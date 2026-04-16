Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

Η καταγγελία βόμβα της ΚΑΕ Μαρούσι, βασίζεται σε προσωπικά μηνύματα του προέδρου της ΕΟΚ και αναδεικνύουν τα έργα και τις ημέρες του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ εκτίθεται ανεπανόρθωτα και οφείλει να αποτελέσει παρελθόν από το ελληνικό μπάσκετ, εκτός αν τον προλάβουν ως οφείλουν οι επίσημες αρχές του αθλητισμού.

Διαβάστε ολόκληρη την καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896», που εδρεύει στο Μαρούσι, Αττικής (Διονύσου και Νιόβης), με ΑΦΜ 996541272 νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Θεοφάνη Τρανατώρο.-

ΚΑΤΑ

Του Ευάγγελου Λιόλιου του Παναγιώτη και της Αναστασίας, που κατοικεί στην Πάτρα, Αχαΐας

Α) τον ΕΣΑΚΕ [Μέσω email προς info@gbl.com.gr ]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, [μέσω email: helbasket@basket.gr και στη Νομική Υπηρεσία [μέσω email: eok-legal@basket.gr ]

Β) Το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά (μέσω email sgoffice@gga.gov.gr ).-

Γ) Τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ι. Βρούτση [μέσω mail anyp@gga.gov.gr και AApergi@gga.gov.gr ]

Δ) Την Euroleague Basketball, Quatre Camins, 9-13 08022, Barcelona, Catalonia, Spain and Beaumont 17, L-1219 Luxembourg

Ε) Το Γραφείο Πρωθυπουργού, μέσω email primeminister@primeminister.gr

ΣΤ) FIBA Europe and FIBA Legal Commission (via mail info-europe@fiba.basketball )

Ζ) τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, που εδρεύει στη Λοζάνη, Ελβετίας ( Maison Olympique 1Route de Vidy 1007 )[μέσω: https://support.olympics.com/hc/en-gb/requests/new ].-

H) την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που εδρεύει στο Μαρούσι, Αττικής (Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37), [μέσω email eea.temp.gga@gmail.com ].-

Α! ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

α!

1.1.- Το Τμήμα Καλαθοσφαίρισης του Αμαρουσίου ιδρύθηκε το 1950, και καθιερώθηκε στην Α1 (σήμερα GBL) από το έτος 1998 έως το 2012. Ειδικότερα, την περίοδο 2000-2010 η ομάδα μας πρωταγωνίστησε σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με την κατάκτηση του Saporta Cup το 2001, συμμετοχή στον Τελικό του FIBA EUROPE LEAGUE, το 2004 στους τελικούς Ελληνικού Πρωταθλήματος (Basketleague) και την σεζόν 2009/2010 παρουσίασε αξιοσημείωτη πορεία στην κορυφαία Ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση(Euroleague, top 16).-

1.2.- Η αγωνιστική πτώση της ομάδας μας ήταν απότοκο της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που βίωσε η Χώρα μας.-

1.3.- Από την αγωνιστική περίοδο 2023/2024 η ομάδα μας βρίσκεται σε μία διαδικασία αναγέννησης με σοβαρή οικονομική επένδυση από τον Δ. Στασινόπουλο, ώστε η ομάδα μας να α) καθιερωθεί στην ελίτ του Ελληνικής καλαθοσφαίρισης, β) συμβάλλει στην άνοδο της ανταγωνιστικότητάς της (της καλαθοσφαίρισης) και του Ελληνικού πρωταθλήματος (GBL) και την ανάδειξη νέων ταλαντούχων παικτών, που θα στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες. Αυτό έχει αποδειχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν με την ανάδειξη παικτών, όπως ο Β. Σπανούλης.-

1.4.- Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΟΚ έχει προβεί στις εξής δηλώσεις:

α) κατά την επανεκλογή του στις 16/09/2024:

«Το ελληνικό μπάσκετ ως δομή “χτίστηκε” σε μια Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη Ελλάδα, την οποία θα την ακολουθήσουμε και έχει να κάνει με το ψηφιακό μετασχηματισμό, τις γεωγραφικότητες, την καθολικότητα, τα πρωταθλήματα, την καθαρότητα. Έχουμε βάλει τομείς. Θα πλησιάσουμε και θα εξηγήσουμε στο ΚΑΘΕ ΕΝΑ σωματείο τον ρόλο που θέλει να έχει και θα υποστηριχτεί από εμάς. Τις ανάγκες και τα οράματα που έχει. Το ΚΑΘΕ ΕΝΑ σωματείο απ’ τα 850 θα καταλάβει πού πηγαίνουμε. Η κάθε μία Ένωση θα γίνει κομμάτι της Ομοσπονδίας και θα προχωρήσει μπροστά, στο ίδιο όραμα. Αλλά με δομικές και ριζικές αλλαγές, διάρθρωσης όλου του ελληνικού μπάσκετ, σε όλα τα επίπεδα. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο οι τέσσερις γραμμές. Είναι ένας ρόλος κοινωνικός που έχει ο καθένας μας και πρέπει να το εκπληρώσει προς την κοινωνία. Δε μετατρέπονται η νίκη και η ήττα εντός τεσσάρων γραμμών. Το μπάσκετ είναι άθληση. Δεν είναι το αποτέλεσμα ενός ντέρμπι. Το μπάσκετ για να φτάσει εκεί έχει κι άλλα πράγματα. Έχει ειλικρίνεια, ποιότητα και κοινωνία.»

[https://www.basket.gr/webradio/liolios-eimai-perifanos-gia-ayto-poy/111727/ ]

β) πριν από τρία χρόνια και, συγκεκριμένως, στις 09/10/2021:

«Όλα αυτά τα χρόνια, είδα παιδιά να κλαίνε εξαιτίας διαιτητικής αδικίας. Εάν ξαναδώ, έστω και ένα παιδί να κλαίει, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν. Πέρασα και εγώ από τη διαιτησία αλλά για έναν χρόνο. Δεν άντεξα περισσότερο. Αυτό με προβλημάτισε και πρέπει να προβληματίσει όλους σας»

[https://www.sdna.gr/mpasket/886666_liolios-prin-me-perifronoysan-tora-me-gleifoyn-alla-den-tha-kerdisoyn-kati-apo-mena ]

γ) και, όλως προσφάτως, στις 29/03/2026:

«Δουλειά της Ομοσπονδίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε κάποιος να νιώσει ασφάλεια και να επενδύσει.», κάτι που βέβαια μόνο στα λόγια έχει μείνει»

[https://www.tanea.gr/2026/03/29/sports/basketball/liolios-dimiourgoume-tis-synthikes-gia-na-erthoun-anthropoi-na-ependysoun/ ]

