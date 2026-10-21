Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι 3

Snapshot Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιλιο, και άλλα μέλη της Ομοσπονδίας.

Η εξέλιξη προκύπτει από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για σοβαρές καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ.

Η έρευνα αφορά σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με το ελληνικό μπάσκετ και εμπλέκει κορυφαία στελέχη της ΕΟΚ. Snapshot powered by AI

Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και ακόμη 5 μέλη της Ομοσπονδίας φέρεται να έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα για σοβαρές καταγγελίες που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τέσσερις συνολικά συλλήψεις, ενώ κατά τις ίδιες πηγές έχει συλληφθεί και ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιόλιος. Κατά τις ίδιες πηγές αναζητούνται στα πλαίσια του εντάλματος, μία διαιτητής και ένας επιχειρηματίας, συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου

Η σύλληψη Λιόλιου αναμένεται να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ.

Ποιοι εμπλέκονται στην υπόθεση – Πώς ξεκίνησε η διερεύνηση

Μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που κατέχει και θέση ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν αύριο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιόν του.

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