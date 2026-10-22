Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η κακοστημένη σκευωρία θα αποφλοιωθεί σύντομα» λέει ο δικηγόρος του Λιόλιου

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών και χαρακτήρισε νομικά άκυρο το ένταλμα σύλληψης

Μίλτος Τσεκούρας

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η κακοστημένη σκευωρία θα αποφλοιωθεί σύντομα» λέει ο δικηγόρος του Λιόλιου
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  • Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του «κακοστημένη σκευωρία».
  • Αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών και την εγκυρότητα του εντάλματος σύλληψης.
  • Υποστήριξε ότι οι καταγγέλλοντες έχουν οι ίδιοι εκκρεμείς υποθέσεις εναντίον τους.
  • Τόνισε ότι ο Λιόλιος στοχοποιείται λόγω των αλλαγών που έφερε στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Ο δικηγόρος ανέφερε ότι θα αποκαλυφθεί σύντομα η αλήθεια για την υπόθεση.
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Για «κακοστημένη σκευωρία» σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, έκανε λόγο ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο δικηγόρος αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών, έθεσε ζήτημα για τα πρόσωπα που τις διατύπωσαν και χαρακτήρισε νομικά άκυρο το ένταλμα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω των αλλαγών που, όπως είπε, επέφερε στο ελληνικό μπάσκετ.

«Είμαι ένας άνθρωπος που μετράει τα λόγια του, δεν λέει υπερβολές και δεν συνηθίζω να κάνω το μαύρο - άσπρο. Θα απευθύνω μια έκκληση σε όλα τα media. Όχι τυπική, αλλά ουσιαστική. Μην πιστεύετε τα διοχετευόμενα γιατί θα αποφλοιωθεί πάρα πολύ σύντομα το πόσο κακοστημένη σκευωρία υπάρχει.

Και γιατί υπάρχει; Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι καταγγέλλουν έχουν ήδη από πριν από τον κατηγορούμενο πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, καταγγελθεί, ζητήσει να ελεγχθούν, μηνυθεί και οι υποθέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από μηνών.

Ρωτήστε λοιπόν, και διασταυρώστε για ποιον λόγο βρέθηκαν ένας μάρτυρας ο οποίος προ ετών -είναι γνωστά και δημόσια τα στοιχεία του, τι πάθαινε, τι είχε εμπλακεί κτλ., ένας διαιτητής ο οποίος έμεινε στάσιμος, και τρεις μηνυθέντες -με ποιον τρόπο αυτοί και για ποιον λόγο- έφτασαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο με γνωστή και μόνιμη κατοικία και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, απόλυτα άκυρο κατά τη δική μας νομική άποψη, και να έρχεται ένας άνθρωπος που είναι γνωστός και προσβάσιμος παντού και κατά τα πάντα, και ο όποιος έχει δηλώσει ότι θα αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, αυτό θα πληρώσει, αυτό πληρώνει τώρα με την κράτησή του…

Το ότι είχε αλλάξει το κατά κοινώς λεγόμενο τα «κόζια». Έχουν αλλάξει αυτά. Ορισμένα πράγματα τα σταμάτησε να γίνονται».

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