Snapshot Οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι χρησιμοποίησαν χαλύβδινες φιάλες πεπιεσμένου αέρα 6 λίτρων με πίεση 300 bar, που κανονικά διαρκούν έως 22 λεπτά υπό δύσκολες συνθήκες.

Ο θάνατος τους πιθανώς σχετίζεται με την εξάντληση του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές και τον εγκλωβισμό τους μέσα στο φλεγόμενο κτήριο.

Υπάρχουν αναφορές ότι σιδερόβεργα διαπέρασε τη μάσκα και πιθανώς την αναπνευστική συσκευή του Ηλία Βαλατσού, γεγονός που μπορεί να προκάλεσε πανικό και ταχύτερη κατανάλωση αέρα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι πυροσβέστες έλαβαν οδηγίες να εισέλθουν στο κτήριο ή αν υπήρξε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η τραγωδία αναζωπύρωσε τις καταγγελίες για ελλείψεις σε μέσα προστασίας και εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Δύο νεκροί πυροσβέστες την ώρα του καθήκοντος σε ένα φλεγόμενο κτήριο, το οποίο περισσότερο έμοιαζε με χωματερή παρά με κατοικήσιμο χώρο, είναι μια τραγωδία, που η κοινωνία αδυνατεί να συλλάβει, κυρίως υπό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε.

Πολλές είναι οι αναφορές από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, όταν οι Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, και ο Γιώργος Ζυμπίδης, μόλις 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο Ζεφύρι. Οι έρευνες έχουν εστιάσει στις συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισαν οι δύο πυροσβέστες όταν εισήλθαν στο κτήριο, ενώ παράλληλα εξετάζεται και το σκέλος του ατομικού εξοπλισμού που έφεραν την ώρα που επιχειρούσαν.

Πολλοί θέτουν ερωτήματα για το πώς τελείωσε ο πεπιεσμένος αέρας στις αναπνευστικές συσκευές των δύο πυροσβεστών, αν οι χαλύβδινες φιάλες των 6 λίτρων και των 300 bar ήταν γεμάτες, ποιος ήταν ο ρυθμός κατανάλωσης του αέρα που τους βοήθησε να εισέλθουν στο εσωτερικό του κτηρίου, ακόμη κι αν οι φακοί των δύο υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος είχαν τη κατάλληλη ένταση για να ανταπεξέλθουν στον πυκνό καπνό που είχε κατακλύσει το οίκημα και να μπορούν να βλέπουν πού κινούνται.

Οι μέχρι στιγμής περιγραφές σχετικά με τον εγκλωβισμό του Ηλία Βαλατσού όταν, σύμφωνα με τις αναφορές μια σιδερόβεργα διαπέρασε τη μάσκα του, όπως ανέφερε την Τρίτη ο Κώστας Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, και ενδεχομένως και την αναπνευστική συσκευή που είχε ο πυροσβέστης, προκαλούν ρίγη ανατριχίλας, ενώ οι καταγγελίες για ελλείψεις σε μέσα προστασίας έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς με αφορμή την τραγωδία στο Ζεφύρι, ξύπνησαν μνήμες ενός άλλου δραματικού περιστατικού διάσωσης το 2014 στο Παλαιό Φάληρο, όπου ο αρχιπυροσβέστης Ματθαίος Μάντζιος επίσης έχασε τη ζωή του και τότε είχαν γίνει καταγγελίες για τον εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός και ο απαραίτητος αέρας

Καταρχάς πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πυροσβέστες όταν επιχειρούν σε καταστάσεις που προσομοιάζουν με αυτές του κτηρίου στο Ζεφύρι, φέρουν ως κομμάτι του εξοπλισμού τους, από μια φιάλη πεπιεσμένου αέρα. Με βάση την συνήθη πρακτική από τη στιγμή που θα σημάνει συναγερμός οι πυροσβέστες πριν ξεκινήσουν ελέγχουν τις φιάλες αυτές, κατά πόσο είναι γεμάτες.

Από την στιγμή που θα φτάσουν στο σημείο του εκάστοτε συμβάντος η συνήθης πρακτική ορίζει -αφού εξοπλιστούν με τα απαραίτητα- πριν επιχειρήσουν να πάρουν και έναν ασύρματο. Συνηθίζεται τον ασύρματο να τον παίρνει ο παλαιότερος της ομάδας. Στην τραγωδία στο Ζεφύρι δεν έχει διευκρινιστεί αν τον πήραν.

Είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί πυροσβέστες χρησιμοποιούν και δικό τους σύστημα επικοινωνίας με πομποδέκτες VHF, το οποίο εύκολα συντονίζεται με τον ασύρματο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πώς οι δύο πυροσβέστες μπήκαν στο κτήριο

Στο πρακτικό κομμάτι της επιχείρησης στο κτήριο στο Ζεφύρι το πρωί του περασμένου Σαββάτου, ουδείς είναι σε θέση ακόμη και τώρα, αρκετές μέρες μετά την τραγωδία, να απαντήσει με βεβαιότητα στο ερώτημα: Ποιος τους είπε να εισέλθουν; Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης έλαβαν οδηγία να εισέλθουν στο φλεγόμενο κτήριο από κάποιον ανώτερό τους, ωστόσο η έρευνα θα απαντήσει εμπεριστατωμένα και σε αυτό στο σκέλος. Είναι όμως προφανές πως οι πρώτοι πυροσβέστες που φτάνουν σε ένα οίκημα που έχει φτάσει φωτιά, και ο Ηλίας Βαλατσός με τον Γιώργο Ζυμπίδη ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, συνήθως ελέγχουν αν στους χώρους που φλέγονται υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι.

Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ότι την στιγμή, κατά την οποία έφτασε στο σημείο κλήσης η πρώτη ομάδα των δύο νεκρών πυροσβεστών, περίοικοι ανέφεραν ότι εντός του κτηρίου, το οποίο καιγόταν, βρίσκονται άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η πρώτη ομάδα με το όχημα που επέβαιναν ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης έφτασε στο σημείο στις 11.51 του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου. Το Newsbomb είναι σε θέση να γνωρίζει με ασφάλεια ότι φόρεσαν ο καθένας από μια φιάλη. Η εν λόγω αναπνευστική συσκευή είναι χαλύβδινη, 6λιτρη, πίεσης 300 bar. Η διάρκεια του πεπιεσμένου αέρα της συσκευής εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

Α) Η ένταση εργασίας

Β) Ο ρυθμός αναπνοής, δηλαδή ένα λαχανιασμένο ή στρεσαρισμένο άτομο προφανώς αναπνέει με γρηγορότερο ρυθμό καταναλώντας αυτομάτως και περισσότερο αέρα από τη φιάλη

Γ) Η σωματική διάπλαση του ανθρώπου που την φέρει, δηλαδή για παράδειγμα ένα μεγαλόσωμο άτομο καταναλώνει γρηγορότερα μεγαλύτερη ποσότητα αέρα

Δ) Το βάρος που φέρει το άτομο που επιχειρεί, δηλαδή αν ο εξοπλισμός που έχει επιβαρύνει τις κινήσεις και κατ΄επέκτασιν την αναπνοή του

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η προαναφερθείσα φιάλη, όταν οι συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι είναι γεμάτη, κρατάει μέχρι 22 λεπτά της ώρας. Συγκεκριμένα με βάση όσα αναφέρονται στα εγχειρίδια του Πυροσβεστικού Σώματος ένα άτομο υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες παίρνει 75 αναπνοές ανά λεπτό, επομένως το περιεχόμενο της φιάλης διαρκεί, όπως προαναφέρθηκε, 22 λεπτά. Αναλόγως των συνθηκών και της κατάστασης του ατόμου που φέρει την αναπνευστική συσκευή, η διάρκεια χρήσης του αέρα από την χαλύβδινη συσκευή μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο όταν τα 5/6 του αέρα εξαντληθούν και ο δείκτης φτάσει στα 50 bar πίεσης υφίσταται ένα διαρκές ηχητικό προειδοποιητικό σήμα που καλεί τους πυροσβέστες να βγουν από τον φλεγόμενο χώρο για να ανανεώσουν τις αναπνευστικές συσκευές τους.

Είναι πιθανό, αν η σιδερόβεργα όντως είχε διαπεράσει τον εξοπλισμό του Ηλία Βαλατσού, εκείνος να βρέθηκε σε κατάσταση πανικού, κάτι που πρακτικά μεταφράζεται σε γρηγορότερες ανάσες και συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση αέρα.

Υπήρξε επικοινωνία του Ηλία Βαλατσού και του Γιώργου Ζυμπίδη με άλλους συναδέλφους τους μέσω ασυρμάτου;

Ένα επιπλέον ερώτημα, το οποίο η έρευνα καλείται να απαντήσει είναι αν υπήρξε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος που βρέθηκε πεσμένος ήταν ο 44χρονος πυροσβέστης, Ηλίας Βαλατσός στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου της οδού Κατσαντώνη. Ο Γιώργος Ζυμπίδης κατά τα φαινόμενα είχε προχωρήσει στο βάθος του υπογείου, προφανώς από τους καπνούς και την χαμηλή ορατότητα, αποπροσανατολίστηκε και αδυνατούσε να εντοπίσει την σκάλα προκειμένου να φτάσει στην έξοδο.

Δυστυχώς, ούτε ο Γιώργος Ζυμπίδης ούτε ο Ηλίας Βαλατσός κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτήριο στο Ζεφύρι.

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