Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών

Ομάδα από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Νανομηχανικής του Πανεπιστημίου Flinders διαπίστωσε, ότι η βανιλίνη διαθέτει έντονες αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες, καθιστώντας την ιδανική υποψήφια ουσία για σκευάσματα επούλωσης πληγών.

Η βανιλίνη αποτελεί το κύριο χημικό συστατικό που εξάγεται από τα φυσικά κλωναράκια βανίλιας, ωστόσο πρόκειται για μια ένωση που μπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά από έλαιο γαρύφαλλου ή ρύζι. Πέρα από τη χρήση της ως πρόσθετο που προσδίδει ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αποτελώντας βασικό συστατικό πολλών τροφίμων χάρη στο γλυκό άρωμα και τη γεύση της, η βανιλίνη λειτουργεί και ως λειτουργικό μόριο, δρώντας ως δυναμικός παράγοντας διασύνδεσης και λειτουργικό στοιχείο στον σχεδιασμό υλικών.

Εντάσσοντας τη βανιλίνη στο πλαίσιο της προσέγγισης «από το τρόφιμο στη λειτουργικότητα» (food-to-function), οι ερευνητές συσχέτισαν τις χημικές της ιδιότητες με τη βιολογική της δράση και τις πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές της.

Φρέσκο κλωνάρι και φύλλα από το φυτό της βανίλιας Bigstock®

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Βιοϊατρικής Νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Flinders και διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Νανομηχανικής, Κρασίμιρ Βασίλεφ, εξηγεί ότι «καθώς η συνθετική μορφή της βανιλίνης είναι άφθονη και οικονομικά προσιτή, πιστεύουμε ότι οι συνθέσεις με βάση τη βανιλίνη θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφαλείς και πολυλειτουργικές λύσεις για τη θεραπεία ελκών και για τη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «με συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κλινικών γιατρών και της βιομηχανίας, η βανιλίνη θα μπορούσε να εξελιχθεί από μία υποαξιοποιημένη βιοδραστική ουσία σε συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά σε νέες θεραπείες για την επούλωση πληγών και την αναγέννηση των ιστών».

Η νέα μελέτη αποτελεί συνέχεια της έρευνας των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Flinders πάνω σε τρόφιμα και φυσικές ουσίες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέες ιατρικές εφαρμογές. Τον Φεβρουάριο του 2026, η ίδια ερευνητική ομάδα δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη χρήση ελαίου μέντας για την προστασία από λοιμώξεις, φλεγμονές και οξειδωτικό στρες, την ώρα που είναι συμβατή με τον ανθρώπινο ιστό και κατάλληλη για χρήση σε ιατρικά υλικά.

Από το flinders.edu.au και το ΑΠΕ-ΜΠΕ