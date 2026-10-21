Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποιους αφορούν τα υπόλοιπα 5 εντάλματα σύλληψης

Snapshot Ο πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων και δωροδοκίας.

Η υπόθεση αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων πρώτης κατηγορίας μπάσκετ και άλλων κατηγοριών σε διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Εκτός από τον Λιόλιο, κατηγορούνται τρεις διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής με θέση ειδικού συμβούλου και ένας επιχειρηματίας πρώην αθλητής.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται μηνύματα, καταθέσεις και καταγγελίες, ενώ βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις σε ανακριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης. Snapshot powered by AI

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας

Μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, εκτός του πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, είναι τρεις διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που κατέχει και θέση ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν αύριο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιόν του.

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Με ανάρτηση στο instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ με τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου και μελών του ΔΣ της ΕΟΚ.

Αναλυτικά ανέφερε: «Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας από τις αρχές, να λασπολογούν, να μειώνουν τις νίκες μας, τα πρωταθλήματά μας, να φεύγουν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν και βγαίνουν ακόμα. Και κάτι άσχετο, τις τράπεζες τα γύρω-γύρω τα βγάζετε και βάζετε λαστιχάκια; Ή αποδεικνύονται και από πού προερχόντουσαν; Απορία ενός ζαλισμένου Αθηναίου».

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