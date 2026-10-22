Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει, όπου τους βρίσκω θα τους διαλύω»

Snapshot Η δικογραφία για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ περιλαμβάνει καταγγελίες για παρεμβάσεις σε αγώνες του Προμηθέα Πατρών με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ από το 2018 έως το 2026.

Μηνύματα που αποδίδονται σε κατηγορούμενους δείχνουν προσπάθειες χειραγώγησης αγώνων και αιτήματα για πολυτελή διαμονή σε ξενοδοχείο.

Δύο μάρτυρες κατέθεσαν για οικονομικές συναλλαγές και πιέσεις στη διαιτησία, με τον πρώτο διαιτητή να λαμβάνει οδηγίες χωρίς χρηματική ανταμοιβή και τον δεύτερο επιχειρηματία να περιγράφει πληρωμές από τον πρώην πρόεδρο του Προμηθέα.

Υπάρχουν ισχυρισμοί για χρηματισμό διαιτητών και οικονομικές ενισχύσεις συνδεδεμένες με αποτελέσματα αγώνων, καθώς και για παροχή χρημάτων για αποχώρηση από προεδρία ομάδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και καταγγελία για πρόταση χρηματικού ποσού σε ξένο διαιτητή για να διευθύνει αγώνα με ευνοϊκό τρόπο. Snapshot powered by AI

Σειρά καταγγελιών για παρεμβάσεις στην έκβαση αγώνων, μηνύματα που φέρονται να αποτυπώνουν προσπάθειες χειραγώγησης αναμετρήσεων και αναφορές σε χρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία για την υπόθεση που αφορά το ελληνικό μπάσκετ.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, αγώνες του Προμηθέα Πατρών με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ, οι οποίοι φέρονται να εξετάζονται ως προς την πιθανή εμπλοκή κατηγορούμενων διαιτητών. Οι αναμετρήσεις αφορούν διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους, από το 2018 έως και το 2026, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και στοιχεία που σχετίζονται με τη διαιτησία σε αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών.

Τα μηνύματα και οι αναφορές σε συγκεκριμένους αγώνες

Ιδιαίτερη θέση στο αποδεικτικό υλικό φέρονται να έχουν μηνύματα που αποδίδονται σε πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Σε ένα από αυτά, το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ…….., θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Ζητούσε να της κανονίσουν διαμονή στο Costa Navarino!

Σε διαφορετικό μήνυμα, κατηγορούμενη διαιτητής φέρεται να ζητά από τον επιχειρηματία που προχώρησε σε καταγγελίες να μεριμνήσει για τη διαμονή της σε πολυτελές ξενοδοχείο:

«Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;», φέρεται να αναφέρει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κράτηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο το 2018 έχει επιβεβαιωθεί.

Οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων

Σημαντικό μέρος της έρευνας βασίζεται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι φέρονται να περιέγραψαν περιστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία της διαιτησίας και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ παραγόντων του αθλήματος.

Ο πρώτος μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β’ κατηγορίας, κατά την περίοδο 2018-2026. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, λάμβανε οδηγίες από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διευθύνει συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν λάμβανε χρήματα ως αντάλλαγμα, αλλά συνέχιζε να ορίζεται σε σημαντικούς αγώνες. Κατά τις ίδιες πηγές, ο διαιτητής προσκόμισε και μηνύματα, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, επιβεβαιώνουν όσα περιέγραψε.

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της Β’ κατηγορίας, φέρεται να περιέγραψε δύο οικονομικές συναλλαγές με τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρώην πρόεδρο του Προμηθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι έλαβε 50.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο ως οικονομική ενίσχυση για την ομάδα του, χωρίς να του ζητηθεί στη συνέχεια να επιστρέψει το ποσό. Ο ίδιος φέρεται να συνέδεσε την καταβολή των χρημάτων με όσα ακολούθησαν σε επόμενη αναμέτρηση, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη διαιτητής που ορίστηκε στον αγώνα έλαβε 5.000 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας του. Κατά την εκδοχή του, η συγκεκριμένη καταβολή αποτελούσε ανταπόδοση για την εξυπηρέτηση που είχε προσφέρει στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Στην ίδια κατάθεση, ο μάρτυρας φέρεται να αναφέρθηκε και σε δεύτερο περιστατικό, το οποίο τοποθετεί χρονικά στο 2016. Όπως υποστήριξε, έλαβε μέσω τρίτου προσώπου 100.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο, προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η αποχώρησή του θα διευκόλυνε την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία.

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Η καταγγελία για αγώνα εκτός Ελλάδας

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και κατάθεση πρώην διαιτητή για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε αγώνα στο εξωτερικό. Ο μάρτυρας αναφέρεται σε καταγγελία συναδέλφου του από άλλη χώρα, σύμφωνα με την οποία κατηγορούμενος φέρεται να του πρότεινε να διευθύνει με «βολικό» τρόπο την αναμέτρηση έναντι 10.000 ευρώ.

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