Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Λιόλιος έδινε €100.000 σε πρόεδρο ομάδας για να παραιτηθεί!

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που προκαλεί σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ

Άγγελος Βουράκης

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Λιόλιος έδινε €100.000 σε πρόεδρο ομάδας για να παραιτηθεί!
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος κατηγορείται ότι έδωσε 100.000 ευρώ σε πρόεδρο ομάδας για να παραιτηθεί.
  • Ένας πρόεδρος ομάδας κατέθεσε ότι έλαβε 50.000 ευρώ από τον Λιόλιο ως οικονομική ενίσχυση χωρίς υποχρέωση επιστροφής.
  • Η ίδια κατάθεση αναφέρει ότι 5.000 ευρώ δόθηκαν σε διαιτητή για να εξασφαλιστεί η νίκη της ομάδας.
  • Η παραίτηση του προέδρου ομάδας το 2016 φέρεται να βοήθησε την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία.
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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα αλλά και άλλους διαιτητές και παράγοντες στο χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Ο Λιόλιος έδινε 100.000 ευρώ σε πρόεδρο ομάδας για να παραιτηθεί!

Ένας εκ των μαρτύρων που κατέθεσε για την υπόθεση, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της Β’ κατηγορίας, φέρεται να περιέγραψε δύο οικονομικές συναλλαγές με τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρώην πρόεδρο του Προμηθέα Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι έλαβε 50.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο ως οικονομική ενίσχυση για την ομάδα του, χωρίς να του ζητηθεί στη συνέχεια να επιστρέψει το ποσό.

Ο ίδιος φέρεται να συνέδεσε την καταβολή των χρημάτων με όσα ακολούθησαν σε επόμενη αναμέτρηση, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη διαιτητής που ορίστηκε στον αγώνα έλαβε 5.000 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας του. Κατά την εκδοχή του, η συγκεκριμένη καταβολή αποτελούσε ανταπόδοση για την εξυπηρέτηση που είχε προσφέρει στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Στην ίδια κατάθεση, ο μάρτυρας φέρεται να αναφέρθηκε και σε δεύτερο περιστατικό, το οποίο τοποθετεί χρονικά στο 2016. Όπως υποστήριξε, έλαβε μέσω τρίτου προσώπου 100.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο, προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η αποχώρησή του θα διευκόλυνε την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία.

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