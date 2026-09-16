Το θέατρο του παραλόγου από τον Λιόλιο στην απολογιστική συνέντευξη

Μια συνέντευξη Τύπου που η φίλαθλη γνώμη περίμενε για χρόνια. Από το τέλος του πρώτου χρόνου της θητείας του Βαγγέλη Λιόλιου, όταν είχε πει το αμίμητο πως δε θα άφηνε κανένα παιδί να κλάψει λόγω διαιτησίας.

Από εκείνη τη συνέντευξη Τύπου που κατά… σύμπτωση είχε προγραμματιστεί για να απαντήσει ο Βαγγέλης Λιόλιος για τα σκάνδαλα για τα οποία τον κατηγορούσαν εκείνη την εποχή.

Όπως και σήμερα… Τελικά, αποδείχθηκε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε δίκιο όλα αυτά τα χρόνια που δε μιλούσε. Καλύτερα να συνέχιζε να μη μιλάει. Γιατί μετά από μια συνέντευξη Τύπου (που ξεσήκωσε αντιδράσεις τόσο από τον ΠΣΑΤ, όσο και από την ΕΣΗΕΑ) που διήρκησε 2.5 ώρες, ο πρόεδρος της ΕOΚ κατάφερε να μην πει τίποτα. Κατάφερε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Σε όλα τα θέματα.

Το ελληνικό μπάσκετ μαστίζεται από προβλήματα και σκάνδαλα. Αποφάσεις της ΕΕΑ για τον ίδιο και τη δράση του, σκάνδαλα στον χώρο της διαιτησίας, ανύπαρκτη εξέλιξη του αναπτυξιακού προγράμματος, προβλήματα και αποτυχίες της «επίσημης αγαπημένης». Και για όλα αυτά, μετά από 2,5 ώρες, ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν είπε τίποτα. Τίποτα απολύτως.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος τα βλέπει όλα ωραία. Έκανε λόγο για μια βελτιωμένη επαγγελματική διαιτησία, για αύξηση των εσόδων από τις χορηγίες και για μία ακόμα φορά ξεκαθάρισε πως όλες οι κατηγορίες που τον βαραίνουν θα «πέσουν» το επόμενο διάστημα και κάποιοι θα έχουν… πρόβλημα.

Χωρίς όμως να επιχειρηματολογήσει, χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Παρά μόνο αρκέστηκε να πει ότι «Είμαι ο μέντορας πολλών ομάδων και συμβουλεύω πολλές ομάδες, μία εξ αυτών και ο Προμηθέας, στον οποίο μπορούσα να είμαι πρόεδρος, αλλά επέλεξα να μην είμαι».

Ο αρχικός μονόλογος του Βαγγέλη Λιόλιου:

«Καλησπέρα και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χαρά μου να είμαι ανάμεσά σας. Πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που δίνω συνέντευξη. Το νιώθω να το κάνω προς τον κόσμο. Πριν 5 χρόνια μπορεί να έγινε η προεδρική διαδικασία και να με επέλεξαν τα σωματεία ως πρόεδρο της ΕΟΚ και μετά από 3 χρόνια η δεύτερη εκλογή μου, αλλά υπήρχε ενότητα. Σε αυτό το διάστημα επικοινωνώ με τα σωματεία αλλά το μπάσκετ απευθύνεται στους φιλάθλους. Νιώθω την ανάγκη, όπως την πρώτη μέρα μίλησε στους φιλάθλους και είπα το πρόγραμμα αυτής τη διοίκησης είναι να κάνει αυτά τα πράγματα έχοντας ένα πλάνο 8ετίας. Κάπου στο μεσοδιάστημα πρέπει να απευθυνώ πάλι στους φιλάθλους, να κάνω αυτοκριτική, έναν απολογισμό. Δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι, ότι είστε μαζί μου σήμερα, έγκριτοι δημοσιογράφοι, καλύπτετε μέρος των Μέσων, θα με βοηθήσει να αναπτύξω την σκέψη μου. Είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες στον χώρο. Δεν θα μπορούσε να διαλέξουμε ούτε έναν ούτε 30. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε, στην ενημέρωση των φιλάθλων, είναι καίρια. Είναι έλλειμα που δεν έχουμε ανάμεσά μας γυναίκα και η ευθύνη είναι δικιά μου. Χθες ήμουν στην Θεσσαλονίκη και εκεί συνάντησα τον Γιώργο, είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ μαζί μας, δίνει έναν τόνο της συμπρωτεύουσας εδώ. Το μπάσκετ εκεί θα βγει μπροστά σε λίγα χρόνια. Όπως ήταν, ξαναέρχεται».

«Θα κάνω μία σύντομη αναφορά στα όσα έχουμε κάνει και σε όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε. Απευθύνομαι στους φιλάθλους και θα μιλήσω στην καρδιά του Έλληνα φιλάθλου που στηρίζει το μπάσκετ. Ένας στόχος ήταν η οργανωτική δομή. Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν από την οργάνωση της Ομοσπονδίας, γιατί αυτή βοηθάει το άθλημα να εξελιχθεί. 21-26. Αυτά τα 5 χρόνια, βλέποντας το τι παραλάβαμε το 21 ως δομή και πώς είναι τώρα είναι η μέρα με τη νύχτα. Έχουν αλλάξει οι εποχές και εμείς ακολουθήσαμε. Η Ομοσπονδίες ήταν προεδροκεντρικές, ένας άνθρωπος να καθορίζει τα πάντα. Λάθος. Λάθος. Στόχος ήταν η Ομοσπονδία να μεταλλαχθεί σε οργανωτική δομή. Υπάρχουν δομές, γίνονται πρότζεκτ. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει κατά 18 χρόνια σε όσους δουλεύουν στην Ομοσπονδία. Μέσα από τις προσκλήσεις ενδιαφέροντων κατά 90% είναι πτυχιούχοι. Η διοίκηση έχει μία χρονική διάρκεια και ένα 85% αυτών των εργαζομένων δεν δεσμεύονται αν αλλάξει η διοίκηση, ο επόμενος να πει ότι θέλουμε να αλλάξουμε οργανωτική δομή. Οργανωτικά έχει γίνει ένα θαύμα. Είμαι χαρούμενος και περήφανος. Αυτό να γίνει και σε όλες τις Ενώσεις τα επόμενα 3 χρόνια. Θα βοηθήσουμε τις Ενώσεις να το κάνουν και να βοηθήσουν τα σωματεία».

«Οικονομικά βρήκαμε αρκετά χρέη στην Ομοσπονδία, πολλές Ομοσπονδίες είχαν. Ένας προϋπολογισμός εσόδων που είχαμε ήταν 3.800.000. Από αυτά οι χορηγίες ήταν γύρω στις 850.000 και τώρα είναι 7,5 εκατομμύρια. Η βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας είναι κλεισμένη μέχρι το 2030. Η αγορά έχει δώσει μία έγκριση ότι τα πράγματα γίνονται σωστά. Στην αρχή που ήταν τραγικά, με χρέη και χωρίς εμπιστοσύνη, είχα πει το 21 ότι ήταν ένα αεροπλάνο που έπεφτε. Τώρα είναι ένα αεροπλάνο που έχει απογειωθεί. Έχει ανέβει τόσο ψηλά που θέλει προσοχή μην έχουμε απώλεια στήριξης τα επόμενα χρόνια. Έχει απογειωθεί το μπάσκετ. Όχι εξαιτίας μας, αλλά έχουμε βάλει το λιθαράκι μας».

