Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή κατά του Κορομηλά για τελικό του Eurocup

Η εν λόγω καταγγελία – βόμβα του διαιτητή Mykola Ambrosov περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ – Ο Ηλίας Κορομηλάς βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή κατά του Κορομηλά για τελικό του Eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Ουκρανός διαιτητής Mykola Ambrosov κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας 10.000 ευρώ από τον Ηλία Κορομηλά για τον δεύτερο τελικό του EuroCup το 2021.
  • Η δωροδοκία ζητήθηκε για να ευνοηθεί η ομάδα Unics Kazan με 5-8 λανθασμένα σφυρίγματα υπέρ της.
  • Ο Ambrosov αρνήθηκε την πρόταση και υπέβαλε καταγγελία, ενώ προσκόμισε ηχητικό ντοκουμέντο τηλεφωνικής κλήσης με τον Κορομηλά.
  • Ο Κορομηλάς αρνήθηκε κάθε σχέση με τον Ambrosov και την κατηγορία, ακόμα και κατά την έρευνα της Euroleague.
  • Η καταγγελία εντάσσεται στη δικογραφία που οδήγησε στη σύλληψη του Κορομηλά και άλλων παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ.
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Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση που προκαλεί σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ έρχονται στο φως της δημοσιότητας: Πρόκειται για απόπειρα χρηματισμού με το ποσό των 10.000 ευρώ του ουκρανού διεθνή διαιτητή Mykola Ambrosov και αφορά στον δεύτερο τελικό του EuroCup, τον Απρίλιο του 2021, που αποδίδεται στον πρώην διαιτητή και σύμβουλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ηλία Κορομηλά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία -η οποία είναι μία από τις 10 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έφερε τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων παραγόντων- ο Ηλίας Κορομηλάς (ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών), προσέγγισε τον Ουκρανό διαιτητή και του προσέφερε το ποσό των 10.000 ευρώ, ώστε να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan, η οποία τον Απρίλιο του 2021 αντιμετώπιζε το Μονακό στον τελικό του EuroCup.

«5-8 λανθασμένα σφυρίγματα»

Κατά πληροφορίες, ο Ambrosov καταγράφει στην καταγγελία του πώς τον προσέγγισε συμπατριώτης του διαιτητής, λίγο πριν τον ορισμό του να διευθύνει τον δεύτερο τελικό του EuroCup που διεξαγόταν στο Καζάν.

Η Μονακό είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδια και η Unics, για να έχει ελπίδες να κατακτήσει το τρόπαιο θα έπρεπε να επικρατήσει στον δεύτερο τελικό. Προπονητής της Unics ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης, ενώ το τεχνικό του επιτελείο απαρτιζόταν ανάμεσα σε άλλους και από δύο Έλληνες.

«Την 27η Απριλίου του 2021 μου τηλεφώνησε ο Μπόρις Ρίζικ, Ουκρανός διαιτητής που τον γνώριζα προσωπικά», φέρεται να κατέθεσε ο Ambrosov κατά τις ίδιες πληροφορίες και περιέγραψε πώς τον προσέγγισε ο συμπατριώτης του και του ζήτησε βοήθεια υπέρ της Unics.

Σε αυτό το πλαίσιο του ανέφερε το όνομα του Ηλία Κορομηλά και του είπε πως εάν «σφύριζε 5-8 λανθασμένα σφυρίγματα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση», θα ελάμβανε 10.000 ευρώ. «Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα», φέρεται να κατέθεσε ο Ambrosov. Ο ίδιος λέει ότι αρνήθηκε, αλλά ο συνομιλητής του τον ενημέρωσε ότι θα επικοινωνούσε μαζί του και ο Ηλίας Κορομηλάς, πράγμα που, σύμφωνα με την κατάθεση του Ουκρανού διαιτητή, έγινε.

«Οι Έλληνες είναι διαφορετικοί», φέρεται να είπε ο Κορομηλάς στον Ambrosov και συμπλήρωσε, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του Ουκρανού διαιτητή: «Βοηθάμε ο ένας τον άλλον». Ο Ambrosov φέρεται να αρνήθηκε την πρόταση.

Το τηλεφώνημα έκλεισε με τον Κορομηλά να του ζητά να ξανασκεφτεί την πρόταση. Σημειώνεται ότι στον τελικό στο Καζάν, η τοπική ομάδα ηττήθηκε από τη Μονακό με 83-86 και η Μονακό κατέκτησε το EuroCup.

Ο Κορομηλάς έκανε τον ανήξερο

Ο Ambrosov κατήγγειλε την απόπειρα χρηματισμού λίγο καιρό μετά τα γεγονότα που περιγράφει, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 όπως λέει, ενημέρωσε τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος κατείχε θέση ευθύνης για τη διαιτησία της Euroleague, αν και γνώριζε ότι εκείνος είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Κορομηλά.

«Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταγγελία μου αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικών περιστατικών της υπόθεσης», είπε στην αθλητική δικαιοσύνη ο Ambrosov κατά την πρόσφατη κατάθεσή του. Όπως προκύπτει, στην έρευνα της Euroleague ο Κορομηλάς αρνήθηκε ακόμη και πως γνώριζε τον Ambrosov, αν και είχαν διαιτητεύσει μαζί τέσσερις επίσημους αγώνες στο διάστημα από το 2018 έως το 2020.

Ο διαιτητής ωστόσο, στην κατάθεσή του στην ελληνική δικαιοσύνη επέμεινε στην καταγγελία για απόπειρα δωροδοκίας και προσκόμισε την καταχώριση της τηλεφωνικής κλήσης μέσω εφαρμογής με ημερομηνία 30 Απριλίου 2021 και αναγραφόμενη διάρκεια 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων, ανάμεσα σε εκείνον και τον Κορομηλά.

Σημειώνεται πως ο Ηλίας Κορομηλάς είχε υποστηρίξει αρχικά ότι δεν είχε καν το τηλέφωνο του Ουκρανού συναδέλφου του, και στη συνέχεια ότι η κλήση ενδεχομένως να είχε γίνει αθέλητα, καθώς είχε το κινητό στην τσέπη του.

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