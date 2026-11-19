Snapshot Οι συγκοινωνιολόγοι προτείνουν να αλλάξει η προτεραιότητα στους κυκλικούς κόμβους, δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται ήδη μέσα στον κόμβο.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην αποφυγή σύγχυσης και επικίνδυνων καταστάσεων για τους οδηγούς.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται ήδη σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και η Βούλα.

Προτείνεται η τοποθέτηση σαμαριών σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 30 χλμ/ώρα, κοντά σε σχολεία, διασταυρώσεις με STOP και σημεία διέλευσης λεωφορείων.

Τα σαμαράκια θα είναι χαμηλού ύψους και κατασκευασμένα από καουτσούκ για μείωση της ταχύτητας χωρίς σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Σημαντικές παρεμβάσεις στους κανόνες κυκλοφορίας των οχημάτων προτείνουν οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι, θέτοντας στο τραπέζι αλλαγές που αφορούν τόσο την προτεραιότητα στις πλατείες όσο και την τοποθέτηση σαμαριών σε δρόμους της χώρας. Στόχος των προτάσεων είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στα σημεία όπου συναντώνται διαφορετικές κατευθύνσεις οχημάτων.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί το ποιος έχει προτεραιότητα στους κυκλικούς κόμβους. Μέχρι σήμερα, με βάση τον ισχύοντα κανόνα, προτεραιότητα έχει το όχημα που προσεγγίζει από τα δεξιά, δηλαδή εκείνο που εισέρχεται στην πλατεία, εκτός εάν υπάρχει πινακίδα STOP ή άλλη σχετική σήμανση που ορίζει διαφορετικά.

Οι συγκοινωνιολόγοι εισηγούνται, ωστόσο, να αλλάξει αυτή η πρακτική και να καθιερωθεί ως γενικός κανόνας η προτεραιότητα των οχημάτων που κινούνται ήδη μέσα στον κυκλικό κόμβο.

Όπως εξηγεί στον «Ελεύθερο Τύπο» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στην αποφυγή σύγχυσης και επικίνδυνων καταστάσεων. Το σκεπτικό είναι ότι οι οδηγοί που βρίσκονται ήδη μέσα στην πλατεία δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν τα οχήματα που εισέρχονται σε αυτήν έχουν STOP ή άλλη πινακίδα που καθορίζει την προτεραιότητα.

Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται ήδη ο κανόνας

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι εντελώς άγνωστη στην Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ήδη περιοχές όπου λειτουργούν σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι με προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στο εσωτερικό τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Σέρρες, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και η Βούλα, όπου έχουν υιοθετηθεί αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Τι αλλάζει με τα σαμαράκια - Πού προτείνεται η τοποθέτησή τους

Μία ακόμη παρέμβαση που προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι αφορά τη χρήση σαμαριών για τον περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων. Η εισήγηση προβλέπει την τοποθέτησή τους σε επιλεγμένους δρόμους, μεταξύ άλλων σε σημεία από τα οποία διέρχονται λεωφορεία, καθώς και σε περιοχές κοντά σε σχολεία ή διασταυρώσεις με STOP.

Ο Θανάσης Τσιάνος διευκρινίζει στον «Ελεύθερο Τύπο» ότι η πρόταση δεν αφορά κεντρικές οδικές αρτηρίες, αλλά δρόμους στους οποίους το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας δεν ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση ειδικών σαμαριών χαμηλού ύψους, κατασκευασμένων από καουτσούκ, ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της ταχύτητας χωρίς να προκαλούνται σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Οι δύο προτάσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναμόρφωσης της καθημερινής κυκλοφορίας, με έμφαση στην προστασία των οδηγών, των πεζών και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.