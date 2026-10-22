Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος

Δημήτρης Δρίζος

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Αρχές κατέχουν μηνύματα και μαρτυρίες που υποστηρίζουν την ύπαρξη μηχανισμού χειραγώγησης αγώνων στο μπάσκετ.
  • Ένα μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δείχνει διαιτητή να ρωτά παράγοντα ομάδας για αποβολές παικτών με πέντε φάουλ.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διάφορες κατηγορίες του μπάσκετ.
  • Μαρτυρίες από συμμετέχοντες στο σύστημα χειραγώγησης έχουν οδηγήσει σε αποκαλύψεις και προστασία των μαρτύρων.
Snapshot powered by AI

Μηνύματα που εμφανίζονται να δείχνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων, καταγγελίες για δωροδοκίες και μαρτυρίες προσώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός χειραγώγησης αναμετρήσεων, φέρονται να έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, από ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το σύστημα, αλλά προχώρησαν σε αποκαλυπτικές καταγγελίες και πλέον προστατεύονται.

Ενα από τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρνει στο φως η “Καθημερινή”, αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;»

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.

Οι 2 μάρτυρες που ξεκλείδωσαν το σκάνδαλο

Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον μια εκτεταμένη έρευνα για καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες μπάσκετ, με βασικά στοιχεία μηνύματα, καταθέσεις και αναφορές σε πιθανές δωροδοκίες. Στο επίκεντρο έχουν τεθεί έξι πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις πρώην και νυν διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που έχει και ρόλο ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας και πρώην αθλητής. Ο τελευταίος παραδόθηκε αργά χθες το απόγευμα , ενώ η γυναίκα διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο νωρίτερα.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά περίπου 50 αγώνες. Οι αναμετρήσεις φέρονται να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διοργανώσεων, από την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έως εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα. Η χρονική περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από το 2016 έως το 2026.

Στο υλικό της υπόθεσης περιλαμβάνονται, κατά πληροφορίες, συνομιλίες και μηνύματα που ενδέχεται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων. Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες για χρηματισμό, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πρόσωπα, σχέσεις και πρακτικές οι οποίες συνδέονται με πιθανές χειραγωγήσεις.

Βαγγέλης Λιόλιος

Ο Βαγγέλης Λιόλιος

INTIME SPORTS

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα. Η απόφαση φέρεται να βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των εμπλεκομένων στον χώρο θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο επανάληψης της καταγγελλόμενης δραστηριότητας. Οι αποδιδόμενες πράξεις, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν δωροδοκία, δωροληψία και χειραγώγηση αγώνων, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα και τι κατέθεσαν οι μάρτυρες

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Μαρούσι κατέθεσε καταγγελία για τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προστέθηκε ακόμη μία σημαντική καταγγελία, αυτή τη φορά από προπονητή αθηναϊκής ομάδας.

Ο προπονητής παρέδωσε στις αρχές, μεταξύ άλλων, μηνύματα που είχε ανταλλάξει παλαιότερα, όταν εργαζόταν σε ομάδα της Πάτρας. Οι συνομιλίες ήταν με πρόσωπο που περιγράφεται ως άτυπος ή «σκιώδης» πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας και το οποίο σήμερα δραστηριοποιείται ως κεντρικος παράγοντας στο ελληνικό μπάσκετ και κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο προπονητής, η ομάδα του είχε αντιμετωπίσει σειρά αποφάσεων που θεωρούσε άδικες μέσα στο γήπεδο. Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά αυτά με ευρύτερες συγκρούσεις και ισορροπίες επιρροής στον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Τα μηνύματα που προσκόμισε εντάχθηκαν στο υλικό που αξιολογούν οι αρμόδιες αρχές.

τσαρουχα

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσαν καταθέσεις ή υπέβαλαν καταγγελίες συνολικά οκτώ μάρτυρες.

