Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ψάχνουν ποιοι από τους 49 αγώνες ήταν στο στοίχημα

Snapshot Έγγραφο ανακριτή ανα 49 ύποπτους αγώνες μπάσκετ από το 2016 έως το 2026, με αίτημα να διερευνηθεί ποιοι ήταν στο στοίχημα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η λίστα περιλαμβάνει αγώνες από Basket League, Β’, Γ’ Εθνική, τοπικά και σχολικά πρωταθλήματα, ακόμα και αγώνες εφήβων και παίδων.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρώην πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών, κατηγορείται για χειραγώγηση αγώνων, με μαρτυρίες να αναφέρουν συνεννοήσεις και οικονομικές συμφωνίες για την άνοδο ομάδων.

Επιπλέον ύποπτοι αγώνες περιλαμβάνουν περιστατικά με διαιτητικές παρεμβάσεις και ασυνήθιστες στατιστικές, όπως μεγάλος αριθμός βολών σε αγώνες της Basket League.

Οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων διαιτητών και παραγόντων, αναμένεται να απολογηθούν για το σκάνδαλο που κλονίζει το ελληνικό μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Συνταρακτικές είναι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ. Την ώρα που αναμένονται οι απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου, της Βάσως Τσαρουχά, του Ηλία Κορομηλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων, έρχεται στο φως της δημοσιότητας έγγραφο «βόμβα» του ανακριτή, στο οποίο γίνεται ειδική αναφορά σε 49 ύποπτους αγώνες.

Το έγγραφο έχει ημερομηνία την 21 η Οκτωβρίου και απευθύνεται προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με τον ανακριτή να κάνει αίτημα για να ενημερωθεί ποιοι από τους 49 αγώνες (που έχουν διεξαχθεί από το 2016 έως και το 2026) έχουν περιληφθεί σε στοιχηματικές πλατφόρμες της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Αναμετρήσεις της Basket League, της Β’ της Γ’ Εθνικής, των τοπικών πρωταθλημάτων περιλαμβάνονται στη λίστα, ωστόσο προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως ύποπτοι θεωρούνται ακόμη και αγώνες εφήβων, παίδων, αλλά και σχολικών πρωταθλημάτων. Κάποιοι δηλαδή επιχείρησαν να παίξουν με το μέλλον και την αγωνία παιδιών.

Εξέχουσα θέση στη λίστα κατέχουν αγώνες του Προμηθέα Πατρών, σε όλες τις ανδρικές κατηγορίες, αλλά και σε εφηβικά/σχολικά πρωταθλήματα, ενώ αρκετές είναι οι αναφορές και σε αναμετρήσεις του Ιωνικού Νικαίας.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Βαγγέλης Λιόλιος, βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ υπήρξε πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών από το 2012.

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Η λίστα με τους 49 αγώνες:

Εθνικός Πειραιά – Προμηθέας Πατρών, 8 Ιουνίου 2016, Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Ανδρών Γ.Σ. Φάρος Λάρισας (ΓΣΛ Φάρο) - Άρης, 17 Μαρτίου 2018, Basket League ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ της Basket League στις 10-4-2018 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ της Α' ΕΣΚΑ της 3-5-2018 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Α2 στις 15-12-2018 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ της Γ' Εθνικής στις 19-1-2019 ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ στις 9-2-2019 της Α2 ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΟΦΗ της Β' Εθνικής στις 17-2-2019 Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ της Γ' Εθνικής της 17-3-2019 ΧΙΟΣ - ΟΦΗ της Γ' Εθνικής στις 5-5-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΛΑΥΡΙΟ της Basket League στις 7-12-2019 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 21-12-2019 της Basket League ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ της Β' Εθνικής στις 19-1-2020 ΛΑΥΡΙΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ της Basket League στις 1-2-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ, για το Κύπελλο Ελλάδας στις 16-2-2020 Οι αγώνες του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ στην τελική φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το καλοκαίρι του έτους 2020. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League της 27-12-2020 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ της Basket League στις 4-4-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ στις 14-4-2021 της Basket League ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων στις 5-9-2021 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στη Β' Εθνική στις 24-10-2021 ΛΑΥΡΙΟ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 6-11-2021 ΔΟΥΚΑΣ - ΠΑΟ του Πρωταθλήματος Εφήβων της 4-12-2021 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για το πρωτάθλημα U18 Rising Stars 22-1-2022 ΠΑΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για το πρωτάθλημα U18 στις 6-2-2022 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ της Γ' Εθνικής στις 13-2-2022 ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για την Basket League στις 8-4-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ για τη Γ' Εθνική στις 10-4-2023 ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για τη Γ' Εθνική στις 30-4-2023 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 24-10-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11-2024 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 17-2-2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΟΚ για την Basket League στις 8-3-2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 - ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ της National League στις 22-3-2025 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟ πρωταθλήματος γυναικών στις 23-3-2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΠΑΟΚ της Basket League στις 23-3-2025 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 10-5-2025 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 11-5-2025 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ της National League 2 στις 14-5-2025 ΑΓΕΧ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Elite League στις 20-10-2025 ΙΟΝΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Β' για τη National League στις 20-1-2026 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΡΗΣ στις 24-1-2026 υπέρ του Προμηθέα ΛΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ της Elite League στις 21-2-2026 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 29-3-2026 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΑΤΙΑ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 30-3-2026 ΑΓΕΧ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ της Elite League στις 4-4-2026