«Υπήρχε εκτόξευση στις χορηγίες. Την πρώτη χρονιά πουλήσαμε τον εαυτό μας και υποσχεθήκαμε πράγματα. Αφού τα κάναμε, οι ίδιοι οι χορηγοί επέστρεψαν. Είχαμε πληθώρα χορηγών πριν από έναν χρόνο με καλύτερα νούμερα όταν τελείωσαν οι συμβάσεις. Το 75% των εσόδων είναι από την αγορά, το 25% από κρατική χρηματοδότηση. Εξασφαλισμένο μέχρι το 2030. Έτσι, έχουμε ανθρώπινο δυναμικό πυο δεν υπήρχε πριν να τρέξουν τα πρότζεκτ. Με την βοήθεια όλων, ομάδων, αθλητών, προπονητών, δημοσιογράφων να εκτοξευθεί».

«Οικονομικά και οργανωτικά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και είμαστε πάνω από το 100%. Μας έχουν έρθει πρόστιμα από το παρελθόν, μας ήρθε πρόστιμο 700 χιλιάδων από ελέγχους προ 12ετίας. Είναι μια συνέχεια και οφείλουμε να έχουμε συνέχεια. Πρέπει και οι φίλαθλοι να ενημερωθούν πώς προχωράμε».

«Τα χρέη έχουν ρυθμιστεί ή αποπληρωθεί. Μας έχουν έρθει πρόστιμα από το παρελθόν. Είχαμε 700.000 από ελέγχους προ 12ετιας. Είναι μία συνέχεια η Ομοσπονδία, να την αποδεχόμαστε. Το καλύψαμε. Πρέπει και οι φίλαθλοι να ενημερωθούν. Το ’21 αυτό που έβλεπα ήταν ότι το 34% των εσόδων πήγαινε σε μισθοδοσίες. Όλες οι Ομοσπονδίες πρέπει να έχουν ορκωτούς λογιστές. Εμείς το κάναμε από το ’21 και να ελέγχουν τα τιμολόγια».

«Μπάσκετ γυναικών. Ήταν άλλος κόσμος και αυτός. Ήταν ένα μη πρωτάθλημα το 21 η Α1 και η Α2 κατέρρεε. Έχει εκτοξευθεί, η ομάδες προχωράνε στην Ευρώπη, η Α2 έχει γίνει πολύ ελκυστική. Και αυτό μας έχει βοηθήσει να δείξουμε στον κόσμο ότι στηρίζουμε και αγαπάμε το γυναικείο μπάσκετ. Στο Ευρωμπάσκετ πέρσι ήταν ένα γεμάτο γήπεδο και ήταν εντυπωσιακό ότι σπάσαμε ρεκόρ θεατών. Το αγάπησε ο κόσμος, ένα άθλημα που δεν το γνώριζε πριν».

«3χ3. Ποντάραμε σε αυτό. Είναι μία επανάσταση στον κόσμο. Είπαμε με ένα πλάνο 8ετίας θα το υλοποιήσουμε. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλος χορηγός που το έχει αγκαλιάσει. Διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργούμε την Εθνική που στόχος είναι να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 21 δεν υπήρχε κάτι τέτοιο».

«Ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα με χαρτί και μολύβι. Ένας κόσμος που έχει αλλάξει, γιατί άλλαξε η κοινωνία. Δεν γίνεται όλα να γίνονται από το κινητό αλλά όχι το μπάσκετ. Όλοι οι αθλητές, οι ομάδες επικοινωνούν μέσα από μία ψηφιακή διαδικασία. Τώρα έχει ξεχαστεί το τηλέφωνο, υπάρχουν αιτήματα που τα απαντάμε. Πριν από 3 μήνες απαντήθηκαν σε 1 μήνα 6.000 αιτήματα. Ετησίως 37.000 αιτήματα. Χωρίς τηλέφωνο. Σε πόσο χρόνο; Μέσος όρος απάντησης 35 ώρες. Όλα θα είναι μέσω ΑΙ στο μέλλον. Θα έχουμε χρόνο και ταχύτητα».

«Το Μητρώο μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ποιοι είμαστε και τι πολιτική να κάνουμε σε όλη την ομάδα. Οι φίλαθλοι αγωνιούν για την Α1 και τις μεγάλες ομάδες. Το μπάσκετ είναι 900 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Να το στηρίζουμε. Κάθε νησί, κάθε περιοχή θέλει δική της πολιτική για να εξελιχθεί. Στις Α1 Γυναικών υπάρχουν τόσες ομάδες από την επαρχία. Υπήρχε ένα πλάνο στήριξης. Άλλες οι ανάγκες. Το μπάσκετ ξεπετιέται. Την πληροφορία την έδωσε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας».

«Έχουμε ηλεκτρονικά φύλλα αγώνων. Σε λίγο θα είναι όλοι οι αγώνες σε έναν χρόνο στην πλατφόρμα της ΕΟΚ και θα βλέπουν οι πάντες τους πάντες. Αυτό έγινε βήμα-βήμα. Οι παράγοντες έχουν μάθει σε αυτό που βολεύονται. Βλέπουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης του μπάσκετ. Έχουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Πρέπει να τα χωνεύουν όλοι σιγά σιγά. Όταν κάτι γίνεται ψηφιακά γλιτώνεις χρόνο, χρήμα και διαφάνεια. Διαφάνεια στο τι γίνεται. Οι κανόνες είναι κανόνες για όλους».

«Το ’21 το αναπτυξιακό ήταν 0. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Υπάρχει ένα κενό που μεταφέρεται και μας ακολουθεί. Το νιώθουμε στην Εθνική. Έχουμε κάνει ενέργειες να βοηθήσουμε τα σωματεία. Τα σωματεία και οι αθλητές είναι επαγγελματικά, τα ενδιάμεσα και τα ερασιτεχνικά. Όλα τα στηρίζουμε με διαφορετικές ανάγκες. Από το 0 σπαταλάμε 4 εκατομμύρια για το αναπτυξιακό. Βρεθήκαν από τους χορηγούς. Ρίχνουμε εκεί τα χρήματα για να μην μας ακολουθεί το κενό. Υπάρχουν νέοι αθλητές που θα πάνε στην Εθνική. Υπάρχουν φουρνιές κι φουρνιές. Βγαίνουν παιδιά, τα ξέρουμε. Έχουν βγει από αναπτυξιακά. Έχουμε εξαιρετική φουρνιά. Η Εθνική έχει ένα κενό. Θα μας ακολουθεί. Πιέζουμε ώστε να φέρουμε νέα παιδιά και να βοηθήσουμε. Το αναπτυξιακό έχει πολλούς στόχους. Να βοηθάς τα σωματεία, να χαίρονται και να προχωρούν τα παιδιά»

«Τα παιδιά που είναι 11 χρονών και κάτω, η Ομοσπονδία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί τους. Παίζουν αγώνες τώρα. Η Ομοσπονδία έχει πάρει δύο βραβεία από την FIBA Europe για την δουλειά που κάνει στα σχολεία. Κάτι έρχεται. Θα το δει ο επόμενος πρόεδρος. Τον σπόρο που ρίχνεις να τον γεύεται ο επόμενος. Θα φανεί το αποτέλεσμα σε κάποια χρόνια. Είμαι χαρούμενος που οι επόμενες γενιές έρχονται και το βλέπουμε».

