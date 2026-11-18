Snapshot Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων στην Αττική.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει στη λεωφόρο Αθηνών, ειδικά στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακά προβλήματα θα συναντήσουν αυτή την ώρα οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η αυξημένη κίνηση δυσχεραίνει τις μετακινήσεις, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο να φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, αναμονή 5 έως 10 λεπτών παρατηρείται στην έξοδο για Λαμία, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην ίδια έξοδο και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 18, 2026

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