1.5.- Όμως, οι δηλώσεις του Ε. Λιόλιου έμειναν δηλώσεις, καθώς στην πράξη ούτε την ΕΟΚ βοήθησε να πάει μπροστά, ούτε τα παιδάκια σταμάτησαν να κλαίνε, αλλ’ ούτε συνθήκες για ασφάλεια επενδύσεων δημιούργησε.-

2.- Δεδομένων α) της πορείας της ομάδας μας, β) του αγωνιστικού σχεδιασμού που έχει γίνει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2025/2026, γ)επαγγελματικών επαφών που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια αυτής (:της αγωνιστικής περιόδου), και, τέλος, δ) πληροφοριών που ήλθαν σε γνώση μας, όλως προσφάτως, ελήφθη η απόφαση από εμάς να προβούμε στην παρούσα, γνωρίζοντας τη βαρύτητα αυτής (: της καταγγελίας), με βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη της αθλητικής ακεραιότητας στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Προεισαγωγικώς, απλώς, θα σχολιάσουμε ότι, μάλλον, διαπράξαμε «μεγάλο ατόπημα» (!!) για την πορεία της ομάδας μας να συμφωνήσουμε να έλθει σε αυτήν, ως προπονητής ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, που, βέβαια, γνώριζε καταστάσεις, που, πλέον, πρέπει να καταστούν γνωστές και σε Εσάς.-

β!

3.1.- Με την παρούσα, λοιπόν, θα αναπτύξουμε εκτενώς τους λόγους που καταγγέλλουμε τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελο Λιόλιο, καθώς οι πράξεις του έχουν ως αποτέλεσμα την ευθεία παραβίαση των διατάξεων των άρθρ. 1, σε συνδ. με 3 και 4 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, του Code of Ethics της FIBA αλλά και του αθλητικού νόμου και ειδικότερα του άρθρ. 27 του Ν. 2725/1999.-

3.2.- Η παρούσα αρμοδίως απευθύνεται προς την Επιτροπή Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ.-

γ!

4.- Ως σας είναι γνωστό, πριν την εκλογή του Ε. Λιόλιου, στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, ο ίδιος κατείχε το 86,62% των μετοχών της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Περί τους 8 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της ΕΟΚ, δηλ. τον Ιούλιο του 2020, μεταβίβασε τις μετοχές του ως εξής α) το 30% στο Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο, β) το 30% στον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, και, γ) το, υπόλοιπο, 24,62% στον Άγγελο Ζαννή. Αξιοσημείωτο είναι ότι η σύζυγος του Χ. Μιχόπουλου κατέχει τη θέση του μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ.-

5.- Ο Ε. Λιόλιος εξελέγη στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στη θέση του Προέδρου της ΕΟΚ, και επανεξελέγη στην ίδια θέση στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.-

δ!

6.- Παρά τη φαινομενική νομιμότητα της διαδικασίας εκλογής του, ως αναλυτικώς θα εκθέσουμε (βλ. παρ. 8 έως13 και 16 έως 18) με επίκληση των αντιστοίχων αποδεικτικών μέσων, η πραγματικότητα είναι παντελώς διαφορετική. Ο Ε. Λιόλιος ουδέποτε απώλεσε τους διοικητικούς δεσμούς του με την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφού εξακολουθεί να ηγείται de facto, ενώ, ως αναλυτικά προεκθέσαμε στις παραπάνω παραγράφους (βλ. παρ. 4 έως 5), εκ παραλλήλου, κατέχει την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΟΚ. Αξιοσημείωτο τυγχάνει και ένα επιπλέον παράδοξο: στο εκλεγεν ΔΣ της ΕΟΚ είναι μέλος η σύζυγος ενός εκ των νέων μετόχων της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.-

7.- Σημειωτέον ότι: Η παράλληλη συγκέντρωση των δύο αυτών ιδιοτήτων στο πρόσωπό του Ε. Λιόλιου, δηλ. της de facto διοίκησης Κ.Α.Ε. και του Προέδρου του ΔΣ της ΕΟΚ, συνιστά ευθεία παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της FIBA και της ΕΟΚ, αλλά και της Συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, που τυγχάνει εφαρμοστέα, εξειδικευμένη στην από εκ μέρους του κατάχρηση εξουσίας, καθώς συγκεντρώνει στο πρόσωπό του πολλαπλές ιδιότητες και ασκεί περισσότερες εξουσίες κατά τρόπο αλληλοσυγκρουόμενο και αλληλοαναιρούμενο επιδιώκοντας την πριμοδότηση της «ημέτερης» καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Ειδικότερα, ο Ε. Λιόλιος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των αρμοδιοτήτων που ασκεί εκ της ιδιότητάς του αυτής, προωθεί την ΚΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφερόντων του, κατά παράβαση των γενικών υποχρεώσεών του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των γενικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ και της FIBA.-

B! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

α!

8.- Από σειρά συνομιλιών με γραπτά μηνύματα στις εφαρμογές WhatsApp και Viber που είχε ο Ε. Λιόλιος, κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2023 έως και το 2025, χρονικό διάστημα που εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου της ΕΟΚ (υπενθυμίζουμε ότι ανέλαβε καθήκοντα στις 15 Σεπτεμβρίου 2021) με τον πρώην προπονητή της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, Η. Παπαθεοδώρου, αποδεικνύεται, σαφώς, ότι η Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ αποτελεί ομάδα συμφερόντων του, που προωθεί, κατά τρόπο αθέμιτο και, καταφανώς, αντιδεοντολογικό, εις βάρος άλλων ομάδων, καταχρώμενος τη θέση του και την εξουσία του ως Προέδρος της ΕΟΚ.

9.- Από το περιεχόμενο των ακόλουθων μηνυμάτων του, είναι σαφής ο ενεργός, καθοριστικός, αποφασιστικός και επεμβατικός ρόλος του Ε. Λιόλιου σε όλα τα θέματα που αφορούν στην πορεία της εν λόγω ομάδας, όπως, επί παραδείγματι, στη σύνθεσή της, στην επιλογή παικτών (roaster) και στα οικονομικά ζητήματά της, αμοιβές αθλητών, επιβεβαιώνοντας, κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι αποτελεί τον de facto Πρόεδρο της Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι από το περιεχόμενο των μηνυμάτων και συνομιλιών, σε συνδυασμό με τα πραγματικά γεγονότα και τα αποτελέσματα αγώνων, αποδεικνύεται καταφανώς ότι λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου της Ε.Ο.Κ., γνωρίζει εκ των προτέρων, τους ορισμούς διαιτησίας των αγώνων της Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

10.- Συγκεκριμένως, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των ανταλλαγέντων μηνυμάτων που τεκμηριώνουν την κυριαρχική θέση του Ε. Λιόλιου στα οικονομικά, στην επιλογή των παικτών, και ότι, γενικότερα, ασκεί εν τοις πράγμασι Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ:

Α) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(i!) Επιλογές παικτών και άμεση συνεννόηση με παίκτες: Από τα κάτωθι μηνύματα προκύπτει ότι συνομιλεί με παίκτες και προτρέπει να μιλήσουν συνεργάτες του με τον μάνατζερ παικτών Σπανό. Περαιτέρω, κάνει προβλέψεις σε ποια θέση θα τερματίσει ο Προμηθέας στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και, τέλος, αξιοποιώντας παράτυπα την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ θα έκανε κουβέντα και με τον παίκτη της Εθνικής Λούντζη.

