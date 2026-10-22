Ναν για σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: «Θέλω τα τρόπαιά μου πίσω!»

Snapshot Ο Κέντρικ Ναν, αστέρας του Παναθηναϊκού, τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο με στημένα στο ελληνικό μπάσκετ.

Το σκάνδαλο οδήγησε στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, της Βάσως Τσαρούχα και άλλων τεσσάρων ατόμων.

Ο Ναν εξέφρασε την επιθυμία του να επιστραφούν τα τρόπαιά του, μέσω ανάρτησης στο Instagram. Snapshot powered by AI

Θέση για τις καταιγιστικές εξελίξεις μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου που συγκλονίζει το χώρο του ελληνικού μπάσκετ και που οδήγησε στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, της Βάσως Τσαρούχα και άλλων τεσσάρων εμπλεκόμενων πήρε ο σταρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού σχολίασε τις εξελίξεις μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω τα τρόπαιά μου πίσω».

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