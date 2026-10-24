FIBA: Στο μικροσκόπιο Παπαπέτρου και Λιόλιος - Τα πρόστιμα-μαμούθ και ο κίνδυνος αποκλεισμού

Η διεθνής ομοσπονδία μπορεί να εξετάσει πειθαρχικές συνέπειες και για πρόσωπα με θεσμικά καθήκοντα στο μπάσκετ, όπως ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος

Μιχάλης Παπαδάκος

FIBA: Στο μικροσκόπιο Παπαπέτρου και Λιόλιος - Τα πρόστιμα-μαμούθ και ο κίνδυνος αποκλεισμού
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η υπόθεση του Πέτρου Παπαπέτρου, προφυλακισμένου για διαφθορά, προκαλεί διεθνή ελέγχους και πειθαρχικές διαδικασίες στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Οι κανονισμοί της FIBA προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις, όπως πρόστιμα, αφαίρεση πιστοποιήσεων και αποκλεισμούς, για παραβάσεις σχετικές με χειραγώγηση αγώνων και διαφθορά.
  • Η διεθνής ομοσπονδία μπορεί να εξετάσει πειθαρχικές συνέπειες και για πρόσωπα με θεσμικά καθήκοντα στο μπάσκετ, όπως ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.
  • Η FIBA διαθέτει μηχανισμούς διερεύνησης και συνεργασίας με δικαστικές αρχές για σοβαρές καταγγελίες και παραβιάσεις των κανόνων ακεραιότητας.
  • Οι τελικές αποφάσεις για κυρώσεις θα βασιστούν στα στοιχεία της υπόθεσης και την αξιολόγηση από τα αρμόδια διεθνή όργανα.
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Σε τροχιά διεθνών εξελίξεων μπαίνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ, μετά την προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου. Οι κανονισμοί της FIBA προβλέπουν αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις για υποθέσεις διαφθοράς, χειραγώγησης αγώνων και παραβίασης της αθλητικής ακεραιότητας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το ενδεχόμενο ελέγχου των προσώπων που κατέχουν θεσμικές θέσεις στο άθλημα.

Η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά την απολογία του για την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, αποτελεί μια εξέλιξη με ευρύτερες προεκτάσεις για τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο ανακριτής φέρεται να μην πείστηκε από τις εξηγήσεις του, ιδίως σε ό,τι αφορά την προέλευση των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που κατασχέθηκαν.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ποινική διάσταση της υπόθεσης. Ο Παπαπέτρου είχε διατελέσει εθνικός καθηγητής διαιτησίας, θέση με θεσμικό ρόλο στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση διαιτητών, καθώς και στις σχετικές διαδικασίες της ελληνικής ομοσπονδίας. Εφόσον προκύψουν στοιχεία που εμπίπτουν στους κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας, ενδέχεται να εξεταστούν και οι πειθαρχικές συνέπειες σε διεθνές επίπεδο.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί της FIBA

Όπως αναφέρει το grizoilikoi.blogspot με βάση το κανονιστικό πλαίσιο της FIBA, οι αξιωματούχοι και τα πρόσωπα που ασκούν θεσμικά καθήκοντα στο μπάσκετ δεσμεύονται από τους κανόνες δεοντολογίας και ακεραιότητας. Οι παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτη επιρροή, σύγκρουση συμφερόντων, χειραγώγηση αγώνων ή στοιχηματικές δραστηριότητες μπορούν, ανάλογα με τη βαρύτητα και τα αποδεικτικά στοιχεία, να οδηγήσουν σε αυστηρές κυρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλεπόμενες ποινές μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλά χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση πιστοποιήσεων, αποκλεισμό από εκπαιδευτικές και αδειοδοτικές διαδικασίες, απομάκρυνση από θεσμικά καθήκοντα, καθώς και προσωρινό ή ακόμη και ισόβιο αποκλεισμό από δραστηριότητες που σχετίζονται με το άθλημα.

Στο κάδρο και οι επικεφαλής των ομοσπονδιών

Οι κανονισμοί της διεθνούς ομοσπονδίας προβλέπουν επίσης διαδικασίες για περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας μιας εθνικής ομοσπονδίας αντιμετωπίζουν σοβαρές καταγγελίες ή πειθαρχικά ζητήματα.

Ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το σχετικό πλαίσιο, μπορεί να εξεταστούν μέτρα προσωρινής αναστολής καθηκόντων ή άλλοι περιορισμοί, με στόχο την προστασία της αξιοπιστίας των διοργανώσεων και της ακεραιότητας του αθλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση. Τυχόν πειθαρχικές συνέπειες, ωστόσο, προϋποθέτουν συγκεκριμένη διαδικασία και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών από τα αρμόδια όργανα, χωρίς να προεξοφλείται οποιαδήποτε ευθύνη.

Η διαδικασία ελέγχου και οι πιθανές κυρώσεις

Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των κανόνων ακεραιότητας, η FIBA διαθέτει μηχανισμούς διερεύνησης και πειθαρχικού ελέγχου. Ανάλογα με την υπόθεση, μπορεί να κινηθούν διαδικασίες μέσω των αρμόδιων οργάνων δεοντολογίας και πειθαρχίας, ενώ, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις ποινικών αδικημάτων, μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, το διεθνές πλαίσιο προβλέπει παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται σοβαρές παραβιάσεις ή αδυναμία αντιμετώπισής τους από τα αρμόδια εθνικά όργανα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κανονισμοί.

Σε περίπτωση που αποδειχθούν παραβάσεις σχετικές με χειραγώγηση αγώνων ή πράξεις διαφθοράς, οι κυρώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρές και να φτάσουν έως την απομάκρυνση από αξιώματα, την επιβολή σημαντικών προστίμων και τον μακροχρόνιο ή ισόβιο αποκλεισμό από το μπάσκετ.

Η υπόθεση Παπαπέτρου ανοίγει, επομένως, ένα κρίσιμο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Το εάν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει συνέχεια σε διεθνές επίπεδο θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της υπόθεσης, τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών και την εφαρμογή των κανονισμών της FIBA.

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