Στις 14.7.2023 O E. Λιόλιος ενημερώνει τον Η. Παπαθεοδώρου τα εξής: «Ο Τανούλης υπέγραψε για να φύγει από τον Προμηθέα και να πάει στον Ολυμπιακό!!!», Ο Η. Παπαθεοδώρου τον ρωτάει: «Τα χρήματα τα πήραμε;;; Προχωράμε παρακάτω εμείς» και συνεχίζει ο Ε.Λιόλιος «Εννοείται και 300 να ήταν θα τα έδινε»

Σημείωση: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέβαλε ποσό ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων [150.000] ευρώ στην ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη. Συνολικά, η απόκτηση του προρρηθέντος παίκτη κόστισε τριακόσιες χιλιάδες [300.000] ευρώ (https://www.sdna.gr/mpasket/1102736_ependysi-me-tanoyli-o-olympiakos-katebale-ti-ritra-ston-promithea ).-

Στις 20.7.2023 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία καλησπέρα. Sorry που σε ζαλίζω στη γιορτή σου Ερώτηση Μας ενδιαφέρει ο Άλεξ Αντετοκούμπο;».

Στις 8.7.2023 αναφέρει επί λέξει: « Μια χρήσιμη πληροφορία . Η κοπέλα του Χούγκαζ είναι από τη Πάτρα. Όταν μιλήσετε με Σπανό ή μαζί του πες μου.».

Στις 21.6.2024 αναφέρει επί λέξει: « Κλείσε τον Λούντζη χθες. Τώρα θέλει κουβέντα μέσω Τάσου. Αν χρειαστεί να κάνω κάτι εγώ πες μου. Θα τον έχω στην Εθνική τόσες μέρες…».

Στις 17.12.2024 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία συγχαρητήρια για σήμερα. Αλλά όχι μόνο για σήμερα. Θα σου θυμίσω το μήνυμα που σου είχα στείλει 23 Οκτωβρίου. Μετά την ήττα μας… Ηλία θα σου πω τη γνώμη μου για το παιγνίδι. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Υπάρχουν κάποιες ήττες που πολλές φορές είναι καλύτερες από νίκες. Επίσης θα σου πω από τώρα τη πρόγνωσή μου για την ομάδα. Πρώτον θα περάσει στους 16 και πιθανά στους 8 του BCL. Στην Ελλάδα θα μπούμε τετράδα. Στο κύπελλο τα γνωστά..».

Στις 31.12.2024 αναφέρει επί λέξει: «Καλημέρα. Μίλησα με Ιγούντου . 10 λεπτά. Του είπα ότι έπρεπε, όπως έπρεπε. «Είσαι επαγγελματίας, είσαι πολύ έξυπνος. Παίξε όχι μόνο για τα νούμερά σου αλλά και για να νικήσει η ομάδα. Ετσι θα βρεις καλό συμβόλαιο του χρόνου. Αλλιώς αν δεν νοιαστείς για την ομάδα τότε δεν μπορεί και η ομάδα να νοιαστεί για σένα. Και στο τέλος εσύ θα χάσεις. Είσαι πολύ έξυπνος. Σκέψου ότι σου είπα. και πράξε…» Εννοείται Ηλία πως είναι ψεύτης. Άρχισε να μου λέει τι ωραία που είναι η Πάτρα, η ομάδα κλπ. Τον κόβω και του λέω. Υπάρχουν καλύτερες πόλεις από τη Πάτρα και καλύτερες ομάδες από το Προμηθέα αλλά εδώ είναι το σπίτι μου. Και φέτος είσαι εδώ. Αν θέλεις να πας του χρόνου κάπου καλύτερα..(και του είπα τα παραπάνω). Ψεύτης και παπατζής. Αλλά έξυπνος πού. Αυτόν να τον τσεκάρεις αν παίζει.. Κάτι δεν μου αρέσει πάνω του. Καμμία σχέση με τους χθεσινούς.»

Στις 05.02.2025 ο Ε. Λιόλιος [Ε.Λ.] προώθησε στον Η. Παπαθεοδώρου [Η.Π.]το εξής μήνυμα: «Καλησπέρα πρόεδρε Συγγνώμη για την ενόχληση Είχα σήμερα ενόχληση από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον Καραγιαννίδη . Τους παρέπεμψα στην ομάδα Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί Αλλά θεώρησα σωστό να το ξέρετε» και ενημερώνει ότι το έλαβε από τον Σπύρο Καλλέργη (manager παικτών), και, εν συνεχεία, σχολιάζει : «Άρχισαν τα όργανα» και συνεχίζει «Την Πέμπτη θα μιλήσω του Καραγιαννίδη για να μην του φύγει το μυαλό» Η.Π.: «Μάλιστα», Ε. Λ.: «Έχεις πει του Χρήστου για την πρόταση;» ΗΠ «Όχι δε μίλησα μαζί του» ΕΛ «Θα του πω για ενδιαφέρον των δύο μεγάλων και τιμή από εμάς 500»

Εντέλει, ο Α. Καραγιαννίδης υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, καθώς επήλθε συμφωνία ύψους πεντακοσίων χιλιάδων [500.000] ευρώ, ωστόσο ο παίκτης συνέχισε να αγωνίζεται για την ομάδα του Προμηθέα ως δανεικός [ https://www.sport24.gr/basket/olimpiakos-afto-einai-to-poso-pou-tha-dosoun-oi-peiraiotes-gia-na-kanoun-diko-tous-ton-karagiannidi/ ].-

Στις 15.3.2025 αναφέρει επί λέξει: «Είναι καλός παίκτης. Και κάνει για Προμηθέα. Τα έχει όλα καλά. Αλλά όχι για παραπάνω». Πολύ επιδραστικός και ουσιαστικός στο παιχνίδι. Τίποτα περιττό… Έχω και έναν άλλον. Κοντό. ..Πολύ καλό. Πρωτοετή.. Αλλά τον έχουν δει κι άλλοι….Του δίνουν του χρόνου 1 m.Από άλλο κολλέγιο. Αυτός απλά τελειώνει .Και είναι ευκαιρία τώρα να τον βουτήξουμε. Θα μάθω ποιον έχει μάνατζερ.».

