής στάσης απέναντι στην υπόθεση.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποκατάστασης των ομάδων ή των αθλητών που θεωρούν ότι ζημιώθηκαν, ο δικηγόρος εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι δύσκολη χωρίς αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Όπως τόνισε, βασικός στόχος της προσπάθειας είναι να διασφαλιστεί ότι ανάλογα περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες και τα δεδομένα από κινητά τηλέφωνα

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, καταγγελίες για αγώνες που ενδέχεται να επηρεάστηκαν είτε προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων είτε σε συνάρτηση με στοιχηματικές δραστηριότητες. Ο ίδιος συνέδεσε τη σοβαρότητα των υπό διερεύνηση πράξεων με την άσκηση κακουργηματικών διώξεων.

Για τους 49 αγώνες σχετικά με τους οποίους ο ανακριτής έχει ζητήσει στοιχεία από την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς αναμένονται απαντήσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε και στην εξέταση των κινητών τηλεφώνων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Όπως εκτίμησε, η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα ευρήματα, τα οποία ενδεχομένως θα διευρύνουν το εύρος της έρευνας.

Αναφορικά με τα μετρητά που φέρεται να εντοπίστηκαν σε κατοικίες κατά τις έρευνες, υποστήριξε ότι η κατοχή χρημάτων δεν αποτελεί από μόνη της παράνομη πράξη, εφόσον αυτά προέρχονται από νόμιμες και φορολογημένες δραστηριότητες. Πρότεινε, παράλληλα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο ελέγχου των κατασχεθέντων χρημάτων για δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν περιλαμβάνονται στοιχεία σε βάρος των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

Το μήνυμα προς τις ομάδες και η στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη

Έκκληση προς τις ομάδες να τοποθετηθούν δημόσια υπέρ της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης απηύθυνε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όπως είπε, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους στη διαδικασία, ενώ κάλεσε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να πάρουν αντίστοιχη θέση, επικαλούμενος περιστατικά διαιτησίας που, κατά τον ίδιο, τους είχαν ζημιώσει.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι ανάλογη στάση θα τηρήσει και ο Ολυμπιακός. Κατά την άποψή του, οι ομάδες οφείλουν να στηρίξουν την προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης, χωρίς αυτό να προδικάζει την ενοχή οποιουδήποτε εμπλεκομένου.

Να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, αλλά με προσωρινά μέτρα

Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί τη διακοπή του πρωταθλήματος, επισημαίνοντας ότι οι φίλαθλοι δεν θα πρέπει να στερηθούν το άθλημα εξαιτίας της υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι όσοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες θα πρέπει, κατά την άποψή του, να απομακρυνθούν προσωρινά από τα αθλητικά όργανα έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Ειδικότερα, έθεσε ζήτημα συμμετοχής προσώπων που βρίσκονται υπό κράτηση στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας που βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση δεν θα πρέπει να εξακολουθεί να ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η απουσία μέτρων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία του αθλήματος και την εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

Η παρέμβαση για τον προστατευόμενο μάρτυρα

Αναφερόμενος στον μάρτυρα που έχει μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι ορθώς απευθύνθηκε στις εισαγγελικές αρχές, εξέφρασε όμως την αντίθεσή του στην επιλογή του να τοποθετηθεί και μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Όπως είπε, θα ήταν προτιμότερο να αποφύγει ανάλογες δημόσιες παρεμβάσεις στη συνέχεια, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, την οποία δήλωσε ότι εμπιστεύεται.

«Η πλειονότητα των διαιτητών είναι έντιμη»

Κλείνοντας, ο δικηγόρος επιχείρησε να διαχωρίσει τις καταγγελίες που διερευνώνται από το σύνολο των διαιτητών του ελληνικού μπάσκετ. Υποστήριξε ότι η συντριπτική πλειονότητα λειτουργεί με εντιμότητα και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία εξαιτίας των υποθέσεων που βρίσκονται υπό εξέταση.

Όπως ανέφερε, η καταγγελία ξεκίνησε σε συνεργασία με τον Δήμο Στασινόπουλο, επικεφαλής του Αμαρουσίου, ενώ επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στους Έλληνες διαιτητές.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα αποτελέσματα της εξέτασης των ψηφιακών δεδομένων και στα στοιχεία που αναμένονται για τους αγώνες που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών.

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