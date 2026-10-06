Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών

Απλά συστατικά τροφίμων ενδέχεται να αποτελέσουν το κλειδί για τη δημιουργία νέων, οικονομικά αποδοτικών υλικών, που θα συμβάλουν στην επούλωση χρόνιων πληγών.

Newsroom

Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ομάδα από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Νανομηχανικής του Πανεπιστημίου Flinders διαπίστωσε, ότι η βανιλίνη διαθέτει έντονες αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες, καθιστώντας την ιδανική υποψήφια ουσία για σκευάσματα επούλωσης πληγών.

Η βανιλίνη αποτελεί το κύριο χημικό συστατικό που εξάγεται από τα φυσικά κλωναράκια βανίλιας, ωστόσο πρόκειται για μια ένωση που μπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά από έλαιο γαρύφαλλου ή ρύζι. Πέρα από τη χρήση της ως πρόσθετο που προσδίδει ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αποτελώντας βασικό συστατικό πολλών τροφίμων χάρη στο γλυκό άρωμα και τη γεύση της, η βανιλίνη λειτουργεί και ως λειτουργικό μόριο, δρώντας ως δυναμικός παράγοντας διασύνδεσης και λειτουργικό στοιχείο στον σχεδιασμό υλικών.

Εντάσσοντας τη βανιλίνη στο πλαίσιο της προσέγγισης «από το τρόφιμο στη λειτουργικότητα» (food-to-function), οι ερευνητές συσχέτισαν τις χημικές της ιδιότητες με τη βιολογική της δράση και τις πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές της.

βανιλια

Φρέσκο κλωνάρι και φύλλα από το φυτό της βανίλιας

Bigstock®

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Βιοϊατρικής Νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Flinders και διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Νανομηχανικής, Κρασίμιρ Βασίλεφ, εξηγεί ότι «καθώς η συνθετική μορφή της βανιλίνης είναι άφθονη και οικονομικά προσιτή, πιστεύουμε ότι οι συνθέσεις με βάση τη βανιλίνη θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφαλείς και πολυλειτουργικές λύσεις για τη θεραπεία ελκών και για τη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «με συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κλινικών γιατρών και της βιομηχανίας, η βανιλίνη θα μπορούσε να εξελιχθεί από μία υποαξιοποιημένη βιοδραστική ουσία σε συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά σε νέες θεραπείες για την επούλωση πληγών και την αναγέννηση των ιστών».

Η νέα μελέτη αποτελεί συνέχεια της έρευνας των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Flinders πάνω σε τρόφιμα και φυσικές ουσίες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέες ιατρικές εφαρμογές. Τον Φεβρουάριο του 2026, η ίδια ερευνητική ομάδα δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη χρήση ελαίου μέντας για την προστασία από λοιμώξεις, φλεγμονές και οξειδωτικό στρες, την ώρα που είναι συμβατή με τον ανθρώπινο ιστό και κατάλληλη για χρήση σε ιατρικά υλικά.

Από το flinders.edu.au και το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατριχιαστική φιγούρα «Rumpelstiltskin tiptoe» που σαρώνει το διαδίκτυο - «Το βλέπω παντού»

20:00ΥΓΕΙΑ

Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών

19:53LIFESTYLE

IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Δύο ΙΧ κατέληξαν σε αρδευτικό αύλακα – Στο νοσοκομείο 69χρονος

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εξετάζει απελάσεις Ισραηλινών διπλωματών αν κλείσει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

19:32ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Το Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στο εξωτερικό

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις - Φωτιά σε οδόφραγμα στο Παρίσι

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Υπέροχη «χορογραφία» δελφινιών στον αέρα 

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις με 15 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Αυτό είναι το νέο Γενικό Συμβούλιο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική σκηνή: Η στιγμή που καταρρέει κερκίδα γεμάτη με μαθητές σε γήπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