(ii) Από τα κάτωθι μηνύματα προκύπτει ότι: ο Ε. Λιόλος χαρακτηρίζει τον εαυτό του αφεντικό της ομάδας. Που, βέβαια, ουδόλως, προξενεί εντύπωση αυτό, καθώς ήταν και εξακολουθεί να είναι. Επίσης, αποδεικνύεται ότι, πράγματι, εξακολουθεί να είναι εν τοις πράγμασι Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και τα καθήκοντά του, αυτά, είναι υψηλότερης προτεραιότητας από τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ. Ευθέως, δε, αναφέρει την πραγματική του βούληση να προστατεύει την ομάδα του. Άλλη μια ισχυρή απόδειξη των αντιφατικών και αλληλοαναιρουμένων αρμοδιοτήτων του.

Στις 4.2024 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία συγχαρητήρια!!! Όχι μόνο για σήμερα αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή πορεία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στο σταφ. Να τους τα δώσεις. Δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα να βρεθώ κοντά στην ομάδα λόγω κάποιων υποχρεώσεων της ΕΟΚ που είχα στην Αθήνα. Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω. Για τη σημερινή ήττα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα…».

Σχόλιο: Στο μήνυμα, αυτό, ο Ε. Λιόλιος αναφέρεται στην αναμέτρηση του Προηθέα Πατρών με την Μάλαγα, με τελικό αποτέλεσμα 83-90, που αποκλείστηκε ο Προμηθέας Πατρών στη φάση των προημιτελικών του Basketball Champions League, διοργάνωση της FIBA [https://www.sport24.gr/basket/promitheas-malaga-83-90-oi-patrinoi-palepsan-alla-apoxairetisan-tin-evropi-para-tin-apithani-emfanisi-tou-xanter-xeil/ ].-

Στις 5.2024 αναφέρει επί λέξει: «όταν μιλήσεις μαζί τους (με αυτούς που θα κρίνεις) θα τους πεις τα εξής. Ξέρω το κουμπί του «αφεντικού». Όταν δεν ζητάς ποσό και του λες «ότι κρίνεις» παίρνεις πάντα περισσότερα… Αν έχουν πίστη θα υπογράψουν σε λευκό χαρτί. Αν όχι… έχασαν!!!».

(iii)Από το μήνυμα, που ακολουθεί παραδέχεται/επιβεβαιώνει ότι είναι η πραγματική Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (χαρακτηριστική φράση:«κυρίως εγώ»):

Στις 6.2024 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία πετάω για Θεσσαλονίκη και έτσι έχω λίγο χρόνο ηρεμίας και για αυτό σου γράφω αυτό το μήνυμα. Σχετικά με αυτό που σου είπα πριν. Νομίζω πως η εικόνα που δίνουμε στον κόσμο αλλά κυρίως σε εμάς τους ίδιους δεν είναι εικόνα ομάδας με χαρακτήρα και συνοχή. Είναι μια ομάδα ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Δεν έχει σταθερό πρόσωπο. Καυτό είναι θέμα. Γιατί έτσι δεν «χτίζουμε» θεμέλια για τα μέλλον. Σημασία δεν έχει ούτε ένας αγώνας ούτε μια σεζόν. Σημασία έχει η συνέχεια. Προσωπικά οποιαδήποτε ενέργεια κάνω έχει ένα αποτέλεσμα άμεσο αλλά και απώτερο. Τίποτα δεν σχεδιάζω μόνο για το σήμερα. Κοιτάζω το άθροισμα του σήμερα και του αύριο και επιλέγω το καλύτερο άθροισμα (που μπορεί για το σήμερα να είναι μικρότερο) . Και όταν λέω αύριο εννοώ τουλάχιστον 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν όταν ξεκίνησε η ομάδα, το πρώτο διάστημα κοιτάζαμε το συνολικό άθροισμα. Νομίζω ότι τώρα δεν κοιτάζουμε το συνολικό άθροισμα αλλά μόνο το σήμερα. Και αυτό έχει περάσει στην ομάδα. Στους παίκτες. Για ότι γίνεται στην ομάδα τη πρώτη ευθύνη την έχει η Διοίκηση (κυρίως εγώ) και εν συνέχεια το σταφ (κυρίως εσύ).Οι παίκτες ακολουθούν. Εγώ φταίω λοιπόν που έχει περάσει αυτό το κλίμα στην ομάδα. Αλλά και εσύ. Στην αρχή πιστοί στο πλάνο κοιτάζαμε το παρόν και το μέλλον. Το χτίσιμο. Κάποια στιγμή πήγαμε για το «παραπάνω» για φέτος και αυτό μας συνεπήρε. Γιατί είπαμε λες να είναι ευκαιρία φέτος; Και αυτό πέρασε και στους παίκτες. Και τι είπαν (ενδόμυχα). Αφού επιλέγετε χρονικούς στόχους (μόνο το σήμερα και όχι το αύριο) τότε επιλέγουμε και εμείς. Όχι σήμερα με το Λαύριο αλλά τη Τρίτη με τη Μουρθια. Από τη μεριά τους έχουν δίκιο. Εμείς τους δώσαμε αυτό το δικαίωμα με την αλλαγή στάσης μας. Από τη μεριά μας λοιπόν έχουμε άδικο. Για αυτό σου είπα. Τέλειωσε για μένα η Ευρώπη. Γιατί δεν τα μπορούμε όλα. Κι αν μας φύγει το μυαλό με φαντασιώσεις με F4 κλπ τότε θα χάσουμε το αύριο. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα «επαγγελματική» ομάδα. Με παίκτες επαγγελματίες. Με επίπεδο πνευματικής διαύγειας και ωριμότητας. Είμαστε μια καλή οικογένεια. Νομίζω λοιπόν ότι η ομάδα χρειάζεται ξανά κούρδισμα (αυτό δεν λες;).Όχι όμως αγωνιστικό κούρδισμα. Αλλά ξανά κούρδισμα στόχων. Γιαυτό είπα ότι για μένα τελείωσε η Ευρώπη. Θυμήσου τους στόχους που είχαμε βάλει στο Ξεκίνημα. Κύπελλο(το πετύχαμε), θέση στη τετράδα κούρδισμα κούρδισμα(αναμονή) και Ευρώπη επόμενος γύρος(το πετύχαμε). Άρα πρέπει αγωνιστικά να παλέψουμε και να τα δώσουμε όλα για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όμως μην ξεχάσουμε το πρώτο στόχο. Το χτίσιμο του ρόστερ του μέλλοντος. Τα νέα παιδιά (Μπαζίνας, Πλώτας, Καραγιαννίδης) καθώς και οποίοι Έλληνες οι ξένοι ακόμα μείνουν και του χρόνου.(αυτό το στόχο για την ομάδα του μέλλοντος τον έχουμε αφήσει στην άκρη). Για την ώρα… Ας τον βάλουμε ξανά στο τραπέζι…».