Πώς ο Λιόλιος ανέβασε τον Προμηθέα στην GBL

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, δύο βασικοί μάρτυρες περιέγραψαν τον τρόπο που ο Λιόλιος, κατάφερε να ανεβάσει τον Προμηθέα Πατρών στην Greek Basketball League:

«Τον Οκτώβριο του 2015 και ενώ ο Φάρος Κερατσινίου και ο Προμηθέας Πατρών ήταν αντίπαλοι, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα πρώτη φορά από τον κ. Ευάγγελο Λιόλιο, ότι ήθελε να με γνωρίσει….Η συνάντησή μας έλαβε χώρα στις 31-10-2015, μια μέρα πριν από τον αγώνα των ομάδων μας. Ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του για την ομάδα του και συζητήσαμε για το αθλητικό κέντρο στην Πάτρα. Συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία ανεξαρτήτως αντιπαλότητας. Την επόμενη μέρα έγινε ο αγώνας, κερδίσαμε.Η ομάδα του Φάρου έπαιξε αντίπαλη με το Παγκράτι. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off, ο κ. Λιόλιος με καλεί να συναντηθούμε σε καφέ στην Ακρόπολη. Ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, για να δικαιολογεί έξοδα.Η απάντησή μου ήταν ότι, επειδή είμαι μόνος μου στο Φάρο και δεν αντέχω ούτε έχω τη διάθεση να κάνω ΚΑΕ χωρίς συνεργασία, εγώ, παρά την επερχόμενη άνοδο της ομάδας, αγωνίστηκα η ομάδα θα παραιτηθεί από την άνοδο. Επομένως, του είπα ότι αυτό που έπρεπε να τον ανησυχεί είναι να κερδίσει τον Εθνικό. Ο κ. Λιόλιος με ρώτησε: «Μπορείς να με βοηθήσεις να περάσει ο Προμηθέας τον Εθνικό;», διότι οι σχέσεις των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ κακές. Αυτό που του απάντησα ήταν ότι αυτό που ξέρω είναι ότι οι παράγοντες του Εθνικού ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.Κλείστηκε ραντεβού στις 8-6-2016, τέσσερις ώρες πριν από τον αγώνα, στο σπίτι μου, μεταξύ εμού, του κ. Λιόλιου και του υπεύθυνου τμήματος μπάσκετ του Εθνικού. Η συζήτηση είχε ως εξής: «Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για εσένα», αυτά είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο.Η απάντηση του Κ. ήταν: «Ενώ θα μπορούσα να ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ μας».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος Eurokinissi Sports

Η συνάντηση τελείωσε και στον αγώνα κέρδισε ο Προμηθέας.Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε σε καφέ για να με ευχαριστήσει, λέγοντάς μου «πάμε στο διά ταύτα». Με ρωτάει: «Ισχύει αυτό που είχαμε πει, ότι θα κάνεις πίσω;». Η απάντησή μου ήταν: «Βέβαια, ισχύει αυτό που είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε ότι, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000€ για να αγοράσεις άλλη ΚΑΕ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000€ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος».

Η απάντηση του κ. Λιόλιου ήταν:

«Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.00€, αλλά ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, έτσι ώστε να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του Φάρου για την άνοδο». Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν.

Στις 11-6-2016, ο Φάρος κέρδισε τον Προμηθέα και ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Το βράδυ, ο κ. Λιόλιος μου έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα και μου γράφει: «Ελπίζω να κράτησες το λόγο σου». Μέσα στις επόμενες μέρες βγήκε ανακοίνωση ότι ο Φάρος Κερατσινίου δεν θα ανέβει κατηγορία. Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο και από πού θα περάσω να πάρω τα χρήματα. Στις 20-6-2016 πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island, όπου ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών, Μάκης Γιατράς, μου παρέδωσε σε γραφείο, όπου βρισκόταν, σε μια σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου: «Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως είχαμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες».

Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως τρίτος μάρτυρας, εισέφερε στη δικαιοσύνη στοιχεία για επιπλέον αγώνες που θεωρούνται ύποπτοι. Το Newsbomb αποκάλυψε ποιοι είναι οι αγώνες αυτοί και το σκεπτικό:

α) Προμηθέας - ΑΕΚ, 16-11-2024, Α1, 84-76.

Διαιτητές: Κατηγορούμενη (σ.σ. Βάσω Τσαρούχα) - άλλος διαιτητής.

Στις 15-11-2024, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον προπονητή του Προμηθέα, κ. ....................., ο κ. ...................., στέλεχος στον Προμηθέα, λέγοντάς του τα εξής:

«Είμαι στο ...........................(ιδιοκτησίας του Ευάγγελου ΛΙΟΛΙΟΥ) μαζί με τον ............. Πρόεδρο και τον κ. Λιόλιο. Ποιον παίκτη της ΑΕΚ θεωρείς ότι πρέπει να στοχεύσουμε διαιτητικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι;»

Του απάντησε ότι η ΑΕΚ έχει μια πλειάδα πολύ καλών παικτών και δεν μπορεί να του αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο παίκτη, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Προμηθέας έχει προετοιμαστεί καλά για να κερδίσει το παιχνίδι.

Η Βάσω Τσαρούχα Eurokinissi Sports

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό: αποβλήθηκε από το γήπεδο ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κ. Μάκης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, αποβλήθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, κ. Ντράγκαν ΣΑΚΟΤΑ, και αποβλήθηκε ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι, Μιντάουγκας ΚΟΥΖΜΙΝΣΚΑΣ, με δύο τεχνικές ποινές για πρώτη φορά στην καριέρα του. Διατάχθηκε η εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Υπήρξε ανακοίνωση της ΑΕΚ την επόμενη ημέρα για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα, με δυσμενή σχόλια για τους διαιτητές του παιχνιδιού και για τους ανθρώπους που λυμαίνονται τον χώρο του μπάσκετ.

Οι παρακάτω πληροφορίες, που αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας, προέρχονται από μάρτυρα που έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη και δεν ανήκει στους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης.

β) Προμηθέας Πατρών - ΠΑΟΚ, 8-3-2025, 87-76.

Διαιτητές: Κατηγορούμενη - άλλος διαιτητής.

Κέρδισε ο Προμηθέας με διπλάσιες βολές υπέρ του. Στις 5-3-2025, ο κ. Λιόλιος έστειλε στον προπονητή του Προμηθέα, κ. Παπαθεοδώρου, μήνυμα με τα ονόματα των διαιτητών, πριν από την επίσημη – δημόσια ανακοίνωσή τους.

Στον αγώνα αυτό, σύμφωνα με μαρτυρία της υπόθεσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είχε στείλει μήνυμα με τη σύνθεση της διαιτησίας, πριν αυτή γίνει επίσημη.

γ) Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ, 23-3-2025.

Ο Προμηθέας ήθελε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να τερματίσει τέταρτος στην κανονική περίοδο και να αποκτήσει πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs. Για την ακρίβεια, ήθελε νίκη του Προμηθέα και ήττα του ΠΑΟΚ στη Ρόδο.

Οι δύο εκ των τριών διαιτητών στο συγκεκριμένο παιχνίδι (Κολοσσός - ΠΑΟΚ) ήταν η κατηγορούμενη και ο .................. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ο Κολοσσός με μεγάλη ανατροπή στο φινάλε. Ενδεικτικά, ο αριθμός των βολών ήταν 30-12 υπέρ του Κολοσσού και, στο δεύτερο ημίχρονο, 17-2. Τελικό σκορ: 84-83.

δ) Προμηθέας Πατρών - Άρης, 24-1-2026.

Διαιτητής: η κατηγορούμενη.

Ο Προμηθέας εκτέλεσε 46 ελεύθερες βολές (που ήταν πανελλήνιο ρεκόρ για την αγωνιστική σεζόν). Ήττα του Προμηθέα με τελικό σκορ 97-103. Παρά τη νίκη του, ο Άρης, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Το χειρουργείο απέτυχε, το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο». Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), τα πήγε καλά στο παιχνίδι και δεν τιμωρήθηκε, γιατί δεν υπήρξε αλλοίωση του αποτελέσματος.

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