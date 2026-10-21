Σεισμός στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 και η μεταγωγή της Τσαρούχα

Το χρονικό των καταιγιστικών εξελίξεων – Το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του ανακριτή ο Λιόλιος, η Τσαρούχα και οι υπόλοιποι συλληφθέντες

Γιάννης Κουβόπουλος

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Άγγελος Βουράκης

Σεισμός στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 και η μεταγωγή της Τσαρούχα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Συνελήφθησαν ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και πέντε ακόμη παράγοντες του ελληνικού μπάσκετ με καγορίες που αφορούν σοβαρά αδικήματα.
  • Στο σπίτι του πρώην διαιτητή βρέθηκαν 820.000 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει την έρευνα για οικονομικές παραβάσεις.
  • Οι συλληφθέντες θα παραμείνουν στη ΓΑΔΑ και αναμένονται να απολογηθούν στον Εισαγγελέα τις επόμενες ημέρες.
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Άφωνη η ελληνική κοινωνία μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις συλλήψεις του απερχόμενου προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κορομηλά, Πηλοίδη και Μαυραγάνη.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Με τα συναισθήματα να είναι ανάμεικτα, μιας και από τη μία δυστυχώς το άθλημα που όλοι αγαπάμε έπιασε… πάτο, αλλά την ίδια στιγμή πλέον είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος για να πάρει και πάλι την ανιούσα, με τους υπεύθυνους που το έφτασαν μέχρι εδώ να απολογούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

[390542] ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΟΚ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΟΚEurokinissi Sports

Η ελληνική κοινωνία (φίλαθλη και μη) παρακολουθεί άφωνη τις εξελίξεις. Τις καταιγιστικές εξελίξεις. Από τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν νωρίς το μεσημέρι για τους Λιόλιο, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κορομηλά, Πηλοίδη και Μαυραγάνη, μέχρι τις 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην διαιτητή.

Ακολούθησαν οι εικόνες της προσαγωγής της Βάσως Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ, που παραπέμπουν σε άλλες υποθέσεις και άλλες εποχές (μετά τη σύλληψη της στο αεροδρόμιο) και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Οι έξι συλληφθέντες που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο θα διανυκτερεύσουν απόψε στη ΓΑΔΑ και αύριο νωρίς το πρωί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα στην Ευελπίδων, με το πιθανότερο σενάριο να παίρνουν προθεσμία για να απολογηθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Λιόλιος

Το ελληνικό, μπάσκετ, δυστυχώς βιώνει την πιο δύσκολη και την πιο ντροπιαστική στιγμή του. Οι άνθρωποι που πήραν “ετσιθελικά” τις τύχες του στα χέρια τους όχι μόνο δεν έκαναν πραγματικότητα όσα υποσχέθηκαν και όσα ευαγγελιζόντουσαν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να το φέρουν στην απόλυτη εξαθλίωση και να γίνει περίγελος σε όλη την Ευρώπη.

Άραγε μια τέτοια ημέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να αισθάνεται δικαίωση; Βλέποντας από τη μία να δικαιώνεται και πάλι; Να βλέπει όλους αυτούς που τον φώναζαν “τρελό”, “υπερβολικό”, γραφικό” και όλα τα σχετικά να αποδέχονται ότι τελικά είχε δίκιο και όντως κάτι πολύ… σάπιο λυμαινόταν τον χώρο του αθλήματος που αγαπάμε; Βλέποντας αυτά σίγουρα αισθάνεται δικαιωμένος. Όπως και στην περίπτωση του Τζόρντι Μπερτομέου, έτσι και τώρα.

Την ίδια ώρα όμως βλέπει το άθλημα στο οποίο επενδύει κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια να μικραίνει, να χάνει το κύρος, την αίγλη του και το πρεστίζ του επειδή παράγοντες “αλεξιπτωτιστές” μπήκαν σε αυτό για να εξυπηρετήσουν προσωπικές ατζέντες και για να ασκήσουν μικροπολιτική.

Όμως και αυτούς ο Γιαννακόπουλος τους έστειλε σπίτι τους…

Και ακόμα είναι μόνο η αρχή…

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