«Εθνικές ομάδες. Θα μιλήσω για του άντρες. Οι Κ20 είναι νούμερο 2 στην κατάταξη πίσω από την Γαλλία. Μετάλλια το 23-24, είμαι χαρούμενος. Τα κέρδισαν τα παιδιά. Άντρες. Εθνική Ανδρών. 2022. Εκεί χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία να έχουμε μετάλλιο και ίσως τρόπαιο. Μερικές φορές ένα σουτ αλλάζει τα πάντα. Από εκείνη την ήττα από την Γερμανία, η Γερμανία εκτοξεύτηκε. Ακόμα θυμάμαι το 2ο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Το πήρε η Ισπανία. Στους μεταξύ μας αγώνες είχαμε μία υπεροχή. 23. Μία χρονιά με πολλούς τραυματισμούς, ο Γιάννης έλειπε από το χειρουργείο. Πήγαμε παγκόσμιο αλλά δεν ήταν καλή χρονιά. Ένα προολυμπιακό στην Αθήνα που μας έκανε περήφανους. Πήγαμε στην 8αδα στην Ολυμπιάδα και πέρσι μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο. Μεγάλη περηφάνεια. Προσπαθούμε, ο στόχος είναι η ομάδα να είναι στο Παγκόσμιο. Πιστεύω θα είμαστε. Να πάμε και στους Ολυμπιακούς. Θέλουμε να τα πάμε καλά στο Ευρωμπάσκετ».

«Εθνική Γυναικών. Στο παρατρίχα στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ δεν προχωρήσαμε. Νέα πρόκληση να προκριθούμε και να έχουμε συνέχεια στις διοργανώσεις. Θυμάμαι στο ’22 και είχαμε προκριθεί στο Παγκόσμιο για το 23, η Τουρκία είχε αποκλειστεί και μετά γάζωσε. Μία αποτυχία βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Πάντα κάνω κριτική, αυτοκριτική, κοιτάζω τα λάθη. Αυτός που δε κάνει λάθη είναι αυτός που δε κάνει τίποτα. Δεδομένο ότι όταν ενεργείς παντού, από τα 10 τα 4 θα είναι λάθος. Να τα καταλαβαίνεις και να τα διορθώνεις. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη στην Ομοσπονδία. Έχω πάρει ευθύνες και μου αναλογούν ευθύνες. Τελευταία είχαμε μία κακή εμφάνιση στο Παράθυρο και είναι προσωπική ευθύνη αυτό που έχει γίνει. Που δεν είχαμε καλή παρουσία. Όταν δεν πάνε καλά, την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν πάμε καλά, οι παίκτες και οι προπονητές. Η διοίκηση πρέπει να είναι εκεί όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να παίρνει την ευθύνη. Εκεί ήταν η ευθύνη σε αυτό. Θα είμαστε στο Παγκόσμιο. Η Ελλάδα με κάποιο τρόπο, στην τελευταία στιγμή μας δίνει κίνητρο όταν ακούμε διάφορα. Εμένα μου δίνει κίνητρο όταν κάποιος μου λέει ότι δεν θα το καταφέρω. Προσπαθούσα. Θέλω να εξηγήσω ότι στην Ομοσπονδία έχουν γίνει ενέργειες άλλες σωστές άλλες λάθος. Να καταλαβαίνουμε τα λάθη και να προχωράμε. Θέλουμε να προχωρήσει η Εθνική στο Παγκόσμιο. Θα παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες. Έχουμε εξαιρετικό προπονητή, σταφ και παίκτες. Να προχωρήσουμε και να πάμε καλά στο Παγκόσμιο».

«Στόχος να πάει η Εθνική Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ. Στο αναπτυξιακό περισσότερες δυνάμεις. Υπάρχουν ομάδες που πριν 10 χρόνια δεν υπήρχαν. Είναι ωραίο να υπάρχει ανταγωνισμός. Οι αντίπαλοι σε κάνουν πιο δυνατό. Να προσέξουμε την ύπαρξη του ερασιτεχνικού σωματείου που απειλείται. Να το καταλάβουν οι φίλαθλοι και να το προστατέψουν. Αν χάσουμε ένα παιδί που δεν μπορεί να παίξει γιατί θα κλείσει το σωματείο, έχουμε χαθεί. Τα επόμενα 3 χρόνια θέλουμε αυτό που έγινε στις εθνικές κατηγορίες να γίνει στα τοπικά πρωταθλήματα και τις ενώσεις. Μη ξεχνάμε ότι στις εθνικές κατηγορίες, αφήνω την Α1 Γυναικών που από εκεί που δεν υπήρχε, υπάρχει. Δείτε τώρα την Elite League, πρωταθληματάρα. Κάθε χρόνο ρωτάμε τα σωματεία για την άποψή τους. Ποιο πρωτάθλημα είναι το πιο συναρπαστικό; Η Elite κατά 52%. Πλέον θα λένε η GBL. Αυτό κάτι σημαίνει όμως. Γιατί δώσαμε βοήθεια».

«Διαιτησία. Κάνει τζιζ πάντα αυτό το θέμα. Θα μιλήσω με νούμερα. Το 21 για να προχωρήσεις έπρεπε να έχεις συγκεκριμένη επετηρίδα. Αυτό σταμάτησε. Είχαμε 3 διαιτητές σε BCL και Ευρωλίγκα και τώρα 7. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών είναι 8 χρόνια μικρότερος. Οι διαιτητές στην BCL είναι κατά 8 χρόνια νεότεροι. Συνεχής εκπαίδευση σε αυτούς τους διαιτητές. Μπορούν να γίνουν παραπάνω πράγματα; Εννοείται ότι θα γίνουν. Οι διαιτητές είναι κομμάτι του παιχνιδιού όπως οι προπονητές, οι παίκτες και οι παράγοντες. Ρίχνουμε πολύ βάρος στο ποιος είναι διαιτητής. Όχι να μην κρίνουμε, αλλά να βλέπουμε και με τα παπούτσια του άλλου. Θα κριθούν οι πάντες. Μου λένε γιατί πήγες στην Ομοσπονδία, είσαι τρελός; Ναι είναι η απάντηση»

Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Λιόλιος δέχθηκε ερωτήσεις από τους μόλις 6 δημοσιογράφους που ο ίδιος επέλεξε να δώσουν το παρών.