(iv)Από τα παρακάτω μηνύματα αποδεικνύεται ότι αποφασίζει για τα οικονομικά θέματα και τις αμοιβές των αθλητών (βλ. και παραπάνω όμοιες περιπτώσεις):

Στις 31.7.2023 αναφέρει επί λέξει: «Νομίζω πως ο Λιώτσος θα μας παίξει λίγο ακόμα για τα λεφτά …….Νομίζω πως πρέπει να αρνηθούμε. Θα σου πω τη σκέψη μου. Πρώτα από όλα είναι πολλά τα λεφτά και δεν τα αξίζει. Δεύτερον θα υπάρξει αδικία για τους υπόλοιπους. Τρίτον δεν μου αρέσει κάποιος να χρησιμοποιεί την Εθνική ομάδα για προσωπική του ευκαιριακή προβολή. Λύσεις: πρακτικά δεν υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις σε επίπεδο Έλληνα. Θεωρώ πως πρέπει να γίνει σωστή ενίσχυση στους ξένους και αν δεν υποχωρήσει στο ποσό με νέα παιδιά (Μπαζίνας, Πλώττας. Λάγιος ή και κάποιος ακόμα) που μπορεί να βοηθήσουν. Δεν μου αρέσει να εκβιαζόμαστε και να χορεύουμε στο ρυθμό που άλλοι θέλουν.».

Στις 2.8.2023 αναφέρει επί λέξει: «τριετία. 110–125–140. Με 10 στον 1Ο και 2Ο για να φύγουμε εμείς».

Β) ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ

(i)Από το κατωτέρω μήνυμα προκύπτει ότι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Ε. Λιόλιος γνωρίζει την τριάδα των διαιτητών από τις 5.3.2025, ενώ οι εν λόγω διαιτητές ανακοινώθηκαν, δημόσια, στις 7.3.2025. Μάλιστα, γράφει ότι είναι «αυστηρά απόρρητο» στο μήνυμά του. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, παραβιάζει όλους τους κανόνες που διέπουν ένα ανεξάρτητο όργανο της ΚΕΔ.

Στις 5.3.2025 αναφέρει επί λέξει: «Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι. Βάσω, Στέφανος, Χριστινάκης. Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές.»

11.- Στο προπαρατεθέν μήνυμα αναφέρεται, μάλιστα, σε τρεις (3) συγκεκριμένους διαιτητές στη Βάσω Τσαρούχα, στο Στέφανο Μαγκλογιάννη και στο Νώντα Χριστινάκη. Σημειώνεται ότι οι τρεις (3) διαιτητές, αυτοί, ορίζονται σε κρίσιμους αγώνες του πρωταθλήματος και, σε κάθε αναμέτρηση που ορίζονται, προκαλούν σχόλια για τον τρόπο που άσκησαν τα καθήκοντά τους ως διαιτητές.-

12.- Ειδικότερα, από τα δημοσιεύματα, που συμπροσκομίζονται και αφορούσαν τον επεισοδιακό αγώνα μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΑ – ΑΕΚ της 16ης.11.2024 της 7ης αγωνιστικής, διαιτητές ήταν οι Βάσω Τσαρούχα, ο Νώντας Χριστινάκης και ο Μάνος Τσολάκος. Ο αγώνας διεκόπη πολλές φορές με έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων της ΑΕΚ κατά της διαιτησίας, η οποία τελικά αποχώρησε μετά από έντονη διαμαρτυρία του φίλαθλου κοινού.-

Και διερωτώμεθα:

Άραγε ήταν, πάλι, «τυχαίο γεγονός» η συμμετοχή στην διαιτησία των Τσαρούχα και Χριστινάκη;

Ακόμη, στον αγώνα της 22ης αγωνιστικής Basket League στις 23.03.2025 μεταξύ των ΚΑΕ Κολοσσού Ρόδου και ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 84 –83 από τον Κολοσσό, στην διαιτησία του αγώνα συμμετείχαν οι Βάσω Τσαρούχα, Στέφανος Μαγκλογιάννης και Γιώργος Κατραχούρας, πάλι τυχαία ήταν η επιλογή;. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα επηρέασε την βαθμολογική κατάταξη υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ επειδή δε μπορούσε να κλείσει τα μάτια στις διαιτητικές (χειρουργικές) αποφάσεις δημοσίευσε για την αναμέτρηση αυτή σχετική ανακοίνωση, αφού ο Κολοσσός εκτέλεσε συνολικά 47 βολές (!). Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Massimo Cancellieri, αρνήθηκε να λάβει μέρος στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα.-

[Σχετικά δεημοσιεύματα: https://www.sportal.gr/basket/article/paok-kata-diaitisias-ntrapike-kai-i-dropi-opoios-eide-to-mats-katalave-to-megethos-tis-klopis-2025032318410072452

https://paokbc.gr/el/nea/omadas/2981-2303anak ]

Τέλος, ήταν τυχαίος ο ορισμός των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή στον αγώνα μεταξύ των ΠΡΟΜΗΘΕΑ-ΑΡΗ, στις 24/01/2026, που οι διαιτητικές αποφάσεις τους είχαν ως αποτέλεσμα, παρά τη νίκη του Άρη επί του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ να δημοσιεύσει ανακοίνωσης γι αυτές (:τις διαιτητικές αποφάσεις); (Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω αναμέτρηση μετρήθηκαν 46 βολές υπέρ της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ). Οι προαναφερόμενοι διαιτητές ουδεμία πειθαρχική συνέπεια είχαν για την ελλιπή απόδοσή τους.-

[σχετικά δημοσιεύματα: https://www.sdna.gr/mpasket/1394166_kae-aris-betsson-heiroyrgeio-apetyhe-elliniko-mpasket-paramenei-anaisthito

https://www.pressaris.gr/η-τσαρούχα-δεν-τιμωρήθηκε-για-τα-όργι/

https://sportfmpatras.gr/kamia-timoria-sti-vaso-tsaroycha-gia-to-p/ ]

Επανερχόμενοι, λοιπόν, στις προπαρατεθείσες δηλώσεις του Ε. Λιόλιου (βλ. παρ 1.4 σημ. β!) θα πρέπει, κάποια στιγμή, να δοθεί σε όλους μας κάποια εύλογη εξήγηση με ποια δικαιοδοσία και με ποιον μηχανισμό, ενεργώντας αντιδεοντολογικά, αντιθεσμικά και καταπατώντας κάθε έννοια ισονομίας, ο Ε. Λιόλιος γνώριζε δύο ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση την σύσταση της διαιτητικής ομάδας και το προαναφέρομενο παιχνίδι της GBL.-

13.1.- Επίσης, γεννάται το ερώτημα αν Στέλιος Κουκουλεκίδης, Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΟΚ, ήταν ενημερωμένος ότι ο Ε. Λιόλιος γνώριζε τη διαιτητική τριάδα που ΘΑ οριζόταν;

13.2.- Σημειώνεται ότι: τον Οκτώβριο του 2024, ορίστηκαν οι α) Η. Κορομηλάς ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας και β) Σ. Κουκουλεκιδης ορίστηκε ως ο «αναδιαμόρφωτης της Ελληνικής διαιτησίας», [ημερομηνία που ορίστηκε και], αντικαθιστώντας τον Χ. Χριστοδούλου, που ο Ε. Λιολιος είχε, επισης, τοποθετησει σαν αναδιαμόρφωτη της Ελληνικής διαιτησίας [τον Οκτώβριο του 2022] με την αλήστου μνήμης τοποθέτηση του: Έδωσα λευκή επιταγή στον Χρήστο Χριστοδούλου να αλλάξει τα πάντα. Με περιφρονούσαν και με υποτιμούσαν. Αλλά τώρα που έγινα πρόεδρος στην ομοσπονδία, με γλείφουν. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό διότι δεν γνωρίζουν ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος.Όλα αυτά τα χρόνια, είδα παιδιά να κλαίνε εξαιτίας διαιτητικής αδικίας. Εάν ξαναδώ, έστω και ένα παιδί να κλαίει, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν. Πέρασα και εγώ από τη διαιτησία αλλά για έναν χρόνο. Δεν άντεξα περισσότερο. Αυτό με προβλημάτισε και πρέπει να προβληματίσει όλους σας».–

13.3.– Στην από 15/4/2026 ένορκη συμβολαιογραφική κατάθεσή του ο Ηλίας Παπαγεωργίου αναφέρει: «Επίσης μου είχε πει ότι θεωρούσε καλούς διαιτητές και εμπιστευόταν τους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Στέφανο Μαγκλογιάνη και Νώντα Χριστινάκη. Είχε άριστη σχέση με τον Στράτο Κουκουλεκίδη και ήταν φίλος με τον Ηλία Κορομηλά. Με τον Ηλία Κορομηλά, τους έβλεπα να συντρώγουν στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, καθώς βλέπονταν και στα γραφεία του Προμηθέα, στο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΡΚ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Λιόλιου. ».-

Διερωτάται ο καλόπιστος φίλαθλος: Πόσοι ιδιοκτήτες ΚΑΕ έχουν την δυνατότητα του Ευάγγελου Λιόλιου να είναι φίλοι και να συντρώγουν με κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες του Ελληνικού Μπάσκετ, όπως είναι ο Στράτος Κουκουλεκίδης και ο Ηλίας Κορομηλάς!

Αυτή η φιλική σχέση μέχρι που μπορεί να έφθασε; Πόσο θεσμικές είναι αυτές οι συναναστροφές του Προέδρου της ΕΟΚ με τους παράγοντες της Διαιτησίας;

Πώς η αναφερόμενη τριάδα διαιτητών που μνημονεύεται στο προσκομισθέν sms χαίρει της εμπιστοσύνης του Προέδρου της ΕΟΚ και την ίδια στιγμή η διαιτησία αυτών των προσώπων προκαλεί τσουνάμι αντιδράσεων των φιλάθλων όλης της χώρας.-

13.4.– Τέλος, ο Ε. Λιόλιος θα χρειαστεί, εντέλει να μας αποσαφηνίσει, πια, ποιου τα συμφέροντα εξυπηρετούσε; Απαντάμε: Σίγουρα όχι της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης συνολικά, ως ορίζει και απαιτεί η θεσμική θέση που κατέχει του Προέδρου της ΕΟΚ…(!!!!).-

[Σχετικά δημοσιεύματα: https://www.sportal.gr/basket/article/ked-i-nea-trimelis-epitropi-kai-o-rolos-toy-koromila-2024101115575978210 , https://www.sport24.gr/basket/o-xristos-xristodoulou-neos-epikefalis-tis-ked-eok-afta-einai-ta-ipoloipa-meli/, https://www.sport24.gr/basket/o-xristos-xristodoulou-neos-epikefalis-tis-ked-eok-afta-einai-ta-ipoloipa-meli/ ]

Γ! ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 2725/1999, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ KAI TΗΣ FIBA

14.- Σύμφωνα με το Προοίμιο αλλά και τα άρθρ. 1,2 που προβλέπεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής Σας, 3, και, ειδικότερα, παρ. 6 και 7 του άρθρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ προβλέπεται ότι:

« ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενέχουν η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων για την αθλητική ακεραιότητα, η φαρμακοδιέγερεση και η δυσφήμηση του αθλήματος, η Ε.Ο.Κ. δεσμεύεται να διαφυλάττει τις θεμελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες και δη την ακεραιότητα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, πάντα με γνώμονα τις διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων». Σύμφωνα με τα άρθρ. 1,2, και 4 προβλέπεται ότι:

«ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κώδικας σκοπεί στην προστασία των θεμελιωδών αρχών, των κανόνων και των αξιών του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης , καθώς και στην πρόληψη και καταστολή παράνομων, ανήθικων και αντιδεοντολογικών συμπεριφορών που βλάπτουν τη φήμη και την ακεραιότητα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, τόσο σε αγωνιστικές, όσο και σε εξωαγωνιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τη σκέπη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.»

«ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και παράγοντα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα: (α) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το προσωπικό αυτής, στα μέλη των οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη αυτής. (β) Στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), εφόσον υπάρχουν, στα αθλητικά σωματεία, στους Προέδρους και τα μέλη Διοίκησης αυτών, στις αθλήτριες και αθλητές τους, στο προσωπικό τους και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη τους.»

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 οφείλουν να σέβονται τον παρόντα Κώδικα και να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις αυτού. Οι υπόχρεοι οφείλουν να τηρούν συμπεριφορά αρμόζουσα της θέσης τους. Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δρουν πάντοτε με γνώμονα το δίκαιο και την ηθική, σεβόμενοι τα ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου. Οι υπόχρεοι, σε κάθε περίπτωση που συναλλάσσονται με πολιτειακούς θεσμούς ή κυβερνητικά όργανα, οφείλουν να τηρούν καθήκον ουδετερότητας και να παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι. Οι υπόχρεοι έχουν καθήκον πίστης στην Ε.Ο.Κ., στις ενώσεις, τα σωματεία και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν. Οι υπόχρεοι οφείλουν να μην προβαίνουν σε κατάχρηση της θέσεώς τους με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικών σκοπών ή/και την αποκόμιση ωφελειών, οικονομικών ή μη, των ιδίων ή τρίτων προσώπων. Κάθε υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί κάθε προσωπικό του συμφέρον, όταν τούτο υφίσταται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, να ενημερώνει τους προϊσταμένους του, καθώς και να απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του αμέσως μόλις διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις που οδηγούν ή δύνανται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και να ενημερώνει γι’ αυτό τους προϊσταμένους του αμέσως. Κάθε υπόχρεος, με την επιφύλαξη των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., απαγορεύεται να δέχεται προμήθεια για τον ίδιο ή για τρίτα πρόσωπα, κατά τους ορισμούς του παρόντος Κώδικα, για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών οποιασδήποτε μορφής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.».

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΟΚ, όπου προβλέπονται τα καθήκοντα του Προέδρου της ΕΟΚ ορίζεται ότι:

«ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Καθήκοντα Προέδρου)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται όλων των εκδηλώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας. Εκπροσωπεί, μετά του Γενικού Γραμματέα, την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις, ενώπιον κάθε Αρχής…………….. Προεδρεύει στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των διαφόρων Επιτροπών και σε γενικές και ειδικές συσκέψεις, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει και αφαιρεί το λόγο, εισηγείται προτάσεις προς ψήφιση. Υπογράφει, μετά του Γενικού Γραμματέα, όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα Βιβλία των Γραφείων, του Ταμείου και κάθε. άλλης υπηρεσίας της Ομοσπονδίας και μεριμνά για την ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών ενεργειών. 6. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο Πρόεδρος να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για την Ομοσπονδία, αποφασίζοντας μόνος.».

Και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 33 του Καταστατικού της ΕΟΚ ορίζεται:

«ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Η σύσταση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Δ. καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του Ν.2725/1999 ή τον εκάστοτε ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.».

Τέλος, στη διάταξη της παρ. 1 περ. β! του άρθρ. 44 του Ν. 2725/1999 προβλέπονται για τη στελέχωση της ΚΕΔ τα ακόλουθα:

«Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. »

15.- Σύμφωνα με το προοίμιο αλλά και τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων [Conflict of Interest] του Code of Ethics της FIBA, που τυγχάνει εφαρμοστέος, καθώς αφορά σε όλους τους συμμετέχοντες και υπαγόμενους στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που είναι και η ΕΟΚ, προβλέπεται ότι:

« Conflict of Interest

139.FIBA is committed to maintaining the highest standards of good governance and conducts its business in an open and transparent manner. The aim of these provisions on Conflict of Interest is to protect both FIBA and the individuals concerned from any appearance of improper behaviour. Basketball Parties shall strive to reduce and eliminate instances of conflict of interest by being aware, prudent, and forthcoming about the potential conflicts.

Individuals acting on behalf of FIBA first have a duty to FIBA. Any personal stake they have in the operations of FIBA must be secondary to this duty to FIBA. Individuals acting on behalf of FIBA should conduct themselves with integrity, impartiality and honesty at all times and should maintain high standards of propriety and professionalism. Situations that could leave FIBA or themselves open to suspicion of dishonesty should be avoided. Basketball Parties shall avoid Conflicts of Interest. FIBA Officials shall resolve any pecuniary or non-pecuniary Conflict of Interest, between a FIBA Official’s personal interest and the interests of FIBA, in favour of FIBA FIBA Officials shall not: Engage in any business or transaction, or have a financial or other personal interest, that is incompatible with their official duties with FIBA, unless such business, transaction, or other interest is properly disclosed and approved by FIBA; b. Knowingly place themselves in a position where they are under an obligation to any person who might benefit from special consideration or who might seek preferential treatment; In the performance of their official duties, give preferential treatment to family members, close personal friends, colleagues, or organisations in which their family members, close personal friends, or colleagues have an interest, financial or otherwise; Derive personal Benefit from information that they have acquired during the course of fulfilling their official duties with FIBA, if such information is confidential or not generally available to the public; Engage in any outside work, activity, or business or professional undertaking that conflicts or appears to conflict with their official duties with FIBA, or in which they have an advantage or appear to have an advantage on the basis of their association with FIBA; Use FIBA’s property, equipment, supplies, or services for activities not associated with the performance of their official duties with FIBA without the approval of FIBA; Place themselves in positions where they could, by virtue of being a FIBA Official, influence decisions or contracts from which they could derive any direct or indirect benefit; or Accept any gift or favour that could be construed as being given in anticipation of, or in recognition for, any special consideration granted by virtue of being a FIBA Official.»

[Μεταφρ:

Σύγκρουση Συμφερόντων

Η FIBA δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης και να ασκεί τις δραστηριότητές της με ανοικτό και διαφανή τρόπο. Σκοπός των παρούσων διατάξεων περί Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι η προστασία τόσο της FIBA όσο και των εμπλεκόμενων προσώπων από κάθε εμφάνιση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Τα Μέρη του Μπάσκετ οφείλουν να επιδιώκουν τη μείωση και την εξάλειψη περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, επιδεικνύοντας επίγνωση, σύνεση και ειλικρίνεια ως προς τυχόν δυνητικές συγκρούσεις. Τα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της FIBA έχουν πρωτίστως καθήκον έναντι της FIBA. Οποιοδήποτε προσωπικό τους συμφέρον στις δραστηριότητες της FIBA πρέπει να είναι δευτερεύον έναντι του καθήκοντος αυτού. Τα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της FIBA οφείλουν να συμπεριφέρονται ανά πάσα στιγμή με ακεραιότητα, αμεροληψία και εντιμότητα και να διατηρούν υψηλά πρότυπα ευπρέπειας και επαγγελματισμού. Καταστάσεις που θα μπορούσαν να εκθέσουν τη FIBA ή τους ίδιους σε υποψίες ανεντιμότητας πρέπει να αποφεύγονται. Τα Μέρη του Μπάσκετ οφείλουν να αποφεύγουν Συγκρούσεις Συμφερόντων. Οι Αξιωματούχοι της FIBA οφείλουν να επιλύουν κάθε χρηματική ή μη χρηματική Σύγκρουση Συμφερόντων μεταξύ των προσωπικών τους συμφερόντων και των συμφερόντων της FIBA υπέρ της FIBA. Οι Αξιωματούχοι της FIBA δεν επιτρέπεται: α. Να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή συναλλαγή ή να έχουν οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον που είναι ασυμβίβαστο με τα επίσημα καθήκοντά τους στη FIBA, εκτός εάν η εν λόγω δραστηριότητα, συναλλαγή ή συμφέρον έχει δεόντως γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από τη FIBA· β. Να θέτουν εν γνώσει τους τον εαυτό τους σε θέση όπου υπέχουν υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου που ενδέχεται να ωφεληθεί από ιδιαίτερη μεταχείριση ή να επιδιώξει προνομιακή μεταχείριση· γ. Κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, να παρέχουν προνομιακή μεταχείριση σε μέλη της οικογένειάς τους, στενούς προσωπικούς φίλους, συναδέλφους ή οργανισμούς στους οποίους τα εν λόγω πρόσωπα έχουν συμφέρον, οικονομικό ή άλλο· δ. Να αποκομίζουν προσωπικό όφελος από πληροφορίες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους στη FIBA, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές ή δεν είναι γενικά διαθέσιμες στο κοινό· ε. Να ασκούν οποιαδήποτε εξωτερική εργασία, δραστηριότητα, επιχείρηση ή επαγγελματική ενασχόληση που συγκρούεται ή φαίνεται να συγκρούεται με τα επίσημα καθήκοντά τους στη FIBA ή από την οποία αποκομίζουν ή φαίνεται να αποκομίζουν πλεονέκτημα λόγω της ιδιότητάς τους στη FIBA· στ. Να χρησιμοποιούν περιουσία, εξοπλισμό, προμήθειες ή υπηρεσίες της FIBA για δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, χωρίς την έγκριση της FIBA· ζ. Να θέτουν τον εαυτό τους σε θέση όπου, λόγω της ιδιότητάς τους ως Αξιωματούχοι της FIBA, μπορούν να επηρεάζουν αποφάσεις ή συμβάσεις από τις οποίες θα μπορούσαν να αποκομίσουν άμεσο ή έμμεσο όφελος·ή η. Να αποδέχονται οποιοδήποτε δώρο ή εύνοια που θα μπορούσε να εκληφθεί ότι παρέχεται ενόψει ή ως αναγνώριση ιδιαίτερης μεταχείρισης λόγω της ιδιότητάς τους ως Αξιωματούχοι της FIBA.]

Δ!

16.1.- Λαμβάνοντας υπόψιν τις προρρηθείσες διατάξεις α) του Αθλητικού Νόμου των Κανονισμών α) της ΕΟΚ, β) της FIBA, που όλες, ανεξαιρέτως, τυγχάνουν εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση, καθώς ο Ε. Λιόλιος είναι Πρόεδρος της ΕΟΚ, που η ΕΟΚ υπάγεται στη FIBA, προκύπτει πως οι αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΟΚ όταν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο που διοικεί, ακόμη και de facto, αθλητική ομάδα ή η τελευταία είναι ομάδα συμφερόντων του, αποτελεί γεγονός που θα πρέπει ο Πρόεδρος να το γνωστοποιεί, αφού υπάρχει καταφανής σύγκρουση συμφερόντων.-

16.2.- Τούτο, δηλ. η διττή ιδιότητα, κατατείνει στην λήψη μεροληπτικών αποφάσεων υπέρ της ομάδας που διοικεί [και, κατά συνέπεια σε βάρος άλλων ομάδων], καθώς έλκει συμφέροντα από την καλή αγωνιστική πορεία της. Συνεπώς, όποιος κατέχει τέτοια διττή ιδιότητα θα πρέπει να απέχει από τα καθήκοντα του Προέδρου είτε της ΕΟΚ είτε της ΚΑΕ που διοικεί. Η υποχρέωση αυτή απορρέει όχι μόνον από τις διατάξεις των Κανονισμών, του Νόμου και του Συντάγματος, αλλά και από τα διδάγματα της Κοινής Πείρας και της Λογικής, που τυγχάνουν πάντοτε εφαρμογής. Στην αντίθετη περίπτωση, όπως συμβαίνει στην περιγραφόμενη στην παρούσα κατάσταση, έχουμε να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει.-

17.- Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ε. Λιόλιος απέκρυψε την διττή ιδιότητά de facto διοικούντος της KAE ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, και, έτσι, ταυτοχρόνως, διοικεί και την προρρηθείσα ΚΑΕ αλλά και την ΕΟΚ παραβιάζοντας κατάφωρα το άρθρο 4 του Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και του Κώδικα Δεοντολογίας της FIBA.-

17.1.- Δηλαδή: Ο Ε. Λιόλιος διοικεί εν τοις πράγμασι την Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα οικονομικά αλλά και στο αγωνιστικό της εν λόγω ομάδας, και, εκ παραλλήλου, την προωθεί, κατά τρόπο αθέμιτο, αντίθετο στα Xρηστά ήθη και αντιδεοντολογικό, εις βάρος των άλλων ομάδων, ασκώντας τις αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΟΚ. Με άλλα λόγια: ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της ΕΟΚ προβαίνοντας σε καταφανή κατάχρηση εξουσίας.-

17.2.- Προς επίρρωση των συμπερασμάτων, αυτών, προσκομίζονται σειρά μηνυμάτων μεταξύ του Ε. Λιόλιου και του πρώην προπονητή της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, Η. Παπαθεοδώρου, που αποδεικνύουν ότι ο Ε. Λιόλιος ενεργεί ως de facto Πρόεδρος με σκοπό την προαγωγή και προώθηση της ομάδας του, επιλέγοντας αθλητές, καθοδηγώντας πλήρως ή και πραγματοποιώντας αποκλειστικώς ο ίδιος τις διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές τους, αποπειράται να κατευθύνει/επηρεάσει τα θετικά αποτελέσματα των αγώνων.-

18.- Εν ολίγοις: Εκμεταλλευόμενος την θέση του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ, και συνεχίζοντας να ασκεί, παράλληλα, ανενόχλητος και την de facto Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, προσπαθεί, αδιαμφισβήτως, και με κάθε μέσο που απορρέει από την ιδιότητά του προέδρου της ΕΟΚ [και της συνακόλουθης εξουσίας που του παρέχει η εν λόγω θέση του], καταπατώντας κάθε έννοια ισονομίας και ισότητας, η ομάδα που παρασκηνιακά και σκιωδώς συνεχίζει να διοικεί να έχει την καλύτερη δυνατή αγωνιστική πορεία.-

19.- Όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπο παραβαίνει ευθέως τις διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων του νόμου 2725/1999 και των Κωδίκων Δεοντολογίας της ΕΟΚ και της FIBA. Τέλος, επικουρικώς, σημειώνεται ότι η εν λόγω μεθόδευση και άσκηση καθηκόντων έρχεται και σε παραβίαση της Συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, που τυγχάνει εφαρμοστέα και στην ανά χείρας Σας περίπτωση.-

Δ!

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητάμε α)την διερεύνηση της υπόθεσης αυτής για την εξακρίβωση τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων, ή και άλλων παραπτωμάτων ήθελε προκύψουν, β) να κληθούμε σε ακρόαση για την εν λόγω υπόθεση, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Συνημμένα προσάγω και επικαλούμαι το σύνολο των ανταλλαγέντων γραπτών μηνυμάτων του Ε.Λιόλιου με τον Η. Παπαθεοδώρου, την από 15/04/2026 μαρτυρική ενώπιον συμβολαιογράφου κατάθεση του Η. Παπαθεοδώρου, και τα αναφερόμενα στην παρούσα σχετικά δημοσιεύματα.-

Αθήνα,16 Απριλίου 2026

Για την ΚΑΕ,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

