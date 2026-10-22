Σκάνδαλο με στημένους αγώνες μπάσκετ: Ο Λιόλιος με χειροπέδες στον ανακριτή - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή με χειροπέδες για υπόθεση στημένων αγώνων μπάσκετ.

Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Λιόλιου, κατηγορούνται για παρέμβαση στην εξέλιξη και το αποτέλεσμα αγώνων, δωροδοκία και δωροληψία.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Αχαΐα και Κατερίνη και οδήγησε σε συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικού χρηματικού ποσού και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι κατηγορίες αφορούν αθέμιτες ενέργειες που επηρέασαν στοιχηματικές διοργανώσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.

Οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο τους Newsbomb από την άφιξη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, στο γραφείο του ανακριτή, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το σκάνδαλο με στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

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Στο βίντεο, ο Βαγγέλης Λιόλιος εμφανίζεται να εισέρχεται στο γραφείο του ανακριτή με χειροπέδες που προσπαθεί να τις κρύψει με ένα σακάκι από τα φλας των φωτογράφων και τις κάμερες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Το ελληνικό FBI με ανακοίνωσή του ξετυλίγει το modus operandi των έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που κατηγορούνται για «παρέμβαση στην εξέλιξη, την μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης» δηλαδή για στήσιμο αγώνων και για μια σειρά από βαριά αδικήματα όπως δωροδοκία και δωροληψία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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