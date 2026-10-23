Θάνου για εκλογές ΕΣΑΚΕ: Εμείς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι, Λαύριο ήμασταν από τη μια

Snapshot Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω της δικηγόρου Μαργαρίτας Θάνου, υποστηρίζει ότι υπάρχει ύποπτο μοτίβο με αυθαίρετους διορισμούς διαιτητών, με τρεις εξ αυτών να είναι κρατούμενοι.

Στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεργάστηκε με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Μαρούσι και Λαύριο, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε τον Προμηθέα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα υποστηρίξει νομικά την κατηγορία για το σκάνδαλο στο μπάσκετ και σκοπεύει να προσκομίσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές.

Η δικηγόρος αναφέρθηκε στην παραίτηση του Χριστοδούλου μετά από συνάντηση με τον Λιόλιο και τόνισε την ανάγκη αλλαγής στην κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ. Snapshot powered by AI

«Φυσικά θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», διεμήνυσε η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, σε συνέχεια των καταιγιστικών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Μιλώντας απόψε στον ΑΝΤ1 τόνισε αρχικά:

«Τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που μόνιμα διαμαρτύρεται, προσφεύγει στα δικαστήρια, βγάζει ανακοινώσεις με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Φυσικά δεν είχαμε στα χέρια μας αυτά τα στοιχεία, που ο Δήμος Στασινόπουλος και η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατάφερε και βρήκε, και στη συνέχεια άνοιξαν και άλλα στόματα. Εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ προβληματικό, αν όχι ύποπτο μοτίβο. Εμείς είχαμε διαρκείς τοποθετήσεις, αυθαίρετους διορισμούς πολύ συγκεκριμένων διαιτητών, οι τρεις εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι. Σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας απλώς κάποια πράγματα, είναι απλώς αυταπόδεικτα, απλώς όπως έχουν συμβεί. Τι έχει συμβεί; Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει προσφύγει σε όλα τα αρμόδια όργανα, στο ΑΣΕΑΔ, στο δευτεροβάθμιο».

«Η λαλίστατη ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν βρήκε ούτε μια λέξη για τον κ. Λιόλιο»

Στη συνέχεια σχολίασε όσα η πλευρά του Ολυμπιακού ανέφερε με σχετική ανακοίνωσή της:

«Διάβασα κι εγώ την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με μεγάλη έκπληξη διότι η λαλίστατη ΚΑΕ Ολυμπιακός επί παντός επιστητού και ειδικά για τα θέματα του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν βρήκε μια λέξη να πει για τον πολυαγαπημένο της κ. Λιόλιο, για τον άνθρωπο τον οποίο έχει στηρίξει, έχει πρώτη δώσει συγχαρητήρια»

Και πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί που μπορεί να κάνει. Όπως το κάνει πολύ συχνά η ΚΑΕ Ολυμπιακός για υποθέσεις του κ. Γιαννακόπουλου, τις οποίες αμέσως σπεύδει να σχολιάσει, να δημοσιοποιήσει, για ποινικές διώξεις, άσχετα αν τελικά στο τέλος πάντα αθωώνεται. Παράδειγμα, ο διαιτητής ο οποίος διαιτήτευσε τους δύο από τους 5 φετινούς τελικούς βρέθηκε με 820.000 ευρώ στο σπίτι του. Διάβασα πως έκανε οικονομία. Συγχαρητήρια, να μας δείξει τον τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς»

Σχετικά με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της «κόκκινης» ΚΑΕ για τη διαιτησία η κ. Θάνου απάντησε: «Θα σας δώσω ένα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε κατά του ορισμού της κ. Τσαρούχα, πρώτη διαιτήτρια από τους 50 διαιτητές που έχουμε στην Α1. Έτυχε εμάς να μας σφυρίξουν και στους 5 τελικούς συγκεκριμένοι επτά. Εκ των οποίων ο κ. Παπαπέτρου, η κ. Τσαρούχα, που τους τοποθέτησε ο κ. Κορομηλάς. Προσφύγαμε κατά της κ. Τσαρούχα και ξέρετε ποιος έκανε παρέμβαση υπέρ του ορισμού της; Η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εμείς προσφύγαμε κατά της κ. Τσαρούχα διότι υπάρχουν εκκρεμείς κακουργηματικές διώξεις εναντίον της. Άσχετες με το παρόν ζήτημα, με υποστήριξη κατηγορίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός παραστάθηκε υπέρ του ορισμού της. Αυτό είναι ένα μοτίβο που δεν προβληματίζει;»

«Ο Γιαννακόπουλος έχει φάει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ επειδή έλεγε ότι η Τσαρούχα, ο Παπαπέτρου και ο Κορομηλάς δεν είναι τίμιοι»

«Εγώ ξέρω τα γεγονότα. Οι τρεις εκ των 5-6 διαιτητών που σφύριξαν στους τελικούς βρέθηκαν με μετρητά στο σπίτι τους, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφευγε κατά αυτών των διαιτητών, έβγαζε ανακοινώσεις, όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός έβγαζε ανακοινώσεις υπέρ τους και υπέβαλε εγκλήσεις, μηνύσεις και καταγγελίες κατά του Παναθηναϊκού και του Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος έχει φάει κάτι δεκάδες μήνες απαγορεύσεις εισόδου και έχει φάει κάτι καταπληκτικά πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ επειδή έλεγε ότι η Τσαρούχα, ο Παπαπέτρου και ο Κορομηλάς δεν είναι τίμιοι. Τότε η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφευγε υπερ τους»

Τα μέτωπα στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ

«Στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ, εμείς μαζί με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, το Μαρούσι, το Λαύριο που υπέφερε και το έριξαν στην Α2, έχετε δει πώς άλλαζαν τις προκηρύξεις για να μην μπορεί να ανταπεξέλθει το Λαύριο, εμείς είμαστε από τη μια μεριά. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν από την άλλη. Ήταν με τον Προμηθέα. Και πηγαίναμε στα δικαστήρια να ζητήσουμε μια ανεξάρτητη διοίκηση για τον ΕΣΑΚΕ», τόνισε η κ. Θάνου, ενώ σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε: «Φυσικά θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος»

Για τον Παναγιώτη Γιαννάκη τόνισε ότι είναι μια προσωπικότητα «εμβληματική, ένας άνθρωπος που εμπνέει μόνο σεβασμό, έχει μια αξιοπρέπεια και έναν λόγο. Εγώ ως μπασκετική τον λατρεύω. Και θέλουμε κι άλλους»

«Δεν μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση ως έχει, έχουν υποφέρει και πολλοί άλλοι. Μέσα σε μια νύχτα παραιτήθηκε ένας άνθρωπος, ο Χριστοδούλου, κόσμημα για το μπάσκετ. Παραιτήθηκε μετά από συνάντησή του με τον Λιόλιο. Ο Παναθηναϊκός θα προσκομίσει στον εισαγγελέα όλα όσα έχει. Στόματα έχουν ανοίξει, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», κατέληξε η Μαργαρίτα Θάνου.

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