Δραματικά πλάνα του στρατού των ΗΠΑ από τη διάσωση του καταρριφθέντα Αμερικανού πιλότου στο Ιράν

Το βίντεο τεκμηριώνει τμήματα της τεράστιας επιχείρησης του Απριλίου για τη διάσωση του διμελούς πληρώματος ενός F-15E Strike Eagle

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Δραματικά πλάνα του στρατού των ΗΠΑ από τη διάσωση του καταρριφθέντα Αμερικανού πιλότου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος ενός F-15E Strike Eagle που καταρρίφθηκε στο Ιράν.
  • Ο πιλότος Dude44 Alpha διασώθηκε μέσα σε περίπου έξι ώρες, ενώ ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων Dude44 Bravo παρέμεινε παγιδευμένος σχεδόν δύο ημέρες.
  • Η διάσωση του Bravo περιελάμβανε επίλεκτους χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, αμερικανικά ελικόπτερα και βομβαρδιστικά που αντιμετώπισαν δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.
  • Η επιχείρηση ήταν η πρώτη φορά από το 1980 που αμερικανικές δυνάμεις πάτησαν στο ιρανικό έδαφος, με τη συμμετοχή έως και 5.000 μελών υπηρεσιών συνολικά.
  • Η απομάκρυνση της ομάδας καθυστέρησε λόγω παγίδευσης των αεροσκαφών διάσωσης στην άμμο, και τελικά ο Bravo μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος περίπου 50 ώρες μετά την κατάρριψη.
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Ο αμερικανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη, το βίντεο που δείχνει τμήματα μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία του, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που επίλεκτοι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασαν σε έναν βαριά τραυματισμένο Αμερικανό αεροπόρο που είχε εγκλωβιστεί βαθιά μέσα στο Ιράν.

Το βίντεο τεκμηριώνει τμήματα της τεράστιας επιχείρησης του Απριλίου για τη διάσωση του διμελούς πληρώματος ενός F-15E Strike Eagle, με διακριτικό κλήσης Dude 44, αφού το μαχητικό καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον ώμο.

Ο πιλότος, γνωστός ως Dude44 Alpha, και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων στο πίσω κάθισμα, Dude44 Bravo, εκτινάχθηκαν από το αεροσκάφος και προσγειώθηκαν μίλια μακριά, παγιδευμένοι σε ιρανικό έδαφος.

Ενώ ο Dude44 Alpha διασώθηκε μετά από λίγο περισσότερο από έξι ώρες, ο Dude44 Bravo τραυματίστηκε και παρέμεινε παγιδευμένος για σχεδόν δύο ημέρες πριν τον φτάσουν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Το βίντεο που απόσπασμά του εμφανίστηκε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS News, αναδημοσιεύθηκε από τον αμερικανικό στρατό, δείχνει αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα να αναζητούν τον Bravo καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονταν για τον εντοπισμό και την ανάκτησή του.

Παρά τα τραύματά του, ο Bravo απομακρύνθηκε από το σημείο προσγείωσής του και άρχισε να σκαρφαλώνει προς μια κορυφογραμμή περίπου 7,000 ποδιών καθώς το φως της ημέρας αποκάλυψε την κοιλάδα της ερήμου και τους απότομους βράχους που τον περιβάλλουν.

Το βίντεο δείχνει επίσης αμερικανικά βομβαρδιστικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να χτυπούν δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από τον Bravo.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τη δραματική στιγμή στις 5 Απριλίου, όταν δύο επίλεκτοι χειριστές διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστοί ως PJ, έφτασαν στον τραυματισμένο Bravo στην κορυφογραμμή του βουνού.

Δύο μεγάλα αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης είχαν προσγειωθεί σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο της ερήμου πριν μικρότερα ελικόπτερα «Little Bird» πετάξουν προς τη θέση του Bravo στην κορυφογραμμή.

Ο Bravo χαρακτήρισε τη στιγμή που είδε τους διασώστες του «μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μου». «Πάμε», θυμάται να τους λέει.

Η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης έβαλε 92 μέλη της αμερικανικής υπηρεσίας στο έδαφος στο Ιράν, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις «πάτησαν» στο έδαφος στη χώρα από το 1980.

Εκατοντάδες μέλη της αμερικανικής υπηρεσίας υποστήριξαν επίσης την επιχείρηση από αέρος, ενώ μεταξύ 3.000 και 5.000 μέλη της υπηρεσίας υποστήριξαν συνολικά την αποστολή διάσωσης, σύμφωνα με τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Αλλά η επιχείρηση δεν τελείωσε μόλις έφτασαν στον Bravo.

Το σύστημα προσγείωσης των δύο αεροσκαφών διάσωσης παγιδεύτηκε στην άμμο της ερήμου, εγκλωβίζοντας τον Bravo και περισσότερα από 90 μέλη της αμερικανικής υπηρεσίας στο Ιράν.

Μια μυστική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας εισήχθη τελικά για να απομακρύνει την ομάδα, ανέφερε το CBS News. Ο Bravo τελικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος περίπου 50 ώρες μετά την κατάρριψή του.

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