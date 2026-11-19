Για πρώτη φορά στην ιστορία της αστρονομίας, διεθνής ομάδα ερευνητών κατάφερε να παρατηρήσει άμεσα, σε όλες τις φάσεις της, τη δραματική διαδικασία κατά την οποία ένα άστρο που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του καταπίνει και καταβροχθίζει το άστρο-συνοδό του, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω του.

Η ανακάλυψη, η οποία παρουσιάζεται σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του αστροφυσικού Βιράτ Καραμπέλκαρ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Αφορά ένα παροδικό αστρονομικό φαινόμενο με την ονομασία AT 2025abao, το οποίο εντοπίστηκε στις εξωτερικές περιοχές του γαλαξία της Ανδρομέδας.

Μέχρι σήμερα, αυτό το κρίσιμο στάδιο της αστρικής εξέλιξης παρέμενε ουσιαστικά περιορισμένο σε υπολογιστικές προσομοιώσεις και θεωρητικά μοντέλα. Ωστόσο, η συνεχής παρακολούθηση του συγκεκριμένου συστήματος επί δεκαετίες επέτρεψε στους επιστήμονες να καταγράψουν ένα πραγματικό περιστατικό αστρικού κανιβαλισμού, από τα πρώτα σχεδόν ανεπαίσθητα σημάδια μέχρι την εκρηκτική τελική κατάληξη.

Τι είναι η φάση του κοινού περιβλήματος και γιατί έχει καθοριστική σημασία για το Σύμπαν

Στο Σύμπαν, τα περισσότερα μεγάλης μάζας άστρα δεν υπάρχουν μεμονωμένα, αλλά αποτελούν μέρος ενός διπλού αστρικού συστήματος, στο οποίο δύο άστρα περιφέρονται γύρω από ένα κοινό κέντρο μάζας.

Όταν το μεγαλύτερο άστρο εξαντλήσει τα πυρηνικά καύσιμα στον πυρήνα του και εισέλθει στα τελευταία στάδια της ζωής του, τα εξωτερικά του στρώματα διογκώνονται σε τεράστιο βαθμό. Εάν το συνοδό άστρο βρίσκεται αρκετά κοντά, καταλήγει κυριολεκτικά να βυθιστεί στην εκτεταμένη ατμόσφαιρα του γίγαντα, σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως εξέλιξη κοινού περιβλήματος.

Μέσα σε αυτό το κοινό αέριο περίβλημα, τα δύο άστρα συνεχίζουν να περιφέρονται, βυθισμένα σε ένα πυκνό ρευστό που επιβραδύνει την κίνησή τους και μειώνει γρήγορα την απόσταση μεταξύ τους.

Η κατανόηση αυτής της φάσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης αστροφυσικής, καθώς το κοινό περίβλημα είναι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου τα διπλά αστρικά συστήματα μειώνουν δραστικά τις τροχιές τους.

Χωρίς αυτή την αναγκαστική προσέγγιση, τα στενά ζεύγη λευκών νάνων, αστέρων νετρονίων ή μαύρων τρυπών, τα οποία εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα μπορεί να συγκρουστούν παράγοντας βαρυτικά κύματα που ανιχνεύονται από επίγεια συμβολόμετρα και θα παρατηρούνται από το μελλοντικό διαστημικό παρατηρητήριο LISA, δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν.

Επιπλέον, η ασύμμετρη εκτόξευση αερίων κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων θεωρείται ότι ευθύνεται για τις εντυπωσιακές γεωμετρικές μορφές των διπολικών πλανητικών νεφελωμάτων που κοσμούν το Σύμπαν.

Η ανατομία του AT 2025abao στον γαλαξία της Ανδρομέδας

Το σκηνικό αυτού του εξαιρετικού κοσμικού φαινομένου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 0,77 μεγαπαρσέκ από τη Γη, δηλαδή λίγο πάνω από 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, στις εξωτερικές περιοχές του γειτονικού γαλαξία της Ανδρομέδας (Μ31).

Συνδυάζοντας αρχειακές εικόνες που χρονολογούνται από το 1989 με δεδομένα σύγχρονων τηλεσκοπίων, οι επιστήμονες κατάφεραν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των δύο άστρων πριν ξεκινήσει η καταστροφική διαδικασία.

Το κύριο άστρο ήταν ένας εξελιγμένος γίγαντας, ο οποίος βρισκόταν στο λεγόμενο ασυμπτωτικό σκέλος των γιγάντων (AGB). Είχε μάζα περίπου επτά φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου, αρχική ακτίνα μεγαλύτερη από 330 ηλιακές ακτίνες και φωτεινότητα περίπου 18.000 φορές ισχυρότερη από τη φωτεινότητα του δικού μας άστρου.

Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια φαινόμενα που είχαν μελετηθεί στο παρελθόν, στα οποία τα εμπλεκόμενα άστρα διέθεταν ιδιαίτερα συμπαγή και ισχυρά συγκρατημένα από τη βαρύτητα ακτινοβολιακά περιβλήματα, ο συγκεκριμένος γίγαντας είχε ένα εκτεταμένο συναγωγικό περίβλημα, το οποίο συγκρατούνταν σχετικά ασθενώς από τη βαρύτητα. Πρόκειται ακριβώς για τη συμπεριφορά που προβλέπουν τα κλασικά μοντέλα εξέλιξης κοινού περιβλήματος.

Γύρω του περιφερόταν ένα πολύ μικρότερο και ψυχρότερο συνοδό άστρο, με μάζα μόλις 0,7 φορές εκείνη του Ήλιου, περίπου το ένα δέκατο της μάζας του γίγαντα.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, από το 1989 έως το 2018, το σύστημα έμοιαζε σταθερό στο ορατό φως. Ωστόσο, μια ασυνήθιστη υπέρυθρη εκπομπή αποκάλυπτε ήδη ότι ο γίγαντας έχανε ύλη με ρυθμό 100 φορές μεγαλύτερο από το φυσιολογικό, σχηματίζοντας ένα περίβλημα πυριτικής σκόνης, το οποίο τροφοδοτούνταν από την ασταθή μεταφορά μάζας προς το συνοδό άστρο.

Επτά χρόνια μιας θανατηφόρας σπειροειδούς πορείας με τριβές και λάμψεις στο σκοτάδι

Το σημείο καμπής ήρθε το 2018, όταν η τροχιά του μικρότερου άστρου διασταυρώθηκε με τα εξωτερικά αέρια στρώματα του γίγαντα, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της φάσης του κοινού περιβλήματος.

Από εκείνη τη στιγμή και για συνολικά επτά χρόνια, το συνοδό άστρο ολοκλήρωσε λιγότερες από δέκα περιφορές γύρω από τον πυρήνα του γίγαντα, ακολουθώντας σταδιακά μια σπειροειδή πορεία προς το εσωτερικό του, εξαιτίας της δυναμικής τριβής που ασκούσε το περιβάλλον αέριο.

Αυτή η αργή προσέγγιση προκάλεσε δύο διακριτές αυξήσεις στη φωτεινότητα του άστρου στο ορατό φως. Στο μεταξύ, ο γίγαντας διογκώθηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας σε ακτίνα 860 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου και φωτεινότητα 100.000 φορές μεγαλύτερη, διατηρώντας σχεδόν σταθερή επιφανειακή θερμοκρασία περίπου 3.800 βαθμών Κέλβιν.

Η ενεργειακή ανάλυση αυτής της μακράς προκαταρκτικής φάσης αποκάλυψε μια θεμελιώδη λεπτομέρεια για τη συμπεριφορά της αστρικής ύλης.

Η τροχιακή ενέργεια που χανόταν εξαιτίας της τριβής του συνοδού άστρου δεν οδηγούσε αμέσως στην αποβολή των εξωτερικών στρωμάτων του γίγαντα. Αντίθετα, μεταφερόταν με εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα προς την επιφάνεια μέσω της αστρικής συναγωγής και στη συνέχεια ακτινοβολούνταν στο Διάστημα με τη μορφή φωτός.

Ωστόσο, κατά τις τελευταίες 300 ημέρες πριν από την έκρηξη, το συνοδό άστρο βυθίστηκε τόσο γρήγορα στο εσωτερικό του γίγαντα, ώστε εκείνος δεν μπορούσε πλέον να προσαρμοστεί σε συνθήκες ισορροπίας.

Σε αυτή την τελική δυναμική κάθοδο, η επιφανειακή θερμοκρασία μειώθηκε περίπου στους 3.460 βαθμούς Κέλβιν, το ορατό φως εξασθένησε, ενώ η υπέρυθρη ακτινοβολία αυξήθηκε κατά 25 φορές. Παράλληλα, εκτοξεύτηκε αέριο με μάζα περίπου ίση με το ένα δέκατο της μάζας του Ήλιου, σχηματίζοντας έναν πυκνό ισημερινό δίσκο γύρω από το σύστημα.

Η έκρηξη της φωτεινής ερυθράς νόβα όπως καταγράφηκε από τη Γη και το Διάστημα

Η κορύφωση του κοσμικού δράματος σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν το σύστημα παρουσίασε μια εντυπωσιακή έκρηξη, κατά την οποία η φωτεινότητά του αυξήθηκε κατά 100 φορές μέσα σε μόλις 25 ημέρες.

Η θερμοκρασία της φωτόσφαιρας εκτοξεύτηκε ξαφνικά από τους 3.500 στους 8.000 βαθμούς Κέλβιν, ενώ η μέγιστη συνολική φωτεινότητα έφτασε περίπου το 1,5 εκατομμύριο φορές εκείνη του Ήλιου. Ταυτόχρονα, το φωτεινό κέλυφος επεκτεινόταν με ταχύτητα 330 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Κατά τις επόμενες 80 ημέρες, η πηγή πέρασε σε μια φάση σχεδόν σταθερής υψηλής φωτεινότητας, κατά την οποία ψύχθηκε σταδιακά στους 3.000 βαθμούς Κέλβιν. Στο φάσμα της εμφανίστηκαν μοριακές ζώνες οξειδίων του τιτανίου και του βαναδίου, χαρακτηριστικές μιας φωτεινής ερυθράς νόβα (LRN), δηλαδή της τυπικής παρατηρησιακής υπογραφής των συγχωνεύσεων άστρων.

Για να καταγράψουν κάθε στιγμή αυτής της μεταμόρφωσης, οι αστρονόμοι κινητοποίησαν έναν πρωτοφανή στόλο επίγειων και διαστημικών οργάνων παρατήρησης.

Εκτός από τις οπτικές και υπέρυθρες παρατηρήσεις από αστεροσκοπεία όπως το Πάλομαρ, το Τζέμιναϊ Νορθ και το Κεκ, το φαινόμενο καταγράφηκε συμπτωματικά από τη διαστημική αποστολή SPHEREx της NASA, τόσο λίγους μήνες πριν όσο και κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Παράλληλα, το δορυφορικό παρατηρητήριο Σουίφτ παρακολούθησε το φαινόμενο στο υπεριώδες φάσμα, ενώ το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ (JWST) πραγματοποίησε παρατηρήσεις 47 ημέρες μετά τη μέγιστη φωτεινότητα.

Οι μεσοϋπέρυθρες παρατηρήσεις του Τζέιμς Γουέμπ επέτρεψαν τον εντοπισμό του προϋπάρχοντος εξωτερικού περιβλήματος σκόνης, το οποίο επέζησε από το ωστικό κύμα. Την ίδια στιγμή, τα οπτικά φάσματα αποκάλυψαν αέριο που είχε εκτοξευθεί με ταχύτητες έως και 900 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, προτού επιβραδυνθεί απότομα στα 150 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, καθώς συγκρουόταν με την ύλη που είχε συσσωρευτεί στο ισημερινό επίπεδο.

Η συγχώνευση των άστρων και η έκπληξη για τα μοντέλα της αστρικής εξέλιξης

Συνδυάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η ομάδα του Βιράτ Καραμπέλκαρ κατάφερε να ανασυνθέσει την τελική έκβαση της στενής προσέγγισης των δύο άστρων.

Η έκρηξη εκτόξευσε συνολικά από 0,1 έως 0,2 ηλιακές μάζες ύλης. Εάν προστεθεί και το αέριο που είχε χαθεί κατά την προηγούμενη φάση, η συνολική ποσότητα αντιστοιχεί σε περίπου 0,2 έως 0,4 ηλιακές μάζες ή μόλις στο 10% του συνολικού περιβλήματος του γιγάντιου άστρου.

Η τεράστια κινητική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο εκτοξευμένο αέριο δείχνει ότι το μικρότερο συνοδό άστρο βυθίστηκε σε απόσταση περίπου τριών ηλιακών ακτίνων από το κέντρο, συγχωνευόμενο απευθείας με τον πυρήνα ηλίου του άστρου-ξενιστή, αντί να επιβιώσει σε μια στενή τροχιά γύρω του.

Ωστόσο, θα χρειαστούν νέες παρατηρήσεις τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, προκειμένου να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο να έχει επιβιώσει ένας διπλός πυρήνας, κρυμμένος μέσα στο υπόλειμμα του νέφους.

Η ανακάλυψη του AT 2025abao αναγκάζει πλέον τους αστροφυσικούς να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν την ενεργειακή απόδοση της εξέλιξης κοινού περιβλήματος, η οποία περιγράφεται συνήθως μέσω της παραμέτρου άλφα (α). Στη συγκεκριμένη μελέτη, η τιμή της περιορίζεται μεταξύ 0,01 και 0,4.

Τα συμβατικά μοντέλα υποθέτουν ότι η τροχιακή ενέργεια που χάνει το συνοδό άστρο χρησιμοποιείται κυρίως για να υπερνικήσει τη βαρυτική έλξη και να διασκορπίσει ολόκληρο το περίβλημα του γίγαντα.

Οι νέες παρατηρήσεις, ωστόσο, αποκαλύπτουν ότι η διαδικασία έχει διπλή φύση. Στην αρχική φάση, σχεδόν όλη η ενέργεια εκπέμπεται στο Διάστημα μέσω της συναγωγής. Αντίθετα, κατά την τελική κάθοδο του συνοδού άστρου προς τον πυρήνα, η διαδικασία γίνεται ιδιαίτερα βίαιη και σχεδόν όλη η ενέργεια που απομένει μετατρέπεται σε κινητική.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιταχύνεται βίαια μόνο ένα μικρό τμήμα των εξωτερικών στρωμάτων, το οποίο εκτοξεύεται με ταχύτητες έως και δέκα φορές μεγαλύτερες από την ταχύτητα διαφυγής, ενώ το υπόλοιπο άστρο παραμένει άθικτο.

Με τις μεγάλες νέες εκστρατείες παρατήρησης, όπως εκείνες του Αστεροσκοπείου Βέρα Ρούμπιν και του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, οι οποίες βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να εντοπίσουν δεκάδες παρόμοια φαινόμενα σε κοντινούς γαλαξίες.

Έτσι, η ιστορική πρώτη άμεση παρατήρηση του αστρικού κανιβαλισμού ενδέχεται να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χάρτη σχετικά με την εξέλιξη και την τελική μοίρα των διπλών αστρικών συστημάτων.