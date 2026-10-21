Βαγγέλης Λιόλιος: Η καταγγελία που έφερε τη σύλληψη του – Καταθέσεις για στημένους αγώνες

Snapshot Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026 οδήγησε στην αποκάλυψη υπόθεσης χειραγώγησης αγώνων και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Οκτώ μάρτυρες έχουν καταθέσει για στημένους αγώνες, με δύο να διαθέτουν άμεση γνώση και να έχουν καταθέσει αυτοβούλως χωρίς να αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα και υλικό που αφορούν χειραγώγηση αγώνων από τα εφηβικά μέχρι τα πρωταθλήματα της Α1, με το χρονικό πλαίσιο από το 2016 έως το 2026.

Εξετάζονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας διεξαχθείς στο εξωτερικό.

Στη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε χρηματικό ποσό 800.000 ευρώ σε έναν από τους εμπλεκόμενους. Snapshot powered by AI

Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης, θέτοντας στο επίκεντρο τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Καταθέσεις «βόμβα» για στημένους αγώνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια ακολούθησαν καταγγελίες και καταθέσεις συνολικά οκτώ μαρτύρων, με δύο εξ αυτών να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φέρονται να διαθέτουν άμεση γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές, προκειμένου να καταγγείλουν όσα γνώριζαν για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες στον χώρο του μπάσκετ.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπέμπει σε χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από τα εφηβικά και τα σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1. Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2016 έως και το 2026.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, για το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επαρκής δικαιολόγηση.