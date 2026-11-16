Καματερό: Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Snapshot Η 36χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και έχει υποβληθεί σε ιατρικές επεμβάσεις.

Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας της γυναίκας.

Ο 38χρονος οδηγός που συνελήφθη νοσηλεύεται φρουρούμενος. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 36χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Φυλής στο Καματερό.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η γυναίκα, που νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, έχει ήδη υποβληθεί σε ιατρικές επεμβάσεις, με τους θεράποντες γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Την ίδια ώρα, ο 38χρονος οδηγός που συνελήφθη για το τροχαίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο άνδρας παρέμεινε στο σημείο μετά τη σύγκρουση, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (13/11), όταν η γυναίκα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της για να πάρει έναν καφέ, όταν ο 38χρονος παρέσυρε εκείνη και σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο.

Στη συνέχεια, ο σύζυγός της έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να της συμπαρασταθεί μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα.

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