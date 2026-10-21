Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν περί τα €820.000 σε σπίτι εμπλεκόμενου διαιτητή

Snapshot Συνελήφθη ο πρό της ΕΟΚ Βαγγέ Λιόλιος για σκάνδαλο στημένων αγώνων μπάσκετ.

Σε σπίτι διαιτητή βρέθηκαν περί τα 820.000 ευρώ, ποσό που δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Έξι άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο αθλητικής νομοθεσίας.

Η έρευνα αφορά χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ πρώτης και άλλων κατηγοριών σε βάθος πενταετίας.

Ήδη έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, μεταξύ αυτών συνεργάτης του Λιόλιου και μία διαιτητής. Snapshot powered by AI

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ, μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου για το σκάνδαλο με στημένους αγώνες καλαθοσφαίρισης. Για την ίδια υπόθεση, κατά πληροφορίες έχουν εκδοθεί πέντε ακόμη εντάλματα σύλληψης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σπίτι εμπλεκόμενου στην υπόθεση διαιτητή, στην επαρχία εντοπίστηκαν περί τα 820.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Στημένοι αγώνες, δωροδοκία, δωροληψία

Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Ήδη, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ και ακόμη τρία άτομα, έχοντας οδηγηθεί ήδη στη ΓΑΔΑ. Στο πλαίσιο των ενταλμάτων που εκδόθηκαν αναζητούνται άλλοι δύο, ένας συνεργάτης του Λιόλιου και μία διαιτητής.

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