Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

Έξι πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ βρίσκονται στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης, καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί στημένων αγώνων, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που κατέχει και θέση ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ καθώς επίσης και ακόμη τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν αύριο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιόν του.

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