Οι δυο μάρτυρες «κλειδί» για την υπόθεση

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα, τα οποία φέρονται να είχαν άμεση ή έμμεση γνώση παλαιότερων περιστατικών δωροδοκίας και να εμπλέκονται και οι ίδιου σε κάποια από αυτά. Οι δύο μάρτυρες προσήλθαν αυτοβούλως στις αρχές και περιέγραψαν όσα γνώριζαν για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσαν οι πρακτικές χειραγώγησης. Οι καταθέσεις τους θεωρούνται σημαντικές, καθώς περιγράφουν, κατά τις πληροφορίες, πρόσωπα, διαδρομές και μεθόδους που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η διεθνής διάσταση και τα 820.000 ευρώ

Στη δικογραφία φέρεται να έχει ενταχθεί και αγώνας που διεξήχθη εκτός Ελλάδας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε απασχολήσει τις αρχές μετά από καταγγελία ξένης ομάδας, σύμφωνα με την οποία είχε επιχειρηθεί η δωροδοκία Ελλήνων διαιτητών λίγο πριν από αγώνα των πλέι οφ του εγχώριου πρωταθλήματος.

Κατά τις έρευνες, φέρεται επιπλέον να βρέθηκε στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες ποσό 820.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν την προέλευση και τη νομιμότητα των χρημάτων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επαρκής αιτιολόγηση από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται μαζί με τα μηνύματα, τις καταγγελίες και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να ζητηθεί άρση του απορρήτου των επικοινωνιών με στόχο να αποσαφηνιστούν οι επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων, η έκταση των σχέσεών τους και ο βαθμός στον οποίο οι καταγγελλόμενες ενέργειες συνδέονται μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέο διπλό κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει» τη χώρα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τη σακούλα με τα εκρηκτικά - Από πού μπορεί να προήλθε το φορτίο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Εκεί που ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, ο Πούτιν βλέπει μια νίκη για τη Ρωσία

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομείς σήμερα το μεσημέρι

09:00ME TO N & ME TO Σ

Φέρτε σύννεφα να πέσουν!

08:52WHAT THE FACT

Έσωσαν γατάκι παγιδευμένο σε σωλήνα αποχέτευσης με τη βοήθεια ενός μικρού ρομπότ

08:48WHAT THE FACT

Το μυστήριο με τη Μόνα Λίζα: Έπασχε από αλωπεκία; Τι αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Χάος σε πτήση - Φίδι έκανε... βόλτες στη καμπίνα

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τι πρέπει να προσέξετε

08:38LIFESTYLE

Γαρμπή – Σχοινάς: Νέα ανακοίνωση για την αντιδικία με επιχειρηματία - Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μπλακ άουτ στο ιστορικό κέντρο - Χωρίς ρεύμα η πόλη

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ιερέας τρομοκράτησε μικρούς μαθητές για να μη γιορτάσουν το… Halloween

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Το στοίχημα της διεύρυνσης και οι επόμενες κινήσεις Ανδρουλάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic: Αποκτά εικονικό κιβώτιο 8 σχέσεων και πιο σπορ χαρακτήρα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Πόνος στην μέση: Τι δείχνει στ' αλήθεια μια μαγνητική τομογραφία - Τι πραγματικά βοηθάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκαρισμένοι στην κυβέρνηση από την σύλληψη Λιόλιου και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ιερέας τρομοκράτησε μικρούς μαθητές για να μη γιορτάσουν το… Halloween

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

07:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δωροδοκίες, στημένοι αγώνες μπάσκετ και η σύλληψη Λιόλιου: Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες που ξεκλείδωσαν το σκάνδαλο

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Υψηλός κίνδυνος: «Βικτωριανή» νόσος, εξαιρετικά μεταδοτική κλείνει πτέρυγες νοσοκομείων στη Βρετανία

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Οι νέες συμμαχίες της Αθήνας απέναντι στον Ερντογάν - Το στοίχημα με Άμπου Ντάμπι και Αίγυπτο

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:57LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: Έσπασαν το αυτοκίνητό του τραγουδιστή - Το ξέσπασμά του

21:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 σε σπίτι διαιτητή και η μεταγωγή της Τσαρούχα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ήρθε το πρώτο ρομπότ-σωματοφύλακας: Κλωτσάει, σηκώνει αυτοκίνητα και πηδάει από 4 μέτρα ύψος

07:44ΥΓΕΙΑ

Πόνος στην μέση: Τι δείχνει στ' αλήθεια μια μαγνητική τομογραφία - Τι πραγματικά βοηθάει

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Η σακούλα με τα εκρηκτικά, οι τέσσερις τραυματίες και τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το «μπαμ»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