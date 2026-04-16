«Βόμβα» Δημητρακόπουλου: «Ο Λιόλιος είναι πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα!»

Με μία... βόμβα ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο οποίος τόνισε ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Προμηθέας είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ.

Οι τοποθετήσεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πού είστε δίπλα μας σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από σοβαρή μελέτη του αποδεικτικού υλικού που μου δόθηκε και αφού μελετήσαμε την νομολογία του Αρείου Πάγου για τη χρησιμοποίηση μηνυμάτων του προέδρου της ΕΟΚ και του προπονητή της ομάδας εκείνης στον Προμηθέα, όπου αυτά τα μηνύματα δημιουργούν θλίψη βλέποντας συμπεριφορές που δεν συνάδουν με συμπεριφορές προέδρου ομοσπονδίας με εκατομμύρια ανθρώπους και πιστεύουν ότι η ηγεσία της ΕΟΚ ενδιαφέρεται για το καλό συνολικά του αθλήματος και όχι μίας ομάδας, των Πατρών.

Το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης είναι μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου. Ό,τι υλικό υπάρχει στην καταγγελία του Αμαρουσίου είναι μηνύματα του προέδρου, κ. Λιόλιου. Ο Λιόλιος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του εαυτού του. Όλα τα μηνύματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ και η επιτροπή δεοντολογίας θα την κρίνει και θα την αξιολογήσει. Η νόμιμη βάση είναι ο αθλητικός νόμος, το άρθρο 27 σε συνδυασμό με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΟΚ.

Θα αναφερθώ σε τρία μηνύματα που είναι τα πλέον καθοριστικά.

Ο κ. Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και συγχρόνως χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Αυτό αποδεικνύεται με τα μηνύματά του, όπου αναφέρει τον εαυτό του ότι είναι το αφεντικό της ομάδας και όταν ο προπονητής διαπραγματεύεται για μεταγραφές θα πρέπει να λέει ότι θέλει να παίξει στον Προμηθέα και εκείνος θα δίνει περισσότερα χρήματα. Ο ίδιος λέει τον εαυτό του αφεντικό του Προμηθέα. Υπάρχει κι άλλο ένα μήνυμα, 9/4/2024 όπου βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ που θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την ομοσπονδία, με γραπτό μήνυμα λέει «δυστυχώς δεν κατάφερα να βρεθώ δίπλα στην ομάδα μας, γιατί είχα υποχρεώσεις στην ΕΟΚ». Το κύριο μέλημά του ήταν να είναι δίπλα στην ομάδα και αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος.

Ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ; Να τρέχει στην ομάδα του, ή να προστατεύει τα συμφέροντα της ομοσπονδίας και να προστατεύει τις ομάδες; Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να ηγείται της ΕΟΚ; Είναι λυπηρές αυτές οι συμπεριφορές και πρέπει να τις μάθει ο κόσμος.

Θα πρέπει άμεσα ή να παραιτηθεί ή να πει κάτι. Δεν μπορεί να ηγείται της ομοσπονδίας ένας άνθρωπος που διοικεί μια ομάδα. Ας πάει στην ομάδα του να κλείνει τα συμβόλαια, στην ΕΟΚ θα πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα της Εθνικής και όλων των ομάδων.

Με μεγάλη δυσαρέσκεια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και γνωστοποιώ συμπεριφορές που ένας πρόεδρος μιας ομοσπονδίας μιλάει έτσι και περιφρονεί τους κανόνες ισονομίας. Να διαπραγματεύεται με έναν παίκτη που θέλει να πάει στην Εθνική. Τι διαπραγμάτευση είναι αυτή;».

