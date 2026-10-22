Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

Snapshot Οι Αρχές κατέχουν μηνύματα και μαρτυρίες που υποστηρίζουν την ύπαρξη μηχανισμού χειραγώγησης αγώνων στο μπάσκετ.

Ένα μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δείχνει διαιτητή να ρωτά παράγοντα ομάδας για αποβολές παικτών με πέντε φάουλ.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διάφορες κατηγορίες του μπάσκετ.

Μαρτυρίες από συμμετέχοντες στο σύστημα χειραγώγησης έχουν οδηγήσει σε αποκαλύψεις και προστασία των μαρτύρων. Snapshot powered by AI

Μηνύματα που εμφανίζονται να δείχνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων, καταγγελίες για δωροδοκίες και μαρτυρίες προσώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός χειραγώγησης αναμετρήσεων, φέρονται να έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, από ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το σύστημα, αλλά προχώρησαν σε αποκαλυπτικές καταγγελίες και πλέον προστατεύονται.

Ενα από τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρνει στο φως η “Καθημερινή”, αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;»

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.

Οι 2 μάρτυρες που ξεκλείδωσαν το σκάνδαλο

Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον μια εκτεταμένη έρευνα για καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες μπάσκετ, με βασικά στοιχεία μηνύματα, καταθέσεις και αναφορές σε πιθανές δωροδοκίες. Στο επίκεντρο έχουν τεθεί έξι πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις πρώην και νυν διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που έχει και ρόλο ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας και πρώην αθλητής. Ο τελευταίος παραδόθηκε αργά χθες το απόγευμα , ενώ η γυναίκα διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο νωρίτερα.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά περίπου 50 αγώνες. Οι αναμετρήσεις φέρονται να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διοργανώσεων, από την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έως εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα. Η χρονική περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από το 2016 έως το 2026.

Στο υλικό της υπόθεσης περιλαμβάνονται, κατά πληροφορίες, συνομιλίες και μηνύματα που ενδέχεται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων. Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες για χρηματισμό, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πρόσωπα, σχέσεις και πρακτικές οι οποίες συνδέονται με πιθανές χειραγωγήσεις.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος INTIME SPORTS

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα. Η απόφαση φέρεται να βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των εμπλεκομένων στον χώρο θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο επανάληψης της καταγγελλόμενης δραστηριότητας. Οι αποδιδόμενες πράξεις, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν δωροδοκία, δωροληψία και χειραγώγηση αγώνων, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα και τι κατέθεσαν οι μάρτυρες

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Μαρούσι κατέθεσε καταγγελία για τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προστέθηκε ακόμη μία σημαντική καταγγελία, αυτή τη φορά από προπονητή αθηναϊκής ομάδας.

Ο προπονητής παρέδωσε στις αρχές, μεταξύ άλλων, μηνύματα που είχε ανταλλάξει παλαιότερα, όταν εργαζόταν σε ομάδα της Πάτρας. Οι συνομιλίες ήταν με πρόσωπο που περιγράφεται ως άτυπος ή «σκιώδης» πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας και το οποίο σήμερα δραστηριοποιείται ως κεντρικος παράγοντας στο ελληνικό μπάσκετ και κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο προπονητής, η ομάδα του είχε αντιμετωπίσει σειρά αποφάσεων που θεωρούσε άδικες μέσα στο γήπεδο. Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά αυτά με ευρύτερες συγκρούσεις και ισορροπίες επιρροής στον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Τα μηνύματα που προσκόμισε εντάχθηκαν στο υλικό που αξιολογούν οι αρμόδιες αρχές.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσαν καταθέσεις ή υπέβαλαν καταγγελίες συνολικά οκτώ μάρτυρες.

Οι δυο μάρτυρες «κλειδί» για την υπόθεση

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα, τα οποία φέρονται να είχαν άμεση ή έμμεση γνώση παλαιότερων περιστατικών δωροδοκίας και να εμπλέκονται και οι ίδιου σε κάποια από αυτά. Οι δύο μάρτυρες προσήλθαν αυτοβούλως στις αρχές και περιέγραψαν όσα γνώριζαν για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσαν οι πρακτικές χειραγώγησης. Οι καταθέσεις τους θεωρούνται σημαντικές, καθώς περιγράφουν, κατά τις πληροφορίες, πρόσωπα, διαδρομές και μεθόδους που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η διεθνής διάσταση και τα 820.000 ευρώ

Στη δικογραφία φέρεται να έχει ενταχθεί και αγώνας που διεξήχθη εκτός Ελλάδας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε απασχολήσει τις αρχές μετά από καταγγελία ξένης ομάδας, σύμφωνα με την οποία είχε επιχειρηθεί η δωροδοκία Ελλήνων διαιτητών λίγο πριν από αγώνα των πλέι οφ του εγχώριου πρωταθλήματος.

Κατά τις έρευνες, φέρεται επιπλέον να βρέθηκε στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες ποσό 820.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν την προέλευση και τη νομιμότητα των χρημάτων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επαρκής αιτιολόγηση από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται μαζί με τα μηνύματα, τις καταγγελίες και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να ζητηθεί άρση του απορρήτου των επικοινωνιών με στόχο να αποσαφηνιστούν οι επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων, η έκταση των σχέσεών τους και ο βαθμός στον οποίο οι καταγγελλόμενες ενέργειες συνδέονται μεταξύ τους.

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