Για το πόρισμα της ΕΕΑ: «Θα το πω όσο πιο κωδικοποιημένα και ξεκάθαρα μπορώ. Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Για αυτό και δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης ότι μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ ή στο ΔΣ και σε ένα σωματείο. Και μέτοχος και πρόεδρος. Έχω δικαίωμα να είμαι. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα ή να μην έχω μετοχές. Ο Προμηθέας ήταν πάντα το παιδί μου. Πρέπει να μεγαλώσει και να πάει στα χέρια άλλων. Είμαι χαρούμενος και περήφανος για όσα έχουν γίνει εκεί. Αλλά εγώ είχα άλλο σκοπό να κάνω τότε. Αυτό που μπόρεσα ως παράγοντας στον Προμηθέα να βοηθήσω και τις άλλες ομάδες. Τα εθνικά πρωταθλήματα και οι ομάδες έγιναν δια μαγείας; Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με όλες τις ομάδες, τους παράγοντες, μάνατζερ. Για να εξελιχθούν. Θα είχα χρόνο να ασχολούμαι με μία ομάδα; Για αυτό δεν ήμουν εκεί. Δεν είχα τον χρόνο. Δεν μπορώ να έχω τόσα καρπούζια. Άνθρωπος είμαι. Στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω; Τουλάχιστον με τις 700 μιλάω. Γιατί; Αυτός είναι ο ρόλος μου. Πρέπει να παίρνεις χεράκι τις ομάδες και να τις βοηθάει. Δεν είμαι ο καλύτερος μέντορας αλλά έχω εμπειρία. Ο νόμος μου το έδινε, εγώ δεν ήθελα να είμαι. Είναι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι. Αυτό έχει συμβεί. Και ξαφνικά, εδώ και 2 μήνες η ΕΕΑ, την οποία σέβομαι, είναι θεσμός, τα μέλη τα έχει προτείνει ο Υπουργός, έχουν ψηφιστεί, με ρωτάει αν είμαι πρόεδρος. Έχω το δικαίωμα να είμαι, επιλογή μου να μην είμαι. Γιατί το ρωτάτε; Στο πόρισμα, από τα 7 μέλη τα 4 ψήφισαν. Διαφώνησαν τα υπόλοιπα 3. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Τους λέω δώστε μου το σκεπτικό. Δε το έδιναν, έστειλα εξώδικο. Έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη. Θα φανούν όλα. Θα πέσουν όλα κάτω. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει; Ποιος θα την πάρει; Θα πουν τα μέλη της επιτροπής κάναμε λάθος; Θα παρέμβει ο υπουργός; Με ποια κριτήρια τα επέλεξε; Δεν θα μιλήσω αν δε δω. θα πέσουν όλα. Αφού πέσουν, την πολιτική ευθύνη; Ότι κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους, φίλους μου, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη; Θα ήθελα να δω κάποιον να λέει συγγνώμη, λάθος. Στο πόρισμα μου καταλογίζουν ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι λάθος, το φυσικό πρόσωπο δεν έχει ποτέ. Ο νόμος το λέει. Ακόμα και εκεί βιάστηκαν. Θα φανούν όλα. Έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, σέβομαι τους θεσμούς. Τα πρόσωπα που είναι σε αυτούς είναι και στην κρίση του κόσμου».

Για αν ο θεσμικός του ρόλος έχει επηρεαστεί από προσωπικές σχέσεις: «Ναι. Αρχικά, το βράδυ σκέφτομαι πάντα, κριτικάρω τι έχω κάνει σωστά ή λάθος. Σημαντικό να ακούς όσους κάνουν κριτική. Μου αρέσει, την ακούω. Δεν μου αρέσει η λάσπη. Όταν πήγαινα για πρόεδρος ήξερα τι θα συμβεί. Το είχα αποφασίσει. Θυμάμαι στο πρώτο ΔΣ ότι τους λέω θα σας πουν αυτά τα πράγματα. Στην αρχή, όλοι με κοίταζαν περίεργα, τι ήρθε αυτός να κάνει εδώ. Είχα ένα πλάνο 8ετίας. Ήξερα γιατί ήρθα. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν μου αρέσει να κρίνω και να μην παίρνω θέση. Οι Έλληνες κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση. Μπες και πάρε την φθορά του ονόματος αλλά κάνε πράξη. Αυτή την ανάγκη ένιωσα. Δεν μου άρεσαν πράγματα. Ποια είναι η θέση σου λέω; Πήρα το δισάκι μου στον ώμο, γύρισα την Ελλάδα, μίλησα στα σωματεία και είπα θα προχωρήσω μπροστά, δεν θα κοιτάξω προσωπικό κόστος. Είμαι τρελός. Δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να μην κάνουμε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου, το μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για εμένα, αλλά ο επόμενος να βρει καλύτερο τοπίο. Έχω μετανιώσει ότι δεν συμπεριφέρθηκα σωστά σε κάποιον. Δεν θα πω σε ποιον. Δεν είναι εν ζωή».

Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι και το μεγαλύτερό του λάθος: «Αν είναι πολλά τα λάθη, πώς να διαλέξεις το μεγαλύτερο; Ίσως έχω κάνει και λάθη που δεν ξέρω. Μου τα λένε, άλλα τα δέχομαι άλλα όχι, ίσως τα κατανοήσω καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Πρέπει να βάλουμε την σημαντικότητα. Μπορεί να κάνεις επιλογές συνεργατών, πώς εμπιστεύεσαι, πώς δίνεις αρμοδιότητες, πώς μιλάς σε ανθρώπους. Έχω κάνει ανθρώπινα λάθη. Είναι του χαρακτήρα μου. Είμαι απόλυτος σε αρκετά πράγματα. Λάθος του χαρακτήρα μου. Αλλά για να καταφέρεις πράγματα, πρέπει να είσαι σε κάποια απόλυτος.

Έκανα λάθος στο ξεκίνημα στην Εθνική Ελλάδα. Εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Εκ των υστέρων δεν ήταν. Το μυαλό μου ήταν στον Βασίλη Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Αν ξαναζούσα το ’21 θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί να έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Το θεωρώ και αυτό ευθύνη μου. Τον Βασίλη τον εκτιμώ πολύ. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Είναι η Εθνική ομάδα. Μόνος σε αυτόν κυλάει αυτό το αίμα. Respect».

Για το αν έχει σκεφτεί πώς μπορεί να λύσει την όποια αντιπάθεια έχει δημιουργήσει η ενασχόλησή του με τον Προμηθέα και τα όσα έχουν γίνει εξαιτίας της: «Μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Θα πρέπει να φανούν ότι είναι έτσι τα πράγματα για να τιμωρηθεί ο Προμηθέας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα φανεί αυτό. Όταν βγει ότι αυτό δεν ισχύει, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την πάρει; Ποιος θα έρθει να πει συγγνώμη, δεν ισχύει αυτό; Να ξανασχοληθώ για να μην έχει προβλήματα; Δεν γίνεται. Όσο ήμουν από την πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας έβλεπα πως εξελίσσονταν τα πράγματα και δεν μου αρέσαν. Όπως δεν άρεσαν στις περισσότερες ομάδες. Ήρθα, μίλησα με τα σωματεία και έκοψα ένα σύστημα 40 ετών. Με προσωπική φθορά. Εξαρτήσεων, ελέγχων. Τα πάντα. Για τους διαιτητές μιλάω. Μουδιάσανε. Αυτοί που δεν του άρεσε αυτό που έγινε, που ένιωθαν σαν σπίτι την Ομοσπονδία, ξεκίνησαν να ρίχνουν λάσπη. Μία ομάδα με φάκελο έλεγε εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ. Πήγα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Κενός. Δεν υπήρχε. Είπαμε και μία κουβέντα παραπάνω. Με βγάζανε σε κάτι ίνσταγκραμ και έβγαλε με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Δεν φωνάζω αλλά κρατάω τα δικαιώματά μου. Έχω την απάντηση με το εξώδικο. Μου είπε δεν ήμουν εγώ, χάκερ ήταν. Όταν με έβριζε ήταν αυτός, όταν του μίλησα ήταν χάκερ. Το έχω ακόμα. Αυτό συνεχιζόταν γιατί τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Όταν έγιναν οι εκλογές είχα πόλεμο για να μην βγω. Voucher στις ομάδες κτλ. Από το 55% πήγα στο 80% και οι ομάδες είπαν μπασκετικά καθάρισέ το όλο, λέει πρέπει να βάλουμε άλλα μέσα. Μόνο μέτωπο, Λιόλιος, λάσπη. Δεν με πειράζει. Με λάθος άνθρωπο τα βάλανε. Δεν με απειλεί ούτε εκφοβισμός, ούτε εξαγορά. Αυτή την εντολή την έδωσαν τα σωματεία. Δεν κάνω ό,τι γουστάρω, αλλά ό,τι ζητάνε τα σωματεία. Μου λένε μην κάνεις πίσω, μη φύγεις. Εγώ να φύγω; Λάθος κάνατε. Μπορεί όλα αυτά που έχω πει να έχουν γίνει, αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θα καθαρίσει. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε ακούσει να μιλάω, να φωνάζω; Όταν φεύγει το μπάσκετ μπροστά ένα 10-20% θέλει να μείνει στο παρελθόν. Αν μείνεις σε αυτό, χάθηκες. Μοιραία θα εξαφανιστούν επειδή το μπάσκετ φεύγει μπροστά. Έχετε δει την GBL; Πρωταθληματάρα. ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ έχουν δυναμωθεί και έρχονται. Δεν νιώθω ευθύνη πιστεύετε να προστατευτούν οι ομάδες; Στο μυαλό μου είναι τι θα κάνει ο Προμηθέας; Κάνετε λάθος, με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Αν θεωρεί κανείς ότι μου δημιουργεί πρόβλημα αυτό, δεν με ξέρει καλά. Δεν απειλούμαι, δεν εκβιάζομαι από κανέναν γιατί δεν είμαι μόνος. Έχω μαζί τους φιλάθλους και αυτούς που με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα. Δεν θα τους προδώσω».

Για το ότι ευνόησε τον Προμηθέα και το τι περιμένει για την πολιτική ευθύνη: «Δεν λέει αυτό το πόρισμα, ότι ευνόησα τον Προμηθέα. Κάποια σάιτ άλλαξαν τον τίτλο και ο κόσμος μόνο αυτό διαβάζει. Δεν λέει αυτό το πόρισμα, γιατί δεν μπορεί να το λέει. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πουθενά δεν το λέει. Εγώ ξαναλέω ότι υπάρχει μία απόφαση από 4 μέλη. Δεν θα ασχοληθώ με ποια ήταν αυτά τα μέλη ή τι γράφτηκε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Είπα ότι ό,τι κρίνει κάποιος ως φυσικό πρόσωπο, γιατί δεν με έκρινε ως πρόεδρος της ΕΟΚ, δεν μου ήρθε στο μέιλ της ΕΟΚ αλλά στο προσωπικό. Εγώ είπα ότι σε αυτό το πόρισμα που κάποιος λέει κάτι πάω στο δικαστήριο να πω είναι έτσι; Έχει δίκιο; Άλλο επιτροπή με ανθρώπους που όρισε ο υπουργός με όποιον τρόπο, αυτός έχει την πολιτική ευθύνη της επιτροπής και άλλο η δικαιοσύνη. Εδώ με κατηγορούν για κάτι εμένα και άλλους που σέβομαι και γνωρίζω για πράγματα που δεν υπάρχουν. Εκεί, σύντομα, περίμενα 2 μήνες για το πόρισμα, σε λιγότερο από μήνα θα έχει βγει η απόφαση. Θα μιλήσουμε για αυτό και θα έχουμε εκπλήξεις».

Για το αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά: «Φυσικά. Εννοείται. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί δεν θα βγω στα σάιτ να μιλάω. Σέβομαι το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα με προστατέψουν ως άνθρωπο. Μπορεί να γίνουν μετά από 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει, θα γίνουν. Έχω υπομονή ως άνθρωπος».

Για το τι εννοεί ότι ετοιμάζει το έδαφος για τον επόμενο και για το αν το έχει μετανιώσει ότι έγινε πρόεδρος: «Τι ωραία ερώτηση. Πάντα δουλεύω με πλάνο σε ό,τι κάνω. Από την πρώτη στιγμή είχα πλάνο 8ετίας. Δεν σκοπεύω να το παρατήσω. Ούτε 9, ούτε 7. Άμα χρειαστεί να γίνει 9 ή 7 κάτι άλλαξε. Παραμένει 8ετίας. Όπως πάνε τα πράγματα, δεν έχω σκοπό να είμαι παραπάνω στην Ομοσπονδία, εκτός αν γίνει κάτι άλλο. Τα σωματεία αποφασίζουν. Χωρίς να πω δίνω δαχτυλίδια, θέλω μία εικόνα ενός ανθρώπου με ίδια φιλοσοφία, κατεύθυνση, ημιεξωστρέφεια, σεβασμό στο άθλημα, που θα έχει αποδείξει ότι μπορεί να το στηρίξει. Αυτό είναι το πλάνο μου.

Αν το μετάνιωσα; Κάποια στιγμή είπα που έμπλεξες. Και μετά είπα ότι μπήκα σε ένα χώρο που θα μπορούσαν να με έχουν όλοι στα πούπουλα. Να μην είχα κόψει τις ρίζες του δέντρου 45 ετών. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όταν τα βάζεις με κάτι που έχει θρέψει τόσα χρόνια, ξέρεις ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου. Αν κάνω πίσω και φύγω, δεν έχασα εγώ αλλά ο επόμενος. Θα καταλάβει ότι το σύστημα κυριαρχεί. Όχι, δεν κυριαρχεί. Αυτή είναι η απάντηση στην πολιτική και κοινωνική μας ζωή. Δεν απειλούνται και εξαγοράζονται όλοι. Στα 60 δεν θα αλλάξω. Είμαι αρκετά μεγάλος για να αλλάξω τώρα. Καλό γιατί δεν κρύβω τις αξίες μου, κακώς γιατί είμαι λίγο ξεροκέφαλος».

Για το αν βγει στις επόμενες εκλογές, αν θα φύγει το 2029: «Θα φανεί στην 7ετία. Είναι ανοιχτό. Με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Μόνο αυτό. Όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με όσους δουλεύουν εδώ. Δεν είναι δικό μου κατόρθωμα αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ. Το βοηθήσαμε να έρθουν φρέσκοι άνθρωποι και να πάει μπροστά το μπάσκετ. Φρεσκάδα ήθελε, αλλά αυτό σημαίνει ότι κόβεις και ρίζες. Αυτό έχει κόστος, προσωπικό κόστος. Μου αρέσει να με στοχοποιούν; Όχι. Στην αρχή άγγιζαν τους δίπλα μου, ό,τι θέλετε σε εμένα. Ξέρετε γιατί ήρθα. Αυτό θα κάνω. Άφησα τα πάντα. Ο Προμηθέας ήταν το παιδί μου και το άφησα. Γιατί να το αφήσω για να κάνω τέτοιο πράγματα; Αυτό έχει κόστος προσωπικό».

Για τα μηνύματα με τον Ηλία Παπαθεοδώρου όσο ήταν πρόεδρος στην ΕΟΚ: «Σε ό,τι αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, δεν θα αναφερθώ ποτέ. Είναι σεβαστό αυτό. Δεν γνωρίζετε πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίκτες. Θα είχε αξία κάποια στιγμή να δει κάποιος αυτός με πόσους μιλάει; Με πόσους επικοινωνεί; Σε πόσους λέει εγώ θα σε βοηθήσω; Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα γραφείο και λέει κάνε αυτό, το έχουμε χάσει. Το έκανα με πολλούς προπονητές».

Για το ότι γνώριζε τους διαιτητές: «Η ΚΕΔ δεν βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένη μόλις βγαίνουν οι διαιτητές από τον αθλητικό νόμο να κοινοποιεί σε 50 άτομα ποιοι είναι. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που έπρεπε;».

«Το φλέγον θέμα είναι η διαιτησία. Υπάγεται στην ΕΟΚ εκ του νόμου και από την FIBA. Πριν 3 χρόνια στις ομάδες είπα να έχουν ερώτημα, αν δεν του αρέσει κάτι, με συγκεκριμένη διαδικασία να είστε μαζί, να προτείνετε εσείς. Τότε είπαν όχι, έχουμε εμπιστοσύνη. Επειδή πέρσι και πρόπερσι άκουγα, πηγαίνουν κάτω από τα σπίτια του απειλούν, βρίζουν. Μάζεψα τις ομάδες και επανέφερε την πρόταση. Διαλέξετε όποιους θέλετε, θα γίνει αποδεκτό. Διαλέξετε εσείς. Όχι είπαν οι ομάδες. Υπάρχει απάντηση όχι ξανά. Οι περισσότερες έχουν εμπιστοσύνη. Είπαν όχι. Αυτοί που έκαναν προτάσεις περί διατιησίας, είπαν όχι. Θα φύγει αυτό το γλιφιτζούρι ή θα το έχουμε πάλι; Θα το έχουμε πάλι. Δεν είναι κακό να πυροβολάνε τα πόδια τους οι ομάδες. Υπάρχουν επενδύσεις εκατομμυρίων. Γιατί να πυροβολάνε τα πόδια τους; Μια ομάδα θα κερδίσει, μία θα χάσει. Δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι. Έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πάρτο. Όχι είπαν όλοι. Τι να κάνουμε, να μην παίξουμε αγώνες φέτος; Να μην ορίσουμε; Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για το αν είναι μπελάς η διαιτησία: «Δεν είδα στη συνάντηση να κατηγορούν. Δεν ξέρω τι λένε. Μπροστά μου δεν υπήρξε μία ομάδα να πει κάτι. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι; Πάρτε το. Δεν ξέρω τι υπήρχε παλιά, φαντάζομαι. Αν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι, πάρτο. Μου αρέσει να ακούω τις ομάδες. Παντού είναι η διαιτησία. Κάθε χρόνο ρωτάω τις ομάδες. Μου απαντούν και οι 900. Στα Εθνικά το 40% θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί. Στα τοπικά έχουμε θέμα. Γιατί δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα, δεν πηγαίνουν. Είναι πανευρωαϊκό πρόβλημα. Και αναγκάζονται να σφυρίζουν διαιτητές που δεν έχουν το επίπεδο. Όταν έρχονται κάποιοι και τους βρίζουν, ένα νέο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητές; Θα στέλνατε τα παιδιά σας; Τα βρίζουν. Τα βρίζουν στα τοπικά, στα μίνι. Γιατί είναι το εύκολο άλλοθι. Πάρε ένα καθρέφτη και αν όλα πάνε καλά, κρίνε και τον άλλον».

Για το ποιος το πυροδοτεί: «Αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν. Αυτοί που έκοψα και έρχονται ως κριτές. Γιατί θέλουν να μου ρίξουν λάσπη; Γιατί δεν είναι καλό το αναπτυξιακό, οι χορηγοί; Όχι. Όταν κόβεις κάποια πράγματα, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Αυτός που το χάνει, συνήθως είναι αυτός που βρίζει. Αν είναι και δημοσιογράφοι και σαιτ και ομάδες δεν το ξέρω, μάλλον λίγο όλα μαζί».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την διαιτησία: «Είμαι ικανοποιημένος ότι κόπηκαν οι εξαρτήσεις. Έρχονται νέα παιδιά και γουστάρουν. Θα βελτιωθούν. Πρέπει να τους προστατέψουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν οι ομάδες. Θα ήταν ωραίο να πήγαινε σπίτι και να του απειλούσαν την γυναίκα και το παιδί; Αυτό θέλουμε να κάνουμε; Αυτοί οι οπαδοί μας αρέσουν; Εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί. Δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να γίνουν καλύτεροι. Έρχονται νέα παιδιά, έχει ανανεωθεί κατά 80%. Σφύριζαν ντέρμπι 27χρονών ή 40+; Για αυτό δεν είχαμε διαιτητές στην Ευρώπη. Ήταν προσωπική υπόθεση η διαιτησία. Οι νέοι θα βελτιώνονται. Θέλουν σεβασμό από όλους. Σεβασμό στο λάθος. Θα κάνουν λάθος. Ο καλύτερος σουτέρ έχει 38%. Από τις 70 αποφάσεις πόσες δικαιούται να κάνει λάθος; Τα λάθη δεν πειράζουν, τα εσκεμμένα πειράζουν. Αυτό κόπηκε. Το λάθος είναι στο παιχνίδι. Όσο είμαι εγώ, αυτό κόβεται. Όσο είμαι εγώ. Φαντάζομαι και ο επόμενος».

Για την πρόταση να ορίζουν οι ομάδες τους διαιτητές: «Αυτοί μου το πρότειναν μόνοι τους πρόπερσι. Η πρότασή τους ήταν. Η πρόταση των ομάδων πριν 2 χρόνια, έγγραφη και το συζητούσαν στον ΕΣΑΚΕ να κανονίζουν αυτοί τους διαιτητές. Μου απάντησαν χθες οριστικά όλοι όχι. Τι να κάνουμε, δεν θα κάνουμε αγώνες φέτος;».

Για το αν υπάρχει άλλη λύση: «Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Έχει ξεχωριστό σώμα για τη GBL, ξεχωριστή εκπαίδευση. Είναι αυτό που ζήτησαν οι ομάδες. Αυτό έχει γίνει, εντελώς ανεξάρτητη. Αυτοί αποφασίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Και έχουν την ευθύνη. Υπάρχει σώμα παρατηρητών, ranking διαιτητών. Υπάρχει σειρά ικανότητας με πολλούς παράγοντες και από αγώνες και από την εκπαίδευση. Είναι επαγγελματίες οι διαιτητές. Η ΚΕΔ ορίζεται από την Ομοσπονδία και είναι ανεξάρτητη, όπως γίνεται σε 200 Ομοσπονδίες. Αυτό συνέβη. Αυτό που δεν έχει συμβεί και δεν θα συμφωνήσω είναι να φέρουμε ξένους, ότι δεν μας κάνουν οι Έλληνες. Από τους 3 έχουμε 7 στην Ευρώπη. Κακώς αυξήθηκαν; Να τους πάρουμε πίσω; Εγώ τους στηρίζω τους διαιτητές. Θα είμαι μαζί τους. Θέλω καθαριότητα. Λάθη θα κάνουν.

Το ποδόσφαιρο έχει άλλη δομή, ελέγχεται κεντρικά. Το μπάσκετ δεν έχει αυτή την δομή παγκοσμίως. Δεν επιτρέπεται να έρθει ένας Λανουά».

Για την ενημέρωση για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρών από την Ασία: «Έχει φύγει από τα χέρια μου, δεν θα ασχοληθώ. Δεν είναι δικό μου θέμα, έχει πάει εκεί που πρέπει. Δεν μπορώ να μιλήσω αφού έχει φύγει αλλού. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που μου έχει έρθει αλλά δεν μπορώ να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Να σεβόμαστε θεσμικά κάποια πράγματα».

«Στην διαιτησία γίνεται κάτι επαναστατικό. Κάτι που μπορεί να πάει σε όλη την Ευρώπη ως case study. Το δουλεύουμε δύο χρόνια. Υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία στα οποία μπορείς να βάλεις κριτήρια για να επιλέγονται αντικειμενικά οι διαιτητικές τριάδες. Χωρίς ανθρώπινο χέρι. Από τους 30.000 αγώνες, στην GBL γίνονται λίγοι. Οι υπόλοιπες ομάδες; Το εργαλείο θα επιλέγει τους διαιτητές, η ΚΕΔ θα βλέπει ότι δεν έγινε κάτι λάθος. Δεν θα μπαίνει στο μυαλό το ποιον μου έβαλε η ΚΕΔ. Όπως βγάζει ο ΕΣΑΚΕ πρόγραμμα για το πρωτάθλημα. Είναι πρωτοποριακό. Θα είναι σε όλες τις κατηγορίες, όχι στην GBL. Αν προχωρήσει, μπορεί να πάει και εκεί. Πρέπει να δοκιμαστεί φέτος. Μιλάμε για 30.000 αγώνες, όχι 10. Θα βοηθάει τις τοπικές ΚΕΔ, έτσι θα λειτουργούμε. Είναι επαναστατικό. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες».

Για την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα, νούμερα. Απίστευτα πράγματα. Ο Γιάννης είναι μία περιουσία για το ελληνικό μπάσκετ. Ένα φαινόμενο. Αγαπάει πολύ την Εθνική. Δεν έχει λείψει ποτέ χωρίς τραυματισμό. Είναι πάντα εδώ. Εδώ και 2-3 χρόνια το ΝΒΑ έχει αλλάξει όρους. Υπάρχει ασφάλεια που καλύπτει η FIBA αλλά σε παίκτες με ιστορικό, θέλουν έξτρα ασφάλεια. Αυτή πληρώνουμε εμείς. Συνεχώς, κανονικότατα. Άνω του εκατομμυρίου. Την πληρώνουμε εμείς τόσα χρόνια. Μας το απαιτούσε το ΝΒΑ. Τώρα τελευταία, μιλήσαμε με τον Γιάννη, ήθελε να έρθει στο τελευταίο παράθυρο. Υπήρξε επικοινωνία με την ομάδα, αλλά υπήρχε ένα θέμα. Ο τεράστιος, καινούργιος τραυματισμός που θα είχε αν έπαιζε δυνατά παιχνίδια, γιατί είχε καιρό να παίξει. Οι αθλητές και οι ομάδες θέλουν προστασία. Θα θέλατε να έρθει κια να τον έχουμε τραυματία όλη τη σεζόν. Ο Ουεμπανιάμα, ο Γιόκιτς τελείωσαν υγιείς την σεζόν. Είναι δυνατόν να μην δούμε την υγία του αθλητή. Υπάρχει μία ομάδα σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία, που είδε ότι ήταν αυξημένος ο κίνδυνος αν συμμετάσχει στο να έχει προβλήματα με την υγεία του. Δεν μιλήσαμε καν στο ΝΒΑ για την ασφάλεια, γιατί δεν τέθηκε αυτό το θέμα. Αυτό συμβαίνει στο ΝΒΑ».

Για τις δηλώσεις του Σποέλστρα ότι ενθαρρύνει τους παίκτες να πηγαίνουν στις Εθνικές: «Πάντα το κάνουν. Αυτό μας είπε. Μίλησε με τον Σπανούλη. Θα προετοιμαστεί και στο Παγκόσμιο θα είναι μαζί σας. Το θέμα ήταν η προστασία και η υγεία. Αν μιλάμε για τον Αύγουστο, πόσο μάλλον θα γινόταν τον Ιούλιο. Αν μιλάμε για το πώς παρουσιάστηκε η ομάδα με το ρόστερ εκεί, my fault. Ξεκάθαρα ευθύνη μου».

Για την ευθύνη που ανέλαβε: «Δεν εκτιμήσαμε το τι γινόταν τότε καλά. Δεν φταίνε οι προπονητές ή οι παίκτες. Δική μου είναι η ευθύνη. Η διοίκηση φταίει. Υποτιμήσαμε τις υπόλοιπες ομάδες και υπερεκτιμήσαμε την άνεση που θα είχαμε. Και αυτό πέρασε στην ομάδα. Ήταν δική μου ευθύνη. Να μην γίνει αυτό εμπόδιο. Θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο. Είδατε την ομάδα με την Ισπανία πώς έπαιξε».

Για τον Αντετοκούνμπο: «Ήθελε πολύ να παίξει ο Γιάννης. Έτσι είναι. Υπηρετεί την Εθνική. Και μην διανοηθεί να πει κανείς το αντίθετο. Είναι αθλητής, είναι άνθρωπος. Υπεράνθρωπος μερικές φορές, αλλά άνθρωπος. Να μην κινδυνέψει η υγεία του επειδή υπήρξε η ανάγκη. Μεγαλύτερη αξία από τη νίκη έχει η υγεία του αθλητή».

Για τον Σπανούλη και το αν η παρουσία του στον Άρη μπορεί να του κοστίσει την θέση στην Εθνική: «Ο Ιτούδης ήταν εξαιρετικός. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Διαισθητικά ήταν αυτό για εμένα, λογικά δεν ήταν αυτό.

Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας. Η Εθνική δεν αγγίζετε. Δεν θα τολμήσει κανείς να την αγγίξει. Την υπηρετούμε, δεν την χρησιμοποιούμε. Όποιος είναι στην Εθνική και οι διοικήσεις των ομάδων την υπηρετούν. Δεν συμβαίνει αυτό από τις ομάδες. Η Εθνική υπάρχει με τις επιτυχίες επειδή οι μεγάλες ομάδες στηρίζουν τους αθλητές. Ευχαριστούμε τις ομάδες. Η Εθνική είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των ομάδων και των διοικήσεων. Τις ευχαριστώ δημοσίως».

«Είναι ευθύνη των ομάδων να προστατέψουν την Εθνική. Ευθύνη των ομάδων και των διοικήσεων να προστατέψουν όχι τον Σπανούλη, αλλά την Εθνική. Χαίρομαι που τον γνωρίζω. Θα διαλέξει αυτό που είναι σωστό. Δεν τον ενδιαφέρει πού παίζει. Πάνω από όλα είναι η Εθνική. Αν το έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του, φταίνε η διοικήσεις σε αυτό. Έχω εμπιστοσύνη και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και χαίρομαι που έχουν αναγεννήσει τις ομάδες. Με αυτές μεγάλωσα εγώ».

Για τους ομοσπονδιακούς προπονητές στις χαμηλότερες κατηγορίες και για τα όσα λέγονται για αναξιοκρατία: «Τα αποτελέσματα πχ φέτος είναι τα καλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα; Ναι, αλλά τα προηγούμενα 20 ήμασταν χειρότερα. Κάνουμε κριτική. Στο τέλος όλα τα τμήματα στην ομοσπονδία έχουν λογοδοσία. Κάνουν αυτοκριτική και μετά κριτική από εμάς. Η Ομοσπονδία έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, μια διοίκηση, που δεν εμπλέκεται στο operation της Ομοσπονδίας, όμως βάζει στόχους. Στο τέλος κρινόμαστε. Εμείς κρίνουμε όσους δουλεύουν στην Ομοσπονδία και οι ομάδες κρίνουν εμάς. Αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω στις ομάδες που με κρίνουν στις εκλογές. Μιλάω στους φιλάθλους. Μου αρέσει η κριτική, την ακούω, αλλά κάποια νούμερα είναι νούμερα».

Για τον στόχο του αναπτυξιακού: «Η Εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών. Η τροφοδοσία. Τα κολέγια είναι ευχή και κατάρα. Δεν έχουμε δει ακόμα την επιρροή. Ευχή γιατί σε μία κρίσιμη ηλικία οι αθλητές παίζουν μπάσκετ, γίνονται καλύτεροι, σπουδάζουν, έχουν πτυχίο. Μόλις γυρίσουν πίσω ενδεχομένως να έχουμε πολλούς αθλητές για την Εθνική. Κατάρα γιατί δεν τους έχουμε τώρα. Τι θα τους πεις; Μη σπουδάσεις; Στις πιο κάτω ηλικίες, ο στόχος είναι πρώτον να παίξουν πιο πολλά παιδιά, 25% αύξηση. Να γίνει μελλοντικά το πιο καταξιωμένο άθλημα στην Ελλάδα, είναι οι επόμενοι αθλητές, οπαδοί, παράγοντες, διαιτητές. Ακόμη, διαλέγεις αθλητές με πραγματικά προσόντα και τους βοηθάς. Δίνεις εφόδια, υιοθετείς κάποιους. Από τα Κ16, Κ18, από όλους αυτούς κάποιοι λίγοι θα παίξουν προς τα πάνω. Ο Σπανούλης έγινε τρομακτικός παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Εθνική εφήβων ήταν 12ος παίκτης. Οι υπόλοιποι 11; Ότι είναι κάποιος στην Εθνική δεν σημαίνει πως καταξιώθηκε κάποιος, σημαίνει πως θέλει βοήθεια να προχωρήσει. Η Εθνική με τους διαθέσιμους προπονητές που έχει… Το μέλλον είναι οι προπονητές. Θέλουμε προπονητές να ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Δεν τους έχουμε, ψάχνουμε. Κάνουμε λάθος και σωστές επιλογές. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικός προπονητής. Θα είναι και σε άλλη ηλικία τώρα. Πηγαίνει όπου έχει ανάγκες η Ομοσπονδία. Πόσους τέτοιους προπονητές έχουμε στην Ελλάδα; Θέλουμε τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε κυρίως να καταλάβουν τι σημαίνει Εθνική ομάδα. Ο σεβασμός στην Εθνική ομάδα είναι πιο σημαντικός από το αποτέλεσμα. Ο σεβασμός. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί σε αυτό το αεροπλάνο που ανεβαίνει υπάρχουν και κακό. Γίνονται επαγγελματίες σε ηλικία 16 χρονών. Είναι επαγγελματίας στο μυαλό; Είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά. Να προστατέψουμε τις καρδίες και τις ψυχές των παιδιών. Να νιώθει ο προπονητής ότι είναι η Εθνική, όχι το τσιφλίκι του. Εδώ υπηρετούμε τις Εθνικές. Δεν είναι η ομάδα μας η Εθνική».

Για το αν ο προπονητής της Εθνική ή ο τεχνικός διευθυντής του συστήματος πρέπει να μην είναι part-time δουλειά: «Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση. Ένας προπονητής που είναι στην Εθνική και είναι εκεί το μυαλό του, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να έχεις πολλά καρπούζια, εκτός αν έχεις ικανότητες όπως ο Σπανούλης. Ένας που δεν θα είναι ενεργός μπασκετικά πολύ, είναι σαν να έχεις έναν παίκτη που να παίζει μόνο στα παράθυρα. Το θέλουμε; Δεν ξέρω. Στον 4ο, 5ο χρόνο πώς θα γίνει αυτό; Έχουμε επιλέξει το μοντέλο που θεωρούμε ότι δουλεύει και δείχνει ότι δουλεύει σε εμάς. Νιώθω μία μεγάλη ασφάλεια με τον Βασίλη. Αν πει όχι τι θα κάνουμε; Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην ζωή. Δεν έχει πει όχι μέχρι τώρα. Βλέπει τα πάντα και από την Ελλάδα και την Αμερική και την Ευρώπη. Ο Βασίλης είναι μπάσκετ. Όπως και ο Νίκος. Για αυτό έκανε και αυτή την καριέρα. Με έχει εντυπωσιάσει πολύ η ματιά του, θα περάσει τον τύχο. Αυτό που έγινε τον Ιούνιο ήταν κίνητρο για αυτόν. Όπως και την Εθνική που την πυροβολούσαν λίγο, ήταν κίνητρο για όλους».

Για το αν θα αποκτήσει προπονητή η Εθνική Γυναικών: «Την άλλη εβδομάδα, μπορεί και μέσα σε αυτή. Έχει αποφασιστεί».

Για το αν βγήκε εκτός ορίου με κάποιο γεγονός, για την απουσία του Παναθηναϊκού από την τελευταία του πρωτοβουλία και για την επιθετική πολιτική του Γιαννακόπουλου: «Δεν με πειράζει καθόλου. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Δεν είναι οι διοικήσεις, ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές. Είναι τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Αυτοί απαιτούν σεβασμό 100%. Από εμένα και από όλους. Θέλουν σεβασμό οι φίλαθλοι. Να καταλάβει ο καθένας την ευθύνη που έχουμε. Φωνάζει ένας προπονητής σε τοπικό στους διαιτητές, βλέπουν τον παράγοντα μίας τοπικής ομάδας να βρίζει κάποιον, τι θα κάνουν οι φίλαθλοι; Δεν θα φωνάξουν; Είμαστε όλοι παραδείγματα για τους φιλάθλους, και εγώ. Έχω ευθύνη. Αλλά δεν θα με ακούσετε ποτέ να μιλήσω κατά κάποιας ομάδας. Μία φορά μόνο. Όχι στα 5 χρόνια και πριν. Ποτέ. Μπορούν να με κρίνουν, αυστηρά, επιθετικά. Τις σέβομαι. Ο ρόλος μου είναι να είμαι ενωτικός. Και αυτό θα το υπηρετήσω όσο είμαι εδώ».