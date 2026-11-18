Snapshot Δύο άνδρες ηλικίας 46 και 83 ετών συνελήφθησαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για υπόθεση θανατηφόρας έκθεσης.

Η σύλληψη σχετίζεται με λεκτική αντιπαράθεση για φθορές σε όχημα συγγενικού προσώπου του 58χρονου θύματος.

Ο 58χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κατέληξε μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 83 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, το απόγευμα της Τρίτης (17/11), στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, για υπόθεση θανατηφόρας έκθεσης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συλληφθέντων και ενός 58χρονου, με αφορμή φθορές που είχαν προκληθεί σε όχημα ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του τελευταίου.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Διαβάστε